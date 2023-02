Frecuencias suficientes, tiempos de viaje razonables, cooperación con otros transportes y planificación. Podría ser el resumen telegráfico de lo que necesita la red ferroviaria de Asturias para convertirse en un metro, el "metroastur", según señalan los expertos. Medidas concretas: viajes de Oviedo a Gijón y Avilés en 20 minutos. Serían 13 minutos menos lo que tarda la mayoría de los trenes ahora entre ñas dos ciudades más pobladas de la región, 17 menos que entre la capital asturiana y la villa avilesina, y casi media hora menos que los más rápidos entre las villas de Jovellanos y el "Adelantado de Florida".

La infraestructura existe, y algunos la consideran ya "el mejor metro al aire libre de España". Pero infrautilizada. Para destapar todo su potencial solo habría que modernizarla, actualizarla. Más que dinero –que también– hace falta, según subrayan los conocedores del sector, voluntad política. Es buen momento para exigirla: el Gobierno del Principado tiene ahora "autoridad moral" para reclamar al Ministerio de Transportes un compromiso firme para impulsar el ferrocarril asturiano, tras descubrirse el "Fevemocho", el escándalo surgido por los dos años que ocultó que 31 trenes de ancho métrico encargados en 2020 ni siquiera han comenzado a construirse al resultar incompatibles las medidas deseadas por Renfe con las de algunos túneles "históricos" de la red de Feve.

El arquitecto Marcos Balbín sostiene que para resucitar las cercanías ferroviarias, que han perdido casi el 70% de sus usuarios en el último cuarto de siglo, resulta indispensable que ofrezcan "tiempos de viaje razonables" e intermodalidad, integración con otros medios de transporte; esto es, que en lugar de competir entre sí, como ocurre ahora, cooperen.

"Hay que conseguir que el ciudadano no dependa de un único modo de transporte. Lo lógico es la combinación de todos", indica. En cuanto a las frecuencias, deberían ser las suficientes como para "no esperar mucho tiempo la llegada del próximo tren". Porque "aunque se tarde lo mismo que en coche, una espera de más de diez minutos provoca la sensación de que se está perdiendo el tiempo... incluso si no es verdad", dice.

El arquitecto defiende que conseguir tiempos de viaje competitivos en tren es relativamente fácil, puesto que la infraestructura ya existe, y el ferrocarril, al contrario que el vehículo particular o el autobús, no depende del tráfico. Así que no ve complicado que los trayectos Oviedo-Gijón, Gijón-Avilés y Avilés-Oviedo se puedan cubrir en torno a los 20 minutos. "Sería un tiempo muy competitivo, pero si tienes que esperar media hora a que pase un tren se descalabra todo", alerta Balbín. Además, tendría unas repercusiones económicas "brutales" y conseguiría que las tres localidades funcionaran "como una única ciudad" en lo que toca a movilidad. Así, el tren podría hacer por el área metropolitana central "mucho más que cualquier acción administrativa", expone. En cuanto a las frecuencias, tendrían que ser muchas más que las actuales. Entre Oviedo y Gijón, por ejemplo, hay en la actualidad unas 40 en cada sentido al día. Haría falta el doble.

Balbín: "El tren podría hacer más por el área metropolitana que cualquier acción administrativa"

Pero Asturias no acaba en Oviedo, Gijón y Avilés, así que serían necesarias, a su juicio, buenas conexiones con el resto de la red, en especial con la "periferia del área metropolitana". No obstante, las frecuencias de los recorridos a las alas y a las Cuencas Mineras no tendrían que ser tantas como en la "Y ferroviaria", pero sí "indudablemente" bastantes más que las actuales –solo hay dos al día–. Sería mejor, al menos, las habituales para largo recorrido: mañana, mediodía, tarde y noche.

Balbín reconoce el "gran esfuerzo" que está protagonizando el Principado para que el transporte público llegue a todo el territorio. De ahí que le sorprenda el empeño manifestado desde algunos sectores por cerrar apeaderos. Sobre todo cuando hay "tecnología suficiente para saber en cada momento si hay pasajeros esperando o no". Mantener todos los apeaderos operativos, aunque sea eliminando las paradas obligatorias y deteniendo el tren únicamente cuando haya pasajeros, sería una forma de seguir atendiendo las necesidades de la zona rural. Por otro lado, eliminar las paradas obligatorias permitiría mejorar los tiempos de viaje y hacerlos más competitivos. Pero existen otras necesidades "básicas"; entre ellas, las de habilitar aparcamientos disuasorios junto a las estaciones y posibilitar que el tren llegue al aeropuerto, aprovechando que pasa a solo un par de kilómetros de distancia.

