Recuperar el atasco causado por la huelga de secretarios en Asturias, como mínimo dos meses

En un conflicto tan enquistado como el que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia con el Ministerio, cualquier arma es lícita con tal de minar al adversario. Los secretarios judiciales vienen acusando al Secretario de Estado de Justicia, el exalcalde de Barakaldo Tontxu Rodríguez, de haberles insultado y provocado, llamándoles "golpistas" y diciendo que les iba "a hacer pasar hambre". En una entrevista a un medio digital, Rodríguez lo negó, pero añadió una nueva acusación que no parece la mejor carta de presentación ante la reunión que tendrá este jueves con el comité de huelga: los Letrados están dejando colgados a la puerta de los registros a los novios que acuden a casarse.

Los secretarios de Asturias, que este lunes abrieron su cuarta semana de huelga con una concentración ante el palacio de Justicia de Gijón, en la que colgaron simbólicamente sus togas, creen que esas suspensiones de bodas no se están dando en Asturias, aunque reconocen que, de producirse, admiten que sería "una gran faena".

Unos cuarenta secretarios –un tercio de los mismos– participaron en la protesta, en un día en que la huelga fue seguida por un 63 por ciento de los Letrados en activo. En la protesta de Gijón, mostraron un pancarta que rezaba: "Los acuerdos se cumplen", en referencia a las subidas salariales acordadas con el Ministerio que, según aseguran, no se han llevado a cabo, algo que niega Tontxu Rodríguez.

La moral sigue siendo alta, más incluso que al inicio de la huelga, señaló Florentina Fernández, secretaria de la sección séptima de la Audiencia. "La actitud del Ministerio está siendo tan deplorable que nos ha unido", añadió.

En Asturias, aseguró, se están suspendiendo numerosos juicios, "en Gijón casi todos". Superar el atasco que está generando esta huelga costará, "como mínimo el doble de tiempo que ha durado la huelga, unos dos meses". Solo este lunes, se suspendieron en toda la región cien –van unos 2.600–, y más de 30 declaraciones tuvieron que ser señaladas para otro día. Además, no pudieron celebrarse 29 conciliaciones, la mayoría laborales, según Estrella Hormazábal, secretaria del Juzgado de Violencia de Oviedo.

Por lo general, están recibiendo apoyos de jueces y funcionarios –que están siguiendo muy atentamente cómo se desarrolla esta huelga de cara a exigir ellos mismos mejoras–, pero "hay algunos jueces que pretenden seguir celebrando, dicen que los Letrados ya no bajamos a sala, y que si no lo hacemos, no podemos impedir que se celebre". Son la minoría, añadió. "Se anularán. La fe publica de los secretarios existe y si quieren borrarla, tendrán que cambiar la ley orgánica", avisó. Si se celebra sin el concurso del secretario podría no ocurrir nada, pero si se recurren las sentencias, deben remitirse las grabaciones de los juicios con la firma de los secretarios.