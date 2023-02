Europa concederá hoy la ayuda de 460 millones para Arcelor, anuncia Diego Canga

La Comisión Europea anunciará hoy la ayuda de 460 millones para Arcelor, según acaba de confirmar el candidato del PP a la presidencia del Principado y alto funcionario de la UE en excedencia, Diego Canga.

"Es una buena noticia para Asturias", ha valorado Canga por el peso que Arcelor "tiene el PIB de la región ".

Canga ha precisado que aunque se había hablado que la ayuda sería de 450 millones, finalmente será algo mayor, de 460 millones. Canga ha reprochado al presidente Adrián Barbón que no haya ido a Bruselas, a diferencia de lo que hicieron otros presidentes autonómicos como Vicente Álvarez Areces y Javier Fernández" a los que me encontré muchas veces allí", ha comentado el ahora candidato del PP al Principado. "Al no ir allí se tiene que fiar de lo que le dicen otras personas, yo les doy información directa ", ha destacado Canga