"Planificar" es la palabra clave: "Lo que no pienses ahora no lo tendrás en diez años", subraya Balbín. Hay por tanto que planificar a corto, medio y largo plazo; pensar "qué modelo de ferrocarril se quiere, a dónde se quiere llegar y cómo. Y empezar a avanzar para conseguirlo con acciones inmediatas", comenta Balbín. El mejor ejemplo, quizá, es Suiza, donde en la actualidad está sobre la mesa el debate sobre qué ferrocarril debería haber en el año 2050, en el que participan representantes de los municipios, los cantones, el gobierno confederal y expertos de diferentes áreas, así como de los responsables de las compañías ferroviarias.

Uno de los principales escollos, según el arquitecto, es que existe descoordinación entre las diferentes administraciones por asuntos competenciales, así que resulta "más fácil tirar del autobús". Pero el tren y el bus, que ahora compiten, lo que deberían hacer es cooperar. "El carril bus, por ejemplo, ya lo tenemos con el tren", así que sería mejor planificar una fórmula para que trenes y autobuses se complementaran y así ofrecer un servicio adecuado, "puerta a puerta", a los usuarios, expone Balbín.

Redes cicloturistas y tren

Un apunte más: el tren resulta "ideal" para conectarlo con el cicloturismo, actividad que tiene "un potencial brutal" en Asturias. Es un turismo "de enorme calidad" y que genera "grandes ingresos". De ahí que Balbín proponga crear "grandes redes cicloturistas conectadas con el ferrocarril", a imagen y semejanza de lo que ya se empezó a hacer hace años en otros países como Suiza o Alemania. Sería, además, un sistema de movilidad alternativo para el medio rural, explica Balbín.

"El objetivo es menos coche, más tren", destaca el economista Fernando Rubiera. Para ello, se necesita, en primer lugar, "un buen estudio". El principal potencial de usuarios está en Oviedo, Gijón y Avilés, así que el primer paso ha de ser unirlas por ferrocarril con frecuencias y tiempos de viaje competitivos, aunque también son importantes "subcentros" como Lugones, Llanera o Castrillón, destaca el economista.

¿Qué hace falta para conseguirlo? "Trenes mucho más directos, con menos paradas intermedias, "aunque estas tendrían que seguir estando cubiertas a ciertas horas". También es indispensable "mucha frecuencia" entre los puntos con gran densidad de población. Traducido: "Que cuando llegues a la estación sepas que podrás subir a un tren, como máximo, en 15 minutos". Y "optimizar la tecnología" para ganar en rapidez, añade.

Rubiera cree, igual de Balbín, que el aeropuerto debe ser, "sin duda", destino final del tren. Además de dar servicio a los usuarios del aeródromo, ayudaría también "mucho" a Avilés como destino intermedio, puesto que es el "punto débil" de la "Y" central. En todo caso, "pensar en trenes rentables de transporte público no es muy inteligente", insiste Rubiera, quien pone como ejemplo la línea de ferrocarril a la T4 del aeropuerto de Barajas: "No tiene mucho público, pero es fundamental".

El economista incide en la necesidad de mejorar la imagen tanto de los trenes como de las estaciones, y, en general, de toda la infraestructura, pues "la limpieza y la comodidad ayudan mucho, ya que dan la sensación de que vas en algo bueno. Si no, nunca abandonarán el coche", augura.

Juzga también necesario "conectar al tren con otros modos de transporte locales" y "repensar las líneas de autobús para que tengan en cuenta dónde están las paradas de tren". Porque el tren y el autobús son ahora "dos realidades paralelas, que solo coinciden por casualidad". "En puntos como Lugones o Llamaquique, por ejemplo, o no hay autobuses o, si los hay, compiten con la línea de tren, pero no la complementan, que sería lo verdaderamente adecuado", critica. En la actualidad los autobuses "van por libre", añade Rubiera, quién ve en la intermodalidad "una gran solución" para la movilidad de los asturianos.

Fernando Rubiera aboga finalmente por acercar el tren al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); por ejemplo, habilitando "lanzaderas de autobús desde la estación de tren de La Corredoria", una parada que "costó una millonada". "Se hizo la parte difícil, que fue soterrar, y no la fácil, que es habilitar más frecuencias", finaliza.