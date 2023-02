El debate sobre la cita previa obligatoria llega mañana a la Junta General. El portavoz de Foro, Adrián Pumares, defenderá mañana una iniciativa para que el Gobierno asturiano requiera el Ejecutivo central que "acabe con la obligatoriedad de la cita previa donde no sea imprescindible", por la barrera que supone para los ciudadanos en su relación con la Administración, especialmente en las personas mayores. La moción de Foro también insta al Principado a "una revisión integral de la cita previa para acabar con ella, también donde no sea imprescindible" y a cumplir la ley de 2015 que obliga a las Administraciones Públicas a asistir en medios electrónicos a la población que no tenga medios para comunicarse por vía telemática.