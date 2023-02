Vaquero, en su ingreso en el RIDEA: "Asturias ha sido poco pensada por unos políticos que dependían de una manera exagerada de los sindicatos"

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) ha incorporado a su filas a un periodista. José Manuel Vaquero Tresguerres ha sido, en su dilatada trayectoria, director de LA NUEVA ESPAÑA, director general y consejero delegado de Prensa Ibérica y, entre otras distinciones, ha recibido la Medalla de Oro del Principado. Pero, ante todo y sobre todo, su currículum es el de un periodista de raza. Una condición que afloró de nuevo este miércoles, cuando Vaquero leyó un discurso de ingreso como Miembro de Honor del RIDEA convertido en una acerada y acertada radiografía de cinco décadas de historia de la región, titulada "Asturias, ante dos dilemas decisivos". "Un magnífico y valiente discurso", como lo definió Ramón Rodríguez, director del RIDEA, tras la prolongada salva de aplausos que cerró la intervención.

"Dos dilemas incandescentes abrasan la actualidad. La brutal invasión rusa de Ucrania con el consiguiente final del gas barato ejerce de veloz catalizador de un fenómeno doble que ataca directamente al corazón del prolongado declive de Asturias. Decrecimiento versus crecimiento, desglobalización versus globalización son esos dilemas que no deben dejarnos indiferentes", comenzó Vaquero, que desde una "visión impresionista muy personal" ofreció un gran fresco de la historia reciente de Asturias en forma de análisis periodístico, intercalando la visión a pie de calle y una perspectiva elevada, a vuelo de águila, componiendo un discurso tan atractivo como pertinente, integrando lo local y lo universal en una sólida argumentación.

"Invocar a estas alturas una herramienta periodística para investigar algo en serio puede ser tomado y no sin razón como una temeridad en esta sociedad de la información posfactual en la que la verdad cuenta cada vez menos, cuando no es un estorbo, según confirma el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su reciente libro 'Infocracia'", reflexionó Vaquero, lamentando "la fabricación de noticas falsas y discursos de odio que conforman una opinión pública inmadura y en cierto modo irresponsable de la que tenemos alarmantes ejemplos en Estados o Brasil por citar solo a países con regímenes democráticos". Pese a todo, Vaquero defendió la necesidad del periodismo, "profesión imposible que exige condiciones tan contradictorias como rapidez y exactitud", frente a "la presión de esa monstruosa y creciente industria de la mentira que pretende controlarnos comercial y políticamente".

Desde esta óptica periodística, Vaquero radiografió la historia de Asturias en democracia, destacando algunos aciertos en la primera arquitectura autonómica, y también en su posterior desarrollo: la integración de la Diputación en la autonomía para evitar duplicidades, la creación de Cogersa para gestionar los residuos sólidos, el refuerzo de la sanidad pública, la promoción del turismo rural y un mecanismo de elección del presidente del Principado que favorece la estabilidad. "La autonomía ha hecho algunas cosas bien", afirmó Vaquero, "otras, no tanto".

Tormenta perfecta

Asturias, razona Vaquero, ha sido víctima de un diseño autonómico pensado "como una especie de café para todos para camuflar que Cataluña y el País Vasco iban a tener un trato preferente para dar continuidad a los estatutos de la República suspendidos por el franquismo". Esta lógica perversa ha acabado por afectar a la estructura misma del Estado y, de manera colateral, ha determinado el ostracismo asturiano: "En las excesivas concesiones hechas por los dos grandes partidos para satisfacer los deseos, primero autonomistas, finalmente independentistas, de algunos grupos cada vez más radicalizados de catalanes y vascos a cambio de contar con sus votos, está en buena medida , en mi opinión, el origen del grave problema territorial de la España de hoy que afecta de lleno a la marginalidad a la que se ve abocada Asturias porque sus escaños son pocos y la tradicional fuerza de los sindicatos ha perdido militantes y su prestigio histórico".

A la transición a la democracia y al imperfecto diseño autonómico se añadió, poco después, el ingreso de España en la Unión Europea, lo que suponía de facto "la llegada de una tormenta perfecta que afectaba directamente a la buena vida asturiana, pero nos sentíamos tan fascinados con considerarnos europeos que no lo pensamos demasiado".

