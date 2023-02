Renfe tardó un año en solventar un error que Adif resolvió en un mes

El "Fevemocho" ha puesto a la luz una disputa sobre raíles: la que mantienen la empresa estatal Renfe y el gestor de infraestructuras ferroviarias, Adif, sobre dónde está la responsabilidad de esta situación. El Ministerio de Transportes ha señalado a Renfe como responsable y la respuesta de la ferroviaria ha sido culpar también a Adif indicando que cometió el mismo error con la contratación de tres locomotoras. Pero Adif lo resolvió en un mes. El escándalo de los trenes de Asturias y Cantabria quema en las manos, pero la polémica nacional es tan encendida (resumida en la idea de que se contratan unos trenes que no caben por los túneles es miel sobre hojuelas para las tertulias televisivas) que alguien tendrá que pagar los platos rotos.

De fondo parece estar una cadena de errores y una muestra de la incapacidad de la administración para actuar con agilidad.

El escándalo del "Fevemocho" tiene cuatro vertientes. La primera está en que se contrate la construcción de unos trenes que, a causa de un fárrago normativo y una secuencia de letras pequeñas administrativas, podrían haber acabado no entrando en algunos túneles de Asturias y Cantabria. Bueno, habría sido un verdadero escándalo si se hubiese perpetrado el error; pero afortunadamente el constructor se percató del fallo. Pero superada esa cuestión, la segunda vertiente está en que la solución más obvia, que sería tomar como modelo los trenes que ya circulan, no terminó de adoptarse con todas las bendiciones hasta pasado un año de que se detectara el problema y que aún no exista un diseño compatible de los trenes año y medio después. La tercera está en que no se hubiese trasladado esa incidencia públicamente. Y la cuarta: la constatación del abandono que sufre la antigua Feve.

Empezando por el final: el abandono que desde hace años sufre Feve hizo que la última compra de material móvil para la red de ancho métrico fuese en 2007, hace más de quince años. Las adquisiciones de nuevos trenes se realizaban en Feve de forma habitual por el "método comparativo". Dicho en cristiano: coger un tren y hacer otro del mismo tamaño. Por medio se produjo el accidente ferroviario de Angrois, la creación de Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y Feve se integró en Renfe, convertida en una red secundaria a la que poca atención se prestaba. Al adquirir los nuevos trenes, Renfe siguió el procedimiento habitual para el ancho ibérico: especificar el gálibo que consta en la declaración de la red, que refiere las medidas estándar que debería tener un túnel, obviando ese "truco" bien conocido en Feve de copiar los trenes que ya circulaban, dada la existencia de túneles de diversos tamaños y vieja construcción. Cuando la empresa adjudicataria (con experiencia en fabricar material para Feve) advirtió del problema, los cambios normativos obligaban a validar de nuevo ese "método comparativo", y la Agencia de Seguridad Ferroviaria debía revisar todo el proceso para ver si aceptaba esa alternativa. En septiembre de 2021 estaba clara cuál era la solución, pero hasta febrero de 2022, la Agencia no la validó por completo. Un año después la cosa sigue aún parada. Ahí reside el problema.

Cruce de acusaciones

El lío monumental y la sospecha de que rodarán cabezas ha acelerado las acusaciones mutuas. Renfe intentó responsabilizar a Adif, pero Adif recalca que tuvo el mismo problema al encargar unas locomotoras en marzo de 2022, pero en un mes modificó los pliegos para solventarlo. Renfe tardó un año en hacer sus deberes. Toda esta situación ha elevado la tensión en el Ministerio de Transportes, hasta el punto de que la ministra Raquel Sánchez volvió a poner la Variante de Pajares en el punto de mira en un intento de aliviar la tensión sobre el problema de los trenes mal medidos. Adelantó sin garantías que la Variante podría estar lista en "julio o agosto", un anuncio que no ha gustado en Adif, responsable último de las obras, después de que el organismo se comprometiese a no dar fechas hasta tener certezas. Ni Barbón dio mucho crédito a esa promesa de Raquel Sánchez. La tensión, lejos de enfriar, se ha elevado. Todo parece indicar que a alguien le pillará el tren con este asunto: falta ver a quién.