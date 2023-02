Lucha por entrar en el consejo que da voz al campo

No han sentado nada bien en las organizaciones agrarias Coag y Asaja las críticas de Ura y Asturias Ganadera, que llamaron "apesebradas" a las primeras al considerar que impiden de alguna manera el acceso de nuevas formaciones a los órganos de representación del medio rural asturiano en el Principado. Son Coag y Asaja junto con Uca las tres organizaciones con presencia en el Consejo Agrario regional, un órgano que echó a andar en 2017 para sustituir a las antiguas y ya extintas en España Cámaras Agrarias. La composición del consejo es en parte heredera de la antigua Cámara Agraria y, además de Uca (la organización mayoritaria en apoyos, según las últimas elecciones), Asaja y Coag, incorpora también a técnicos y a los directores generales de la Consejería de Medio Rural.

El nuevo sindicato Ura reclama que haya elecciones al consejo para poder contar con voz y presencia en las reuniones con el Principado. También critica que las tres organizaciones se repartan los fondos sin tener en cuenta las "nuevas voces" del campo asturiano.

En Asaja, su secretaria general, Geli González, advierte de que no solo es en Asturias donde no ha habido elecciones desde que se eliminaron las Cámaras Agrarias, sino que en Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, País Vasco y Navarra también sucede lo mismo. "En Aragón no las hay desde 2001, como en Cantabria. En La Rioja, desde 1999 y en Galicia desde 2001 o antes", abunda González, quien reflexiona: "Parece ser que hay mucho ‘apesebrado’ por toda España".

Respecto al "dineral" que Ura echa en cara que reciben Coag, Asaja y Uca, considera Geli González que llama la atención "que critiquen esa limosna los que no tienen estructura, ni oficina, ni servicios jurídicos. Es bien triste, ¿para que lo quieren?".

En la misma línea se han pronunciado en Coag, en manos de Mercedes Cruzado. La organización advierte de que el dinero que perciben "es un pequeño granito para sufragar los servicios que prestamos a nuestros afiliados". Piden en Coag a Ura y Asturias Ganadera que defiendan sus intereses "pero desde el rigor, no desde la demagogia".

Pregunta de Ciudadanos

Con todo, el debate de la representatividad del campo asturiano está servido y este mismo martes llega al Pleno la Junta General del Principado. El grupo parlamentario de Ciudadanos tiene previsto preguntar al Consejero de Medio Rural, Alejando Calvo, sobre la ausencia convocatoria de elecciones para elegir a los delegados del campo en el Consejo Agrario, algo que no ha se producido. Ura insiste en calificar de "inaceptable y propio de dictaduras o repúblicas bananeras que no se celebren desde hace más de veinte años".

Entienden en el nuevo sindicato que esto "discrimina" su lucha por no tener voz ante el Principado. E insisten: "Los dineros públicos que se reparten los sindicatos que no renovaron su legitimidad en las urnas, el patrimonio de la Cámara Agraria, los cerca de 200.000 de solo este año, etc., solo sirven para mantenerlos sumisos mientras se apesebran en sus puestos e intentan evitar que la voz de los campesinos de Asturias decida quién los representa".

Aseguran en Ura que rechazan cualquier subvención pública: "Por eso hay quien no quiere que obtenga representación y pueda levantar las alfombras y mover a algunos de sus sillones".