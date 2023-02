Los secretarios facilitarán las bodas y el pago de pensiones de alimentos

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia sigue adelante tras fracasar la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, desde las cinco de la tarde de este jueves hasta las ocho y cuarto de la mañana del viernes, unas 15 horas en las que no se produjeron apenas avances.

Los letrados acusan a Rodríguez de ofrecer únicamente el estudio de una de sus reivindicaciones, la reducción de los grupos de población de cinco a tres, lo que incrementaría el sueldo de los secretarios de los pueblos, pero solo si ponen fin al paro. Nada de aumentar las remuneraciones hasta un 85 por ciento del sueldo de los jueces. Los letrados llegaron a a acusar a los representantes del Ministerio de quedarse dormidos y de no dirigirles la palabra desde la medianoche.

Tontxu Rodríguez, por su parte, les acusó de llevar a la mesa de negociación nuevas reivindicaciones de las que no se sabía nada: "Esta huelga no es de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo, es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos. Ya han tenido este año un incremento del 14 y medio por ciento".

El comité de huelga, "dados los perjuicios causados por unos servicios mínimos abusivos establecidos por el Ministerio para ganar el dato de las cifras, y un catálogo de servicios esenciales deficitario, y dada la incompetencia del Ministerio al no proteger a los más vulnerables", recomienda a los letrados que se expidan los mandamientos de pago o transferencia en relación a las pensiones de alimentos de menores y que se celebren bodas en los Registros Civiles, dos de las cosas que el Ministerio les afeó en días pasados para restarles apoyos. De esta forma, "el comité de huelga expresa su compromiso en causar el menor perjuicio, sobre todo a los ciudadanos". Además, se recomienda "intentar en la medida de lo posible avisar de las previsibles suspensiones a los profesionales con el fin de evitar desplazamientos innecesarios", una petición que, por ejemplo, ya hizo esta semana el Colegio de Abogados de Oviedo a los letrados de Justicia asturianos.

"Se trata de evitar posibles efectos colaterales a los ciudadanos y profesionales. Así el secretario de Estado dejará de decir que somos malísimos porque no casamos a las novias ni damos los alimentos a los niños. Lo deberían haber previsto en los servicios mínimos", indicó Estrella Hormazábal, letrada de Justicia del Juzgado de Violencia de Género de Oviedo y portavoz en Asturias del Colegio Nacional de Letrados. Los secretarios judiciales, añadió, están "cansados, pero con ánimo para seguir adelante con la huelga indefinida". En Oviedo está funcionando sin problemas el Registro Civil, no así en otras plazas, como Llanes. Este viernes, en Oviedo, no se celebró boda alguna.

Por lo que se refiere al seguimiento, este viernes siguió la huelga un total de 59 letrados, de los 99 en activo, lo que supone poco menos del 60 por ciento.