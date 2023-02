La expresidenta de la patronal privada de geriátricos (Asacesema), Ana Gil, aceptó en la mañana de este martes una condena de un año y nueve meses de cárcel por apropiarse de dinero de la asociación, en concreto 33.400 euros. La entidad quedó tan tocada con los reintegros que realizó su entonces presidenta que entró en quiebra y dejó impagos a una trabajadora. La ahora condenada tendrá 37 meses para pagar el dinero del que se apropió.

La mujer se declaró autora de los hechos y tanto el ministerio público como la acusación particular, a cargo de la entidad desfalcada, bajo la dirección letrada del abogado José Manuel Fernández González, redujeron la petición inicial de tres años de cárcel. Las acusaciones informaron favorablemente a que la mujer no entrase en prisión.

El escrito de acusación recogía hasta 32 reintegros en cajeros por importe de 13.010 euros y extracciones de las cuentas de la asociación de hasta 2.900 euros de una sola vez. Entre los cargos que se endosaron a la asociación hay desde estancias en hoteles de lujo y facturas de restaurantes hasta pagos de préstamos personales al consumo o compras en Ikea.

La mujer defendida por la letrada María Jesús Alonso, presentaba un aspecto deplorable poco antes de comparecer ante la sección tercera de la Audiencia, con los ojos en lágrimas y una expresión de hondo sufrimiento.

Los integrantes de la Asacesema supieron que algo no iba bien cuando Ana Gil fue encausada en 2018 por apropiarse de 247.000 euros de unas subvenciones a la formación que correspondían a la Federación Nacional de Ayuda a la Dependencia (FNAD). De esa cantidad, la asociación debía devolver 70.000 euros, como responsable a título lucrativo.

Primera condena

El fiscal y la acusación particular llegaron a pedir penas de hasta cinco años y medio de cárcel, acusando a la mujer de fraude de subvenciones. Como perjudicado se había personado un empresario del sector, Francisco Colell, que en 2006 sufrió un atentado de los GRAPO, en el que él resultó herido y su esposa fallecida. La sección segunda de la Audiencia condenó entonces a la expresidenta a dos años de cárcel. No ingresó en la cárcel a condición de que no delinquiese en el plazo de cinco años.

Después de esta condena, los miembros de la asociación analizaron las cuentas de la misma y descubrieron las ingentes extracciones de dinero.