El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, espera que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dé el próximo lunes una explicación sobre el "incomprensible" error de la dimensión de los trenes para Asturias y Cantabria. A juicio de Revilla, lo grave de esta situación no es solo el hecho de que se haya ejecutado un contrato "sin medir los trenes y el túnel", sino que "durante dos años y pico no han dicho nada y lo sabían". "Esto es lo que pasa en un país moderno, que tiene unas infraestructuras y empresas maravillosas. Gracias a que a vasca CAF –que es una de las mejores compañías del mundo en la fabricación de ferrocarriles–, al ser próximos y conocer un poco la tipología de los túneles del norte, fue a mirarlo y lo descubrió. No tenía por qué haberlo hecho. Nos hubiésemos encontrado con trenes para enseñar", ironizó el jefe del Ejecutivo cántabro. Revilla afirmó que mantendría una entrevista para la televisión pública francesa, a la que iba a tratar de explicar que "en España hemos sido capaces de adjudicar 300 millones en trenes que no caben por un túnel".