La Ministra aún impulsa dos años después un trámite para resolver el fiasco de los trenes

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aún impulsa ahora, dos años después, la redacción de una orden ministerial necesaria para desatascar el embrollo de los trenes encargados con medidas equivocadas para Asturias y Cantabria. Los 31 trenes fueron encargados por Renfe en 2020 y adjudicados al fabricante vasco CAF, que en marzo de 2021 advirtió problemas en las medidas de altura, ya que no pasarían por algunos túneles de la red. Durante dos años, el contrato quedó congelado a la espera de resolver esa cuestión. Seis meses después de la advertencia, ya estaba consensuado entre el fabricante y el Ministerio de Transportes, que la solución sería el denominado "método comparativo": coger un tren en servicio y replicar sus medidas. Pero no ha sido hasta ahora que ha estallado el escándalo cuando el problema ha encauzado la solución: una orden ministerial dará validez jurídica al "método comparativo" necesario para iniciar la fabricación.

El "Fevemocho" se ha convertido en una enorme bola que el Ministerio de Transportes trata de frenar como puede. Fuentes ministeriales informaron al periódico "El mundo" que la decisión de emitir una orden parte de la propia Ministra tras conocer el escándalo, ya que ni su antecesor José Luis Ábalos, ni la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, avisaron del problema a Raquel Sánchez. Sin embargo, ya en septiembre de 2021 altos cargos del Ministerio y de Renfe sabían que habría que rediseñar los trenes. Aún pasó año y medio sin que se resolviese el asunto.

Muchos disparos se dirigen hacia la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo de Vera, que fue presidenta del ente gestor de las infraestructuras ferroviarias Adif. Hay quien sostiene que los ataques políticos a Pardo de Vera nacen de los rumores que la situaban como posible candidata socialista en Galicia. Sin embargo, fuentes próximas a la Secretaría de Estado negaron taxativamente que pueda producirse esa situación: "Su compromiso es con el desarrollo y transformación de la movilidad en España".

La solución de Adif

Precisamente en Adif se esgrime que todo este tiempo para resolver el problema resultaba innecesario. Como contraejemplo se one el contrato para la adquisición de tres locomotoras para la red de ancho métrico (Feve), que Adif tramitó en marzo de 2022. Aquella licitación incluía en los pliegos las dos referencias normativas obligatorias: la Instrucción Ferroviaria de Gálibos (que emana de una Orden Ministerial) y una norma europea que exige que se garantice la compatibilidad tren-ruta.

Un mes después, Adif añadió una nota aclaratoria en la licitación. "En ella se explicaba que, como también establece y recomienda la normativa europea, se podría emplear el método comparativo para garantizar la compatibilidad tren-ruta". Sin retrasar el proceso administrativo, "el contrato se firmó en plazo, no ha sufrido retrasos y el fabricante ya está trabajando en el diseño de las locomotoras", aseguraron fuentes próximas a Adif.

Cierto es que las locomotoras de Adif son para transporte de mercancías y que Renfe esgrimió que era necesario contar con el visto bueno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el caso de los trenes de pasajeros. Pero en Adif se sostiene que el "método comparativo" cuenta con soporte legal europeo, que fue el que la extinta Feve empleaba habitualmente y que no habría sido necesaria una espera de dos años para resolver el problema.

"No se quería invertir"

Expertos ferroviarios consultados creen que "si hace dos años se conocía el problema es que no se quiso solucionar", máxime cuando "los gálibos de Feve, en el fabricante, CAF, los conocen mejor que nadie", ya que ha construido trenes para el ancho métrico en numerosas ocasiones. La sospecha es que "no se quería gastar ese dinero, porque emplear 250 millones de euros en trenes para circular por el desastre de infraestructura de Feve es como comprar un Mercedes para circular por un camino de carros". Estas mismas fuentes recalcaron que "en la red de Feve en Asturias no se invierte de manera profunda desde principios de los 80 del pasado siglo". De fondo está la viabilidad de una red tan extensa como la de Feve, pero para abordar esa cuestión "sería necesario pensar racionalmente en la reestructuración y reordenación de todo el transporte ferroviario de Asturias", señalaron los citados expertos.