Irene Díaz: "No puede ser que, gustándoos una carrera, no la hagáis por prejuicios"

Irene Díaz Rodríguez, catedrática de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, habla a un salón de actos abarrotado en el Instituto Astures de Lugones, del que salió en 1991. Son más de 70 alumnos de 4º de la ESO.

–¿Podríais darme el nombre de un hombre relevante en la informática?– pregunta la investigadora a la sala.

"Alan Turing", contesta un alumno.

–Bien, estáis puestos. ¿Y una mujer?

Tras un breve silencio, alguien dice: "Margarita Salas".

–Bueno, Margarita fue una excelente científica, pero de informática...

La pregunta viene al caso porque Alan Turing, el padre de la computación, "pasó a la historia, pero no las mujeres, y fueron muchas, que trabajaron mano a mano con él y que gracias a ellas se consiguió este hito".

–¿Alguien conoce a Ada Lovelace, la hija de lord Byron?– vuelve a la carga Irene Díaz.

Nadie responde. Silencio.

–Pues si Alan Turing fue el padre de la informática, Ada Lovelace fue la madre. La primera persona programadora.

La directora del departamento de Informática, el mayor de la Universidad de Oviedo, con 155 profesores, insistió a los alumnos de su antiguo instituto que, aunque no sean visibles, "la contribución de las mujeres en este campo ha sido determinante". Y sigue siendo, a pesar de que muy pocas chicas eligen esta carrera. "En Informática es terrible y no sé las causas. No veo ningún motivo para que una profesión tan maravillosa no la estudien las mujeres. Es creativa, enriquecedora y te obliga a formarte constantemente. Y el mercado os está esperando", aseguró. En todo el salón de actos, solo dos chicas levantan la mano cuando se pregunta quién quiere hacer Ingeniería Informática. (Irene Díaz es, por cierto, matemática).

"En Asturias tenemos dos Ingenierías Informáticas: la del Software en Oviedo y la de Tecnologías de la Información en Gijón, que son muy parecidas. Además hay Ciencia de Datos. Si decidís hacer cualquiera de ellas, estáis de enhorabuena, porque os necesitamos. Tanto en la Universidad como en las empresas, que todos los días nos piden estudiantes. La informática está pegando muy fuerte y desde el despliegue de la inteligencia artificial ni os imagináis", expresó. Dicho esto, "estudiar lo que queráis. No se puede hacer una carrera porque esté de moda. Ahora bien, lo que no puede ocurrir es que gustándonos, no la estudiemos por algún prejuicio de género", dejó claro.

Irene Díaz, que pudo ser profesora de Secundaria, pues hizo el CAP, pero la salida de una plaza en la Universidad Carlos III la captó para la educación superior, investiga en el campo de la inteligencia artificial. "¿Alguien conoce ChatGPT o desbloquea el móvil con reconocimiento facial? Pues eso es inteligencia artificial. No penséis que es magia; entre otras cosas, hay muchas matemáticas". En concreto, la investigadora, según explicó, aplica la inteligencia artificial a la biomedicina. Entre manos tiene un proyecto que consiste en identificar sustancias cancerígenas a través de imágenes de comida. "Podemos llegar a saber el nivel de cocción, por ejemplo, de un filete de pollo", dijo.

La matemática, que aseguró sentir "una emoción especial" por estar en el instituto en el que estudió, fue despedida por los alumnos con un sonoro aplauso.