Entre arándanos y manzanas

Vivir en el campo y a dos kilómetros de la casa donde están sus orígenes en Muñó (Siero) fue una decisión que siempre tuvieron claro Begoña González Payo y su marido. Ella, natural de Gijón y formada en diseño de interiores, estuvo varios años trabajando en dos estudios de arquitectura en Oviedo, donde también vivía. "Tanto mi marido como yo barajamos la posibilidad de dejar la ciudad e ir a vivir a un pueblo. Además, queríamos formar una familia y pensábamos que el entorno rural era el más adecuado para ello. Tras mirar en varios sitios, al final nos dimos cuenta que dónde mejor que cerca de la casa familiar, la de mis abuelos y mi padre, en Muñó, y compramos una casa a dos kilómetros de la misma", recuerda esta emprendedora que, antes de dedicarse a la fruticultura, estuvo unos años antes trabajando como encuadernadora en el taller que tenía en su domicilio en Muñó.

La idea de ponerse al frente de su empresa como productora de arándanos y manzana de sidra surgió contemplando los prados en desuso de la casa familiar, además de con la intención de aprovechar el producto que seguían dando los pomares plantados por su abuelo, sus tíos y su padre. "Al ver las fincas pensé qué hacer con ellas, como poco limpiar, porque esto se hace monte enseguida. Había un par de hectáreas de pumar de manzana de sidra, donde ahora nosotros estamos con la DOP, y que seguía en funcionamiento. La huerta no, pero los árboles frutales siempre me gustaron mucho. Cuando mi padre, que tanto le gustaba el tema de la manzana, faltó, decidí yo continuar adelante con ello", recuerda esta mujer que, para ello, decidió formarse en fruticultura con un curso intensivo de más de 600 horas ofertado por el Inem.

"Lo hice para quitarme el miedo, porque si bien es verdad que in situ, en el día a día en el campo, aprendes el oficio, también es verdad que la formación siempre es necesaria, nunca está de más. Y de ahí surgió la idea de plantar arándanos", dice. Si en 2003 comenzaron a vivir en Muñó junto con sus dos hijos, fue en 2013 cuando empezó con la plantación de arándanos, fruto que eligió al ver que las cualidades de la tierra eran las mejores. Son 1.500 plantas en media hectárea. Tienen seis variedades y el año pasado recogieron cerca de cuatro toneladas entre junio y principios de noviembre.

En estos años también ha ido plantando manzanos con DOP, "más modernos, tienen fertirriego. Los otros son patrones más pequeños. Luego, en una finquina pequeña que tengo también he plantado manzana de mesa, la reineta roja", reseña Begoña González. Después de tres años en transición, conseguirá el próximo mes de abril su certificación en ecológico.

Con el nombre de Arándanos y Manzanas de Muñó hace tiempo que decidió vender por sí misma, sin intermediarios, algo que hace en la propia finca familiar, como en el mercado semanal de Noreña y otros a los que acude a lo largo del año, además de la venta por internet y en tiendas de Gijón. "Lo que no se vende se congela y lo llevamos a un obrador artesanal que, con nuestra fruta, realiza mermeladas de arándanos, manzana y mezcla de ambas con azúcar, sin o con panela, además de zumos", describe.

Emprender en la cuarentena no le supuso ninguna diferencia. "No es una cuestión de edad, sino de perder el miedo y, luego, querer hacerlo. A mí, la formación que realicé me sirvió para quitarme ese miedo y dar el paso". En cuanto a si se puede vivir en el campo y del campo sostiene: "No me atrevería a decir ni que sí, ni que no, porque es un tema muy personal. Vivir vivir, ahora mismo, regularcillo, pero, vaya, hay que seguir trabajando para seguir dando producto. Y, además, es que a mí me gusta mucho lo que hago".