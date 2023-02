Los nuevos notarios toman posesión en Asturias, con fama de "buen destino"

Con mucha ilusión, ganas y encantados del buen recibimiento y amabilidad de la gente. Así están los cuatro nuevos notarios que este viernes tomaron posesión durante un acto solemne en la sede del Colegio de Asturias, en Oviedo. Son Antonio Álvarez Soler, que se hará cargo de la plaza de Nava; Verónica Delgado Racero, que irá a Cudillero; Carmen Torrejón Martín, cuyo destino es Belmonte de Miranda; y Enara Basabe Belaustegui, a Colunga. Con ellos son 65 los profesionales en total en el Principado.

Este mismo lunes comenzarán a trabajar en su nueva plaza en Asturias, un territorio que describen como "buen destino notarial, con buena fama y amable para trabajar". Los cuatro fueron recibidos en el colegio por la decana María Isabel Valdés-Solís Cecchini, quien les deseó lo mejor en su nueva andadura y tuvo oportunidad de intercambiar con todos unas palabras previas al acto solemne, simultáneo en toda España, ya que tomaron posesión los nuevos notarios que aprobaron las últimas oposiciones. Un duro y exigente examen que lleva años.

Ocho dedicó Carmen Torrejón, de 33 años y natural de Toledo. Ya ha tenido oportunidad de conocer Belmonte, su destino. También se ocupará de Somiedo y Teverga. No es nueva para ella la tierra asturiana, ya que sus padres fueron forenses en Grado y Avilés: "Fue el primer destino de ambos cuando empezaron. Además, mi bisabuela era de Salas". El notario José Yeray Molinillo Suárez se encargó de apadrinarla.

En Colunga tiene su plaza la vasca Enara Basabe, de 37 años, quien llega con "ilusión y ganas". Asturias no le es desconocido, "es una tierra que comparte mucho con la mía, el País Vasco". La más joven del grupo, Verónica Delgado, tiene 29 años y es de Ronda (Málaga). Está "encantada" con Cudillero, su destino: "Mi primera opción era el registro, pero me aconsejaron probar con otras y aquí estoy, muy contenta por trabajar de cara al público". Criador en La Rioja pero natural de Extremadura es Antonio Álvarez, de 34 años y nuevo notario de Nava. En su caso, eligió la plaza por amor. "Mi novia es de Gijón y me vengo aquí con todas las consecuencias", describió con humor. A los tres les apadrinó el notario riosellano José Luis Fernández Lozano.