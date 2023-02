"Yo solo espero que cuanto antes haya un entendimiento entre los Letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio y pongan fin a la huelga", ha indicado a mediodía de este miércoles el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, poco antes de la jura como magistrada de la jueza de Tineo, Lucía Entrerríos Fernández-Mijares. Chamorro admitió que "está habiendo cierta afección, con seguimiento de la huelga de en torno al 50 o 60 por ciento, dependiendo de los días". No obstante, "hay actuaciones procesales que requieren la presencia del Letrado de la Administración de Justicia, lo que hace que haya un número de suspensiones que no tenemos contabilizadas, pero que están afectando a los ciudadanos, que es lo que más pesadumbre puede provocar", comentó

Chamorro indicó que no le consta que se esté celebrando sin presencia del secretario, tal como aseguran los huelguistas, y tampoco pudo precisar cuánto tiempo se tardará en superar el atasco. "No podemos saberlo todavía. Una vez finalice la huelga, podríamos valorar medidas de refuerzo con el Ministerio y el Poder Judicial", añadió. Tampoco supo decir si ha habido muchas bodas suspendidas (algo que el Ministerio echa en cara a los Letrados, con los que se reúne este jueves): "No me consta que se suspendan bodas, aunque el porcentaje de bodas que se celebran en los Juzgados es bajo, se celebran más en los ayuntamientos".

El presidente del TSJA indicó que las "demandas de los Letrados son legítimas, cada cuerpo lucha por sus reivindicaciones tanto de orden retributivo como profesional, no voy a entrar en sus razones". Sí admitió que "son un instrumento clave en el engranaje judicial, no se puede dictar resoluciones: cualquier medida cautelar, la admisión de la prueba, la apertura de juicio oral, los procesos penales... Se pueden dictar esas resoluciones, pero requieren de la fe pública de los Letrados, de que se notifiquen, que también corresponde a la oficina judicial bajo la dirección de los Letrados. Su labor tiene un aspecto eminentemente administrativo, pero son el instrumento del que se sirven los jueces para cumplir esa función de aplicar el derecho al caso concreto y juzgar y ejecutar los juzgado".