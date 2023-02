El Principado recalca que no se fía del Ministerio en sus promesas y eleva a más de 1.300 millones las inversiones necesarias en Cercanías

“No nos podemos fiar ya”, ha asegurado esta mañana el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado, Alejandro Calvo, preguntado por el fiasco de los trenes para la antigua línea de Feve que llegarán con dos años de retraso por un error en sus medidas. Calvo ha expresado a las claras la desconfianza del Gobierno de Asturias hacia las promesas del Ministerio de Transportes en lo relativo a las inversiones ferroviarias. “Un despropósito como este nos genera muchas dudas, cuando debemos avanzar en muchos ámbitos” para impulsar la maltrecha red de cercanías asturiana.

El consejero se ha referido a los 997 millones de euros prometidos por el Gobierno central para inversiones en las infraestructuras de la red de cercanías, que tenían su horizonte de conclusión a finales de 2024 o principios de 2025. Pero Calvo ha señalado que esa cuantía es insuficiente si se quiere que la red de cercanías alcance una operatividad e intermodalidad competitiva y situó el horizonte de necesidades entre los 1.300 o 1.500 millones.

“Ha habido una falta de información; no sé si interna, pero desde luego hacia nosotros, absoluta. Se ha comprobado que un problema que parecía menor y de fácil solución no lo era. Y eso es imperdonable, por eso exigimos que se depuren esas responsabilidades”, ha dicho el Consejero abundando en la declaración institucional realizada por el Gobierno del Principado el pasado viernes. El “Fevemocho” no es algo menor: “Es un asunto muy relevante, en la mala gestión, la falta de diligencia, la falta de explicación… El Ministerio cree que hubo solo falta de diligencia, pero creemos que hubo algo más”, ha dicho.

Con el problema sobre la mesa, Calvo cree que debe aprovecharse esta situación para “conocer con toda crudeza las necesidades de nuestra red de cercanías” y alcanzar en Asturias “un consenso político claro de largo recorrido”, aunque reconoció que será difícil dada la cercanía de la cita electoral.

El consejero ha lamentado que la oposición dude de la contundencia del Gobierno. “Hemos sido muy claros; no sé cuántos precedentes hay de una declaración institucional de un Gobierno como la del viernes”, ha dicho Calvo.

Respecto al debate sobre la posibilidad de reclamar la transferencia de la gestión del ferrocarril, Calvo quiso poner en su contexto la situación. Señaló que en principio hay un compromiso de inversión en la red de 997 millones por parte del Ministerio. “Pero esa es la partida mínima” para ponerla al día, “no para la transformación a futuro”. El Principado entiende que las inversiones necesarias son mayores, “porque hay retos que defiende este gobierno, como cambios de trazado, doblar algunas vías, facilitar enlaces… una reforma de calado”. Calvo elevó en mínimo otros 300 millones la inversión. “Nosotros hemos establecido un modelo de transporte público en lo que son nuestras competencias y queremos que aquello que no está en ellas no se quede atrás”, ha dicho el Consejero.

“No vamos a recuperar en un año o dos problemas que tienen décadas”, ha señalado, por lo que exigió al Ministerio “una decisión y un compromiso real”, si bien reconoció que el escándalo de los trenes “hace que los planes sean menos creíbles”, por lo que se necesitará “una transparencia adicional y un seguimiento adicional”.