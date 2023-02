Oviedo, Gijón, Avilés, Llanera, Siero... Una incontenible marea de color naranja inundó de solidaridad toda la geografía asturiana durante la mañana de ayer. Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se celebra este próximo miércoles, unas 30.000 personas de todas las edades salieron a correr –la mayoría, a pasear– bajo un sol rutilante como gesto de apoyo a las familias que sufren una lacra que no parece tener fin.

En el Principado se diagnostican cada año unos 25 tumores pediátricos nuevos. "Es muy reconfortante y alivia mucho ver la comprensión con nuestra situación y la solidaridad con esta causa tan bonita. No se sabe a quién puede tocarle en la siguiente ocasión", explicaba el ovetense Javier Pérez, quien hace pocos meses perdió a un hijo adolescente a causa de un proceso oncológico.

Gracias al impulso de la asociación Galbán de familias de niños con cáncer, la actividad se ha expandido por la región a una velocidad supersónica. En esta quinta edición, llegó a 64 concejos –cada uno con su carrera– y a las dos estaciones asturianas de esquí: Pajares y Fuentes de Invierno.

"En este día del cáncer infantil queremos recordar que sigue habiendo muchas personas y familias enteras que siguen necesitando apoyo, cariño y muchos cuidados", señalaba el manifiesto leído en cada localidad justo antes de la salida.

En la carrera de Oviedo, la fiesta monocolor congregó a unos 5.300 participantes de muy diversas edades, con singular presencia de familias con niños. Pilar Torollo y Roberto Viejo son dos de los padres pioneros y tenaces que pusieron en marcha Galbán, en septiembre de 2001: "Al principio, todo fue muy difícil. Ahora es una fiesta que nos desborda a veces, pero seguimos luchando permanentemente", explicó Roberto Viejo, cuya hija ha superado un tumor tras muchos años de pelea. "Esta multitud representa un impulso muy fuerte para la investigación, que es el objetivo primordial de esta carrera. Ya hemos donado 150.000 euros a la FINBA para que trabajen científicos del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)", destacó Pilar Torollo.

Con la citada cifra global de participantes, Galbán rebasa los éxitos de las cuatro ediciones anteriores. En las tres últimas, los corredores fueron, respectivamente, 10.000, 20.000 y 28.500, en números redondos. El coste de la inscripción era de cinco euros. La carrera solidaria busca visibilizar la problemática derivada del cáncer pediátrico, recaudar fondos para las actividades de la asociación y donar fondos para proyectos de I+D+i.

Gijón: sin opción al olvido

Más de 3.500 personas participaron en la prueba de Gijón. "Es una pelea que no puede caer nunca en el olvido. Hay que apoyar y estar aquí", señaló Jesús Palencia, uno de los integrantes de la marea naranja por las calles gijonesas, en un recorrido que tuvo salida y llegada en la playa de Poniente. "Con este solín, está perfecto para salir a correr, o ir paseando, y luego ya aprovechamos el día y disfrutamos en familia", destacó Iker Fernández, acompañado de su mujer, Rocío Flores, y sus hijos Noa y Miguel. Niños, adultos e incluso mascotas se unieron a esta marcha solidaria. En el instante previo a la salida se soltaron globos "en recuerdo a niños y adolescentes que ya no están". "Veníamos siempre antes de la pandemia a todas estas carreras solidarias y ahora lo volvemos a recuperar. Es necesario estar aquí para aportar nuestro granito de arena", apuntó Juan López, quien acudió junto a Laura Bermúdez, María Corral, Marcos Salas y Ana Suárez, y con los pequeños Mateo López, Yulia Bermúdez y Manuela Salas. "Es importante que se conciencien desde niños de la importancia de la importancia de colaborar", recalcó López. "Por fortuna, no nos ha tocado esta situación en nuestro entorno, pero aquí hay gente que por ejemplo ha vistos casos en el trabajo y eso siempre sensibiliza aún más", añadió.

Avilés: la fuerza de Yassine

Más de 2.500 personas corrieron contra el cáncer infantil en Avilés, una cifra que establece un nuevo récord. El niño Yassine Laorigua Álvarez fue el encargado de dar el pistoletazo de salida en la plaza de España a una marcha en la que participaron familias enteras en expresión de apoyo y solidaridad. Emocionada, atendió a la lectura su madre, Verónica Álvarez Menéndez. A Yassine le diagnosticaron hace seis años –cuando solo tenía cuatro– una leucemia linfoblástica aguda, la más común en los niños. "Como dice él, la quimio jugando se pasa volando (ríe). Pues así pasó mi hijo el cáncer. Se lo detectaron hace seis años y le darán el alta con 14, si Dios quiere. Ahora tiene revisiones anuales", explicó la madre de Yassine, alumno del Enrique Alonso. "Toda la sociedad asturiana nos está apoyando, muchísimas gracias a todos", subrayó Luis Arranz, presidente de la asociación Galbán. No solo los avilesinos se sumaron un año más a la iniciativa. Con la misma reivindicación se echaron a la calle en Piedras Blancas (Castrillón), Luanco (Gozón) y Las Vegas (Corvera). En la marcha avilesina participó el consejero de Salud, Pablo Fernández: "Gracias a la investigación, año a año se va avanzando en la lucha contra el cáncer infantil y se van sumando herramientas. Pensemos en la autorización reciente que se ha hecho al HUCA para los tratamientos con CART-T, que ya han demostrado una alta eficacia para el tratamiento de cánceres, leucemias, linfomas, y que pueden tener un papel importantísimo en los tumores sólidos".

Cuencas mineras: todos con Elena

A sus ocho años, Elena Pérez sufre un cáncer y ayer recibió un apoyo muy visible y numeroso en Langreo, donde reside. Más de 600 personas participaron en la carrera solidaria de 4,7 kilómetros. La pequeña les dio las gracias por el apoyo antes de que comenzase la prueba. Su padre, Alejandro Pérez, hizo hincapié en que era "un día muy especial" para la familia. Antes del inicio de la carrera ejerció de representante de la asociación Galbán en Langreo, "muy contento" de la respuesta de sus vecinos. En Mieres, más de 1.100 personas se sumaron en a la marcha, que se propagó por Lena, Aller, Riosa y Morcín. En Mieres, las pequeñas Zaira González y Andrea Perera leyeron el manifiesto. Las estaciones de esquí asturianas, Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, también celebraron carreras el colaboración con Galbán.

Siero y Llanera

Cerca de medio millar de personas corrieron contra el cáncer en Llanera, entre Posada y La Morgal. Unos deprisa y otros con más calma. Se pudo ver público de todas las edades, con mayoría de familias con niños. Y, entre los más jóvenes, algunos deportistas de los equipos locales de atletismo, que encabezaron la marcha a buen ritmo. En Pola de Siero también se contabilizaron unos 500 participantes. La prueba arrancó a las doce del mediodía desde la zona de la Plaza Cubierta, con un gran ambiente de música y fiesta para realizar un recorrido en parte por la zona más urbana de la Pola y otro tramo por las inmediaciones de la calle El Molín y la senda del Nora. La meta estaba establecida en el punto de partida, en la plaza, escenario de actividades de baile y zumba a ritmo de solidaridad.

