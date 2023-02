"Asturias ganará población" gracias a los emigrantes climáticos, sostiene el Presidente

Adrián Barbón atribuyó ese potencial incremento en el número de habitantes de Asturias a fenómenos ligados "al cambio climático" que, en su opinión, darán lugar a "una reordenación de la población". El presidente autonómico aseguró que "muchos jubilados, algunos de origen asturiano y otros no, ya están eligiendo Asturias para pasar esa etapa de su vida entre los asturianos", una situación que Barbón atribuyó a factores como, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad del entorno. Llegado a este punto del diálogo con Lucas, el presidente recordó "la gran reacción de los poderes fácticos cuando se pusieron en marcha el POLA, para proteger la costa asturiana, y el PORNA, para proteger nuestro patrimonio natural". Ambas actuaciones, recordó Barbón, se diseñaron y pusieron en marcha "durante la presidencia de Pedro de Silva, un visionario". Y reiteró "la reacción social de la época, cuando apostó por el turismo rural con la apertura de La Rectoral de Taramundi y se reía de él la gente. Hoy somos una potencia turística".

Durante la conversación, Juan Ramón Lucas preguntó directamente a Barbón si piensa invitar a Pedro Sánchez para hacer campaña ante la cita con las urnas del 28-M. La respuesta del presidente asturiano fue categórica: "Por supuesto, sin ningún miedo", dijo. Unas palabras que apuntaló a renglón seguido: "Tengo a los asturianos por muy inteligentes y saben distinguir los procesos electorales. Enjuiciarán en diciembre la política nacional y en mayo a los alcaldes y al gobierno autonómico", sostuvo Barbón. También fue interrogado sobre el alcance que pueden tener las disensiones internas en el Gobierno central de coalición. Destacó que fue "de los primeros en decir que había que reformar la ley del solo sí es sí, porque en este caso sostenella y no enmendalla no tiene ningún sentido" y defendió que la parte de Podemos en el Gobierno "se equivoca".

La Xunta denuncia que "los 35.000 millones de los PERTE no se mueven"





El foro conducido por el periodista de raíces asturianos Juan Ramón Lucas dio ayer voz a presidentes autonómicos de distinto signo político. El nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, denunció que "la cogobernanza de los fondos europeos no es verdad" y aseguró: "El problema está con los PERTE industriales, son 35.000 millones de euros que no se están moviendo y se van a perder". El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pidió al Gobierno central que "nos permita tener más MIR, ante el problema de recursos humanos en la sanidad". El extremeño Guillermo Fernández Vara reconoció que la inversión ferroviaria en su comunidad "ha mejorado significativamente en los últimos años, pero no es suficiente".