El problema central era la llegada de la Política Agraria Común (PAC), ante la que alguna voz discrepante como Francisco Rodríguez, creador y dueño de Reny Picot y convertido en un moderno Laocoonte: "En una línea similar a la del filósofo Gustavo Bueno denunció desde el primer momento que la PAC acarrearía el abandono del campo en la toda la cornisa cantábrica, que la globalización nos llevaría a importar de todo y a cerrar nuestras fábricas y que otros países europeos nos prestarían a lo loco para endeudarnos hasta las cejas". El resultado lo ilustró Vaquero girando la vista a su localidad natal, Bueño, en el que "los vecinos viven hoy satisfechos de sus pensiones, pero sus hijos han tenido que abandonar el pueblo para ganarse la vida".

El abandono de la huerta, "porque resulta más barato comprar en el supermercado", contrasta con una administración hipertrofiada. "Este es un asunto crucial de nuestra autonomía: ha ampliado su administración hasta límites insospechados y ha multiplicado de forma exponencial los cargos directivos del funcionariado en gran medida por motivos clientelares que además de encarecerse sin sentido se ha vuelto altamente ineficiente por el síndrome del papeleo sin causa", sostiene Vaquero.

Pero esa "renuncia a trabajar la huerta es otro de los errores de la globalización, como la dependencia del gas ruso o de los microchips de Taiwán, que a partir de la guerra de Ucrania está en cuestión por la escasez sobrevenida y por el insoportable aumento de los precios", afirma el nuevo miembro de honor del RIDEA. Frente a esta realidad, frente a este primer dilema que afronta Asturias, el periodista aprecia "un proceso de cierta desglobalización" que ya está en marcha, y que afectará a todos los sectores "con la aparición de un mayor proteccionismo que en realidad nunca llegó a desaparecer". No se trata, en todo caso, "de un regreso a la autarquía", sino más bien de "un reequilibrio para no quedar de nuevo en manos de proveedores tan imprevisibles como Rusia y China que creará un nuevo marco económico para quienes sepan aprovecharlo".

Pensar Asturias

Vaquero aprecia, pues, una posibilidad de crecimiento en el horizonte, pero no olvida que Asturias ha dejado pasar ya varios trenes. "Asturias ha sido poco pensada por unos políticos que dependían de una manera exagerada de los sindicatos, organizaciones de mentalidad defensiva de legítimos intereses corporativos, pero sin capacidad ni vocación para enfrentarse a los riesgos y oportunidades de una sociedad dinámica", señaló.

"El exceso del poder sindical es una de las grandes anomalías de la Asturias de la transición", ahondó el periodista, "la otra ha sido la ausencia de alternancia política. Aquí ha gobernado casi siempre la izquierda con la complicidad de una derecha cómodamente instalada en una oposición sin la exigencia de ofrecer un programa realista propio para intentar enderezar el rumbo de la región".

El peso sindical en la región ha sido tal que llegó a influir en Madrid, ya desde el momento en que José Manuel Fernández Felgueroso aterrizó en la presidencia de Hunosa. "Felgueroso fue el hombre providencial, que en estrecha colaboración con el socialista Rafael Fernández encontró la fórmula idónea para atraer a los sindicatos a la transición política con la golosa contrapartida de las horas sindicales pagadas a los mineros liberados mediante la famosa 'chequera' de la empresa, la fuente del poder del SOMA-UGT, de la que manaron todos los Presidentes socialistas de la autonomía asturiana y hasta un cambio radical de la historia de España al dar de forma sorpresiva su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero frente a José Bono como candidato socialista a la secretaría general del PSOE y consiguientemente a presidir el Gobierno de España", relató Vaquero.

