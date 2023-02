Políticos, empresarios e investigadores, tras la visita de los Reyes: "Es un día muy importante para Avilés y para Asturias"

"Este es un día muy importante para Avilés y para Asturias". Esta fue la reflexión más repetida entre los políticos, empresarios e investigadores asturianos que asistieron este lunes en el Centro Niemeyer a la entrega de los Premios Nacionales de la Innovación y Diseño 2022. Los consultados creen que este acto de relevancia nacional, con visita Real incluida, "visibiliza el impulso de la innovación" en Avilés y su comarca, que aglutina una decena de centros tecnológicos vinculados a la actividad industrial y empresarial. Otros dos, están en camino.

"Ahora estamos en el mapa de la innovación, ya estamos maduros y es el momento de explicar al exterior qué somos y qué hacemos en Avilés, de mostrar el ecosistema innovador, de conocimiento e investigador que tenemos aquí", celebró la anfitriona, la alcaldesa Mariví Monteserín.

El presidente autonómico, Adrián Barbón destacó por Twitter que "en España, el 25% de los nuevos empleos está relacionado con la innovación y la ciencia" mientras que "en Asturias asciende al 50%, es decir, uno de cada dos". "Es un honor para Avilés y Asturias" acoger estos premios nacionales, tuiteó.

Para el coordinador mundial de los centros de I+D+i de ArcelorMittal, el asturiano Nicolás de Abajo, "es un paso más dentro de la identificación de Avilés como un polo innovador a nivel nacional e internacional". " Este tipo de actos ayuda a visualizar lo que realmente se está haciendo. Está todo el mundo muy contento y es una satisfacción enorme que se haya hecho aquí este acto", celebró.

Para el rector de la _Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, "la presencia de los Reyes y de la Ministra de Ciencia aquí, en Avilés, pone de manifiesto que Asturias es un foco de innovación y creatividad en España". Y esto, a su modo de ver, "es expresión de un profundo cambio de lo que era Asturias hace treinta años a lo que va a ser la Asturias de los próximos treinta". "Creo que esto ilumina claramente el camino por el cual tiene que avanzar Asturias: seguir siendo un foco de innovación", subrayó.

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad celebró que la entrega de estos premios en Avilés supone "un hito fundamental" puesto que "se visibiliza todo el impulso que estamos dando a la innovación" en la región. "No es casualidad que se haya elegido Avilés, justamente este año, para celebrar esta entrega de premios. Se están haciendo cosas muy bien en Asturias", aplaudió Borja Sánchez.

El responsable del área de Industria en el Principado, Enrique Fernández, habló de "un grandísimo escaparate": "Estos premios muestran el muy buen trabajo que está haciendo Avilés en ámbitos de innovación, de investigación y de conocimiento. La reindustrialización en Avilés y en Asturias entiende que hay que ir hacia productos de alto valor añadido que puedan competir en los mercados globales y por tanto generar también empleos bien remunerados".

"Creo que esta entrega de los premios de Innovación y Diseño ha sido la guinda a un pastel cocinado durante muchos años: el de la apuesta continuada desde las empresas y la administración por la innovación y la industria. Creo que es un reconocimiento de lo que se está haciendo aquí en Avilés y en Asturias, en general. Ha sido un grandísimo día el de hoy", aplaudió Íñigo Felgueroso, director de la Fundación Idonial.

Jesús Alberto González, director de Fertiberia en Trasona, destacó que "Asturias es innovación: lo lleva en el ADN. Y Avilés lo es en particular. En Avilés ha habido siempre gente innovadora, gente con diseño. Todo el sector industrial apuesta por la innovación porque sabe que es un medio para sostener la sostenibilidad porque, además, no hay otra manera de hacerlo".

Para Jesús Alonso, presidente de Idesa, «es un lujo y un privilegio que Avilés se haya situado entre los principales polos de innovación del país y que los Reyes hayan acudido a la ciudad».

"Gran parte el futuro de nuestro país, y sin duda de Asturias, tiene que venir por apostar por la innovación, el diseño y el talento. Que los Reyes hayan venido a Avilés con la Ministra del ramo es un punto de partida inmejorable. Ojalá tengamos muchos puntos de partida en los próximos meses, nos irá bien", celebró Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell Herrero.

Las tres Cámaras de Comercio de Asturias estuvieron representadas con sus tres presidentes. El anfitrión, el avilesino Daniel González, también destacó que la elección de la Villa del Adelantado "no es casualidad":_"Pone de relieve que Avilés es ya un hub tecnológico, la capital de la innovación no sólo del Principado, si no de todo el país. Tenemos diez centros de innovación que están generando ya 400 empleos y manejan presupuestos superiores a los diez millones de euros. Tener la presencia de tantas grandes empresas, en un pequeño espacio como es la comarca de Avilés impulsa el Avilés que queremos para el futuro: un Avilés verde, sostenible, relacionado con las energías renovables y que fomente el crecimiento demográfico".

Su homólogo en la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, calificó de "fantástica" la presencia en la ciudad de "Sus Majestades los Reyes": "La innovación es una de las apuestas de Asturias y es una gran noticia".

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, concluyó: "Agradecemos que el Ministerio de Ciencia e Innovación haya elegido a Avilés para la entrega de estos premios. Es una oportunidad para visibilizar los avances tan extraordinarios que se están produciendo aquí".