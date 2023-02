"Yo solo espero que cuanto antes haya un entendimiento entre los letrados de la Administración de Justicia y el Ministerio y pongan fin a la huelga", indicó a mediodía de este miércoles el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro. El magistrado admitió que "está habiendo cierta afección en la actividad judicial, con un seguimiento de la huelga de en torno al 50 o 60 por ciento". No obstante, "hay actuaciones que requieren la presencia del letrado de Justicia, lo que hace que haya un número de suspensiones que no tenemos contabilizadas, pero que están afectando a los ciudadanos", comentó.

Chamorro indicó que no le consta que se estén celebrando juicios sin presencia del secretario, tal como aseguran los huelguistas, y tampoco pudo precisar cuánto tiempo se tardará en superar el atasco. "No podemos saberlo aún. Una vez finalice la huelga, podremos valorar con el Ministerio y el Poder Judicial qué medidas de refuerzo son necesarias", añadió. Tampoco supo decir si ha habido muchas bodas suspendidas, algo que el Ministerio echa en cara a los letrados: "No me consta, aunque el porcentaje de bodas que se celebran en los Juzgados es bajo, se celebran más en los ayuntamientos".

La huelga va a más. Este miércoles pararon 73 secretarios, 28 de ellos adscritos a los servicios mínimos. Suponen un 71 por ciento de los Letrados en activo y es el porcentaje más alto de seguimiento desde que se inició el paro. Los letrados se reunieron con la decana del Colegio de Procuradores, Encarnación Losa. Como los abogados y demás profesionales, padecen las consecuencias del paro y temen la avalancha de trabajo que vendrá cuando se vuelva a la normalidad. Este martes se reunieron con el decano del Colegio de Graduados Sociales y el del Colegio de Abogados de Oviedo, que pidió que les avisasen si iban a suspenderse los juicios. Este jueves tendrá lugar la esperada reunión entre el comité de huelga y el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Los letrados tienen toda la esperanza puesta en esta reunión: "El colectivo está deseando volver a la normalidad", aseguró Estrella Hormazábal, letrada del Juzgado de Violencia de Oviedo.