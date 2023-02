Protesta de excluidos en la prueba física para las brigadas forestales

Los bomberos forestales de las brigadas de refuerzo de incendios forestales (Brif) realizan estos días sus pruebas anuales, tanto médicas como de esfuerzo físico, en las cuales, se evalúa su condición. El problema es que quienes no las superan optan a puestos de segunda actividad, muy limitados, arriesgándose a perder el puesto de trabajo. "En nuestra profesión se nos realiza el mayor número de pruebas médicas posibles: una espirometría, una prueba de tensión arterial, un electrocardiograma... Si no las superamos, optamos a cinco puestos por base de los llamados de ‘segunda actividad’. Una vez completadas estas plazas, el final es el despido", explican los bomberos BRIF. Se quejan de que se tienen que "jugar el puesto de trabajo –también los bomberos autonómicos– con unas pruebas excluyentes que realizan las mutuas laborales que contratan las diversas empresas", apuntan. Consideran que nos es lógico que, "después de una vida apagando incendios forestales, con la carga física y mental que conlleva, nos quedemos en la calle". Y piden que a los no aptos se les dé una baja laboral que no conlleve el despido y que empresas como TRAGSA reubiquen a los bomberos y bomberas forestales en un puesto acorde a su condición física. También reclaman una edad de prejubilación adecuada a las exigentes características de su trabajo.