Las dimisiones del "Fevemocho" se vuelven contra Barbón: "Demuestran su nula influencia", dice la oposición

La solución del “Fevemocho” se vuelve contra el presidente del Principado, Adrián Barbón, según la opinión de los partidos de la oposición. Tanto el PP, como Ciudadanos, Vox y Foro consideran que la dimisión de la hasta ahora secretaria general de Infraestructuras, Pardo de Vera, a la que Barbón calificó de “aliada” para Asturias demuestra “la nula influencia del Presidente en Madrid.

Álvaro Queipo, diputado portavