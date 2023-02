Sin excusas para no renovar el DNI

"No es que nos desplacemos como el de esa fotografía, pero básicamente hacemos lo mismo que él", explica con gracia Javier Martínez mientras señala una imagen que tiene colgada en su oficina de la comisaría de Policía de Oviedo. En la misma, en blanco y negro, se ve a un hombre a lomos de un burro por un camino en el campo.

Resulta que es un policía, un funcionario que al igual que hace ahora Javier Martínez –aunque en una moderna, rápida y por supuesto más cómoda furgoneta– se dirige a una aldea a renovar el documento nacional de identidad (DNI) a sus vecinos. Valga la imagen para demostrar que es este un veterano servicio de la Policía Nacional y aunque muy demandando, cada vez más, quizás sea poco conocido.

Pero menos conocido aún es que el equipo del DNI móvil hace servicio a domicilio o se desplaza donde haga falta en caso de necesidad de una persona con discapacidad, movilidad reducida o nula si es el caso. Geriátricos y hospitales son algunos de los destinos de los tres funcionarios –el citado Javier Martínez, Alfonso García y Fernando Pellejero– que integran la unidad de Oviedo, una de las cuatro que hay en Asturias junto a las de Avilés, Gijón y Luarca.

Se tienen repartida la región y a los ovetenses –el equipo depende de la sección de logística e innovación, cuya jefatura está en manos de Ángel Jambrina– les tocan 35 concejos, en los que en 2022 hicieron durante sus desplazamientos cerca de 3.000 carnés. De ellos, 110 fueron en Cangas del Narcea, en el Suroccidente, una apartada comarca del Principado en la que se agradece sobremanera la visita del equipo móvil del DNI. Lo solicitan los ayuntamientos, que a principios de año reciben el calendario con las fechas en las que dispondrán del servicio. "A Cangas acudimos todos los meses, hay mucha demanda. Vamos, recogemos los datos y a la semana regresamos a entregar a los DNI", apunta Javier Martínez.

De estas visitas hay alguna que otra anécdota y situaciones curiosas, como un señor de Grado al que recientemente renovaron el carné. "Era de los azules, de antes, lo tenía caducado desde 1978", explica el funcionario, que ha llegado a expedirlos en un jardín, pues solo necesita una mesa y un enchufe, ni siquiera conexión a internet, ya que llevan el programa descargado en el ordenador. "En los pueblos cuesta mucho tomar la huella digital. La gente mayor, que trabajó en el campo, de forma manual, la tiene borrada". Y eso, apunta Jambrina, "que el nuevo sistema de luz, que sustituyó a la tinta, es mucho más eficaz y preciso". Más dificultades en la zona rural: disponer de la famosa foto para el carné. En zonas apartadas no es fácil encontrar un lugar donde las hagan y algunos ayuntamientos o las mismas residencias de mayores se encargan de ello. Asegura Javier Martínez que en los geriátricos se agradece mucho el servicio. También en los hospitales, donde los enfermos ingresados un largo periodo a veces se ven en la necesidad de renovar la documentación para algún trámite urgente. Y allí va el equipo móvil del DNI. Solo hace falta rellenar una solicitud (las hojas están en la comisaría o también se descargan por internet) o que alguien –el personal de la residencia o de los servicios sociales, un familiar...– lo haga. Una foto y 12 euros, en efectivo, completan los requisitos. Justificada la necesidad, allí se plantará el equipo a renovar el DNI. La Policía no deja excusa para no hacerlo.

La Comisaría de Oviedo será 100% accesible el próximo año