Hubo quiénes trataron de sacar a Asturias de "aquella diabólica encrucijada socioeconómica", caso de Pedro de Silva, "que tuvo la originalidad y el atrevimiento de llegar al poder con su propio proyecto de Asturias bajo el bazo". Pero todo intento fue vano: "cualquier intento de reforma chocaba siempre con el mismo obstáculo: el poder resistente de los sindicatos que preferían mandar para su casa con prejubilaciones de lujo a los mineros a partir de los 40 años de edad a sentar las bases de una Asturias moderna y competitiva". Por el camino llegó el maná de los fondos mineros, gestionados "de forma catastrófica por unos sindicatos que no permitieron meter baza en ellos al Gobierno autonómico, han constituido un despilfarro de más de 6.000 millones de euros que deberían ir a infraestructuras, ayudas empresariales y formación en una operación inconcebible, cuyos entresijos siguen en la sombra".

Emprendedores

Para revertir la situación económica de la región, Vaquero apuesta por "convertir Asturias en el paraíso de los emprendedores", aunque lamenta que los sucesivos Gobiernos autonómicos han ejecutado "medidas desincentivadoras", tanto a nivel político y administrativo como fiscal: "ha faltado en definitiva una política coherente capaz de fomentar el nacimiento de emprendedores autóctonos y de atraer a los de fuera, entendiendo por tales no sólo a los grandes empresarios sino también a los autónomos y, en definitiva, a todos aquellos que quieran desarrollar su propio negocio, una vocación de gran arraigo entre los vascos que no ha prendido entre nosotros por el efecto desmotivador de los empleos públicos".

El resultado es que Asturias va a menos. En población, en natalidad, en actividad empresarial... "Los errores de Asturias en la transición han sido por conservadurismo, por resistencia a los cambios, por evitar abrir las puertas al mundo y a la modernidad, por falta de confianza en nuestras posibilidades", señala Vaquero. Pero frente a esta certeza, hay otra: "Lo que es seguro es que nuestros problemas ya no encontrarán solución en la administración pública".

Esta reflexión lleva a Vaquero a afrontar ese segundo dilema: crecimiento frente a decrecimiento. Y lo tiene claro: "Nuestro reto es en efecto crecer, justo cuando los profetas del decrecimiento, que vienen de los estudios de bioeconomía de los años 70 de Nicholas Georgescu-Roegen, nos advierten de que nos espera un proceso de declive que durará mucho tiempo porque el crecimiento económico habría tocado techo o estaría a punto de hacerlo".

La vía es apostar por "una globalización más prudente y una nueva prosperidad mucho más respetuosa con el medio ambiente, probablemente volcada en la salud, en la cultura y en una convivencia más estrecha" que "crearán un modo de vida diferente que abrirá nuevas oportunidades que no debemos desaprovechar". Pero hay mucho por hacer, acaso con la ayuda de los fondos Next Generation, para que Asturias esté preparada para triunfar, esta vez sí, en ese reto histórico. Vaquero apunta algunos avances necesarios: "Convertir el área central en la gran ciudad inteligente de Asturias, devolver la vida al campo, reformar a fondo la Universidad, que ha perdido más de 5.600 alumnos en la última década y ya no atrae a los estudiantes de otras comunidades, planificar en serio la sanidad pública, reducir el número de concejos o fusionar las tres cámaras de comercio y los puertos de Gijón y Avilés". Añade uno más: el AVE, ese que "vuela por España a 350 kilómetros por hora mientras nuestros trenes siguen atravesando los 63 túneles de Pajares a 40 kilómetros por hora o bastante menos".

Los responsables del retraso de la alta velocidad ferroviaria "y de excusas como que los trenes diseñados no quepan en los túneles de vía estrecha o que los túneles no quepan en los trenes ya han apostado decididamente, aunque lo oculten, por el decrecimiento para Asturias porque no le ven futuro", alerta Vaquero, que no obstante no sucumbe al desánimo. "Desconozco el funcionamiento de esta institución a la que me incorporo con humildad e ilusión y sé que sus recursos son escasos", concluyó Vaquero, "pero me pregunto si este Real Instituto de Estudios Asturianos no debería de abordar la posibilidad de tomar la iniciativa de invitar a las instituciones a convocar a los asturianos a esa gran reconquista que debería empezar por nosotros mismos para tomar conciencia de nuestra real situación".