Barbón y el "sadeimasoquismo"

Tiraban con bala en la sesión plenaria de ayer, la primera de las preguntas al Presidente de este año y a las puertas de las elecciones de mayo que todo lo contaminan. Se estrenaba en el interrogatorio a Adrián Barbón la nueva portavoz del PP, Beatriz Polledo, que sustituye a la malograda Teresa Mallada. Polledo arrancó fuerte, afeando los malos datos económicos de Asturias. Barbón respondió reconociendo que es un minucioso lector de LA NUEVA ESPAÑA, ya que recomendó a Polledo el artículo publicado el pasado domingo 5 de febrero sobre el "sadeimasoquismo", la tendencia a recurrir a datos estadísticos negativos obviando otros que no lo son. La primera parte del término se refiere a Sadei, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, de la que emanan buena parte de las estadísticas sobre esta región.

Barbón le pidió a Polledo menos "sadeimasoquismo" y pasó a recitar datos que considera esperanzadores, pero la portavoz popular no se arrugó y le replicó al Presidente que seguramente había tenido que esmerarse mucho en dar con ellos. Se nota el clima preelectoral, porque Barbón recordó que en la democracia asturiana no gobernó únicamente el PSOE, que también hubo gobiernos del PP o próximos a él: "Ustedes expulsaron del partido a una buena persona como era Sergio Marqués", les dijo. También que el gobierno de Francisco Álvarez-Cascos les tocaba de cerca. Finalmente, preguntó a los populares cuándo celebrarían su congreso del partido y les denominó "franquicia de McDonalds" por repetir órdenes de Génova.

En el reparto del Presidente hubo también para otros. A Sergio García, de Ciudadanos, le dijo que seguía en el "casting" para entrar en el PP y al referirse al coordinador de los naranjas, Ignacio Cuesta, dijo de él "que no sabe si está saliendo o entrando". Y eso que el diálogo entre Sergio García y el Presidente comenzó con buen pie, reconociéndole el diputado de Ciudadanos que a Barbón se le "percibía contento". El Presidente explicó que se debía a cuestiones médicas familiares, cuyo desenlace había sido un alivio, sin entrar en más detalles. Pero ya se acabó ahí la cortesía y terminó Barbón censurando las críticas de la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a quien llamó "farandulero". Barbón dijo que eso era un insulto y que él y Revilla son presidentes hermanos y por un hermano se mata. Terminó Sergio García lamentando los reproches a Susana Fernández, ausente por motivos médicos, así que la cosa acabó un poco en enfado, aunque bien podría haber acabado en un diálogo sobre dolencias en la sala de espera de un consultorio.

Pero todos los diputados andaban un poco revueltos e intranquilos, en especial Daniel Ripa, a quien tuvo que llamar la atención el presidente de la Cámara, Marcelino Marcos, al intentar el diputado de Podemos (de momento) desplegar una pancarta: "No, señor Ripa, eso no se lo permito, eso no puede usted hacerlo". Sonó a bronca de profe y a efectiva reprimenda porque Ripa ya se estuvo quieto.