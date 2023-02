"El grueso de emprendedoras está en el campo, y el de los hombres, en la ciudad"

"Diagnóstico de emprendimiento rural femenino en el territorio de Asturias" es como se llama el informe que Noemí Barrientos Herrero ha hecho previo encargo de la Fundación Ayuda en Acción de Asturias y la Asociación Española de Emprendimiento Rural Sostenible. Noemí Barrientos, licenciada en Periodismo, dio el salto a la industria de las startups hace mucho tiempo, dedicándose al ecosistema emprendedor desde hace 23 años. En 2018 dio un giro radical a su vida, dejando la ciudad para instalarse en el campo, concretamente, en el pueblo de Llamigu, en Llanes.

–Menudo cambio de vida el suyo, ¿qué lo motivó?

–Yo estaba liderando proyectos innovadores, tecnológicamente avanzados, ayudando a otros emprendedores a lanzar sus startups, pero me faltaba lo más importante, mis valores, mis raíces, y en 2018 decidí volver a mis orígenes, en concreto a mi pueblo de La Valcueva, en León, y, desde allí, construir un modelo de emprendimiento distinto, que fuera innovador pero, sobre todo, que fuera relevante para la vida de las personas del territorio.

–Ahora reside en Asturias.–

León Startup nació en Valcueva (León) y con ella sigo. Al principio no encontré casa en mi pueblo, actualmente ya sí, nos la dejó mi tío, y entonces me vine a Asturias, tierra que siempre me encantó y con la que también tengo lazos: mi bisabuelo era de Casomera. Él y sus hermanos fueron de los últimos madreñeros de su zona. Se casó con Sidonia y tuvieron nueve hijos, entre ellos mi abuela materna, Venancia, nombre de la asociación que puse en marcha en Carreña de Cabrales, "Manda Venancia", recordándola a ella, la mayor de nueve hermanos, que sacó sola la familia adelante. Yo vivo en una especie de bicefalia territorial entre Valcueva y Llamigu.

–En su asociación todas son mujeres, no hay ningún hombre.

–Encontré en Carreña un local maravilloso, la antigua confitería Casa Ramón, un espacio auténtico configurado como bar tienda y pensé que era un buen lugar para poner en marcha una escuela de formación para emprendedores locales y del territorio con un conocimiento especializado, impartido por nosotros, emprendedores y emprendedoras. Son todo mujeres porque fueron mujeres todas las que acudieron para compartir proyectos, ideas, conocimientos. Unas atrajeron a las otras. El primer año, estuvieron 17 de diferentes puntos de Asturias. A la llamada no acudió ningún hombre, ¡ojalá se animen! El próximo 11 de marzo retomamos la actividad con un taller de fotografía "irritativa" que va a impartir Sandra de Tena, que es una fotógrafa autista de enorme talento.

–Su informe de emprendimiento, ¿qué territorio abarca?

–Toda Asturias aunque, de forma particular, hace también incidencia en los diez concejos de la comarca del Camín Real de la Mesa. El documento nace dentro de un proyecto llamado "Impulsando emprendimientos sostenibles liderados por mujeres del ámbito rural en Asturias", en el marco de la Escuela Rural Emprendedora de Somiedo, para abordar de forma innovadora el emprendimiento rural femenino. Lo hice junto a otra gran emprendedora, Olatz Huerta.

–¿Y cuál es el diagnóstico?

–Es Asturias estamos en un buen momento, tenemos una libertad grande para hacer cosas y vivimos rodeadas de recursos que sabemos usar. Además, creo que estamos más formadas y tenemos más conocimientos especializados en diferentes materias. También somos conscientes de que somos sujetos económicos capaces de generar riqueza por nosotras mismas, solas, como mujeres, sin depender de nadie para eso. Y luego nos reconocemos, sabemos donde estamos, tiramos las unas de las otras...

–Es como el asociacionismo de toda la vida de las mujeres en el campo...

–En Asturias siempre existió el asociacionismo femenino. Cuando hablas con ellas todas coinciden en una cosa, como muy bien dijo en su día Chelo Bernardo, presidenta de la Asociación Mujeres por Grado: "El emprendimiento femenino está de moda, pero mujeres rurales emprendedoras hubo siempre en nuestra comarca y en toda Asturias, lo que pasa que no se llamaban emprendedoras. Fueron mujeres que abrieron nuevos caminos a otras y que arriesgaron poniendo en marcha ideas distintas que, con el tiempo, han funcionado".

–¿Y cómo está el tema de la igualdad en el campo?

–Sigue habiendo una desigualdad evidente entre hombres y mujeres. Aunque la mujer es más libre de decidir sobre su vida, sigue asumiendo el total de la responsabilidad familiar, los hijos y los cuidados de los mayores, aunque se han producido avances. La dificultad de conciliar sigue siendo una barrera para consolidar proyectos, también es verdad que poco a poco empieza a calar el concepto de la corresponsabilidad en la pareja.

–Sin embargo, cada vez hay más emprendedoras rurales y no solo en el sector primario.

–El grueso de mujeres emprendedoras está en el medio rural, mientras que el de los hombres, en la ciudad. Es cierto que cada vez hay más mujeres titulares de sus ganaderías y al frente de explotaciones agrícolas, un sector históricamente masculinizado, y también hay otras muchas con proyectos innovadores, diferentes y dispuestas a trabajar y permanecer en el territorio, sin embargo no resulta fácil.

–¿Qué es lo que demandan?

–Hay barreras importantes para su desarrollo personal y profesional como el acceso a servicios básicos de educación y salud, a la tecnología, además de escasas infraestructuras y servicios de transporte. También faltan oportunidades para socializar y oferta formativa.

–¿Innovación y tradición pueden ir de la mano en el campo asturiano?

–El emprendimiento rural se centró tradicionalmente en la comercialización de productos autóctonos como carne, huerta, miel, leche, etcétera. Yo creo que la innovación es necesaria, pero no desde el punto de vista tecnológico, sino como una estrategia de diferenciación para transformar nuestro territorio. Asturias está llena de oportunidades para innovar, para explorar en nuevos modelos de organización social que nos permitan ser autosuficientes. Es necesario que el poder vuelva a lo local y que, además, usando esa innovación, seamos más eficaces, más respetuosos con nuestros recursos, y más libres.