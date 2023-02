"Los ficheros de morosos deben respetar la presunción de inocencia"

Al abogado Jorge Álvarez González (Oviedo, 1968), socio del despacho Ontier en el departamento de Derecho Público, se debe que el Tribunal Supremo haya establecido que solo aquellos deudores sancionados con una sentencia firme pueden ser inscritos en el archivo de morosos, una "picota" que supone prácticamente una muerte civil. El Supremo, indica, "no dice que no pueda haber ficheros, pero tienen que ser respetuosos con los derechos a la privacidad y a la presunción de inocencia".

–Es una decisión pionera, ¿verdad?

–Sí, el Supremo ha dictado cuatro sentencias, dos de las cuales corresponden a ciudadanos particulares, que son las que hemos llevado nosotros. Con ellas, el Supremo fija doctrina respecto a la lista de deudores. En 2018, nuestros clientes recibieron comunicación de la Agencia Tributaria indicándoles que les iban a incluir en la siguiente lista de moros, que suele salir en junio. Como no había sentencia firme, considerábamos que era injusto que se les incluyese, e hicimos unas alegaciones, pero de todos modos nos incluyeron en el registro y presentamos un recurso administrativo. Nos lo desestimaron e iniciamos la vía judicial en los Juzgados Centrales de lo Contencioso en Madrid. Perdimos el recurso y recurrimos a la Audiencia Nacional, que perdimos también y al final lo intentamos en el Supremo, que hasta ahora no se había pronunciado realmente sobre la lista de deudores. Pasamos el filtro de admisión, que es muy difícil, porque solo se admite un 10 por ciento de los recursos.

–Y el Supremo les dice que, efectivamente, tiene que haber un sentencia firme para que se les incluya en ese listado.

–Lo que te viene a decir la sentencia es que, las deudas o sanciones, tienen que ser firmes, porque se haya agotado todo el recorrido administrativo y judicial, que era nuestro caso, en el que hay unos litigios con Hacienda. Y en las liquidaciones vinculadas a delito, en las que Hacienda tiene que remitirlo a la administración judicial, lo que dice el Supremo es que de ninguna manera pueden ser incluidos en la relación de deudores porque supondría una violación de la presunción de inocencia.

–¿Por qué es tan relevante esta sentencia?

–Es un tema que, desde que en la época de Montoro se reformó la ley Tributaria, en 2015, ha traído controversia desde el principio. Y este tipo de sentencias sirven de recordatorio para otra cosa. Las funciones de la Agencia Tributaria son la gestión, la inspección y la recaudación de tributos, así como perseguir el fraude fiscal, unas funciones que son muy importantes, porque sin impuestos no hay servicios públicos, y sin ellos no hay Estado social. Pero es que vivimos en un Estado de derecho. Estas sentencias establecen un equilibrio entre esa necesidad de que la Agencia Tributaria cumpla sus funciones, pero que los ciudadanos tengan sus derechos. La sentencia no dice que no pueda haber listas de deudores, pero tienen que ser respetuosas con los derechos a la privacidad, la reputación, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

–¿Hace Hacienda muchas barrabasadas de es este tipo?

–Nosotros lo que planteamos es que la norma que permite la publicación de los deudores podría ser inconstitucional, porque permite que sin ser firmes las sanciones permite publicar en esta especie de picota administrativa y va en contra de los derechos a la intimidad, al honor y a la privacidad de los datos. Como el artículo 95 bis de la ley Tributaria no indica la palabra "firme", la Agencia Tributaria entiende que puede publicar esos datos aunque no haya una sentencia firme. Es un tema de interpretación de la norma y para dilucidarlo está el Tribunal Supremo.

–La inclusión en esos ficheros casi es una muerte civil.

–Los efectos los explica el propio Tribunal Supremo: "Imaginémonos las consecuencias de la inclusión en el archivo de morosos de una persona física sin tener la condición de deudor. El demérito y el descrédito del así incluido, de resultar a posteriori incorrecta su publicación, con el consiguiente quebranto reputacional de consecuencias no solo morales sino patrimoniales, difícilmente podrían ser reparados por la sola declaración de la incorrecta inclusión". Si yo gano el pleito ocho años después, he estado todo ese tiempo en el archivo de morosos. La sentencia explica que es una "picota" o "sambenito". Te pone en la plaza pública para que todo el mundo sepa que no cumples con tus obligaciones. Es un daño irreparable. Por otro lado se está desincentivando la presentación de estos recurso y fomentando el pago de las sanciones con rebajas por prontopago.

–¿Qué asuntos generan mayor litigiosidad en el área de Derecho Público?

–En el despacho llevamos muchos litigios contra la Agencia Tributaria. Muchas veces, para el cliente es complicado, porque son litigios que duran mucho tiempo. Hay una fase administrativa previa compleja, y luego el procedimiento judicial tiene unos costes y unas dificultades muy grandes. Se estiman muchos menos recursos de los que se desestiman. Además, si pierdes el pleito, hay unas costas que hay que abonar. No todos los contribuyentes pueden afrontar un litigio de este tipo, de tres instancias y cinco años de duración.

–¿Cuáles son los litigios tributarios más habituales?

–Tienen que ver con la interpretación de las normas. Aquí hay un problema de seguridad jurídica, sobre todo en el ámbito tributario. Tienes una proliferación de normas, una mutación normativa, cada mes, normas supercomplejas, difíciles de interpretar, y gran cantidad de leyes manifiesto, leyes que son más declaraciones políticas que otra cosa. Y luego en materia tributaria entran la administración autonómica y los ayuntamientos. Hay una complicación que hace que haya muchas diferencias en la aplicación e interpretación de la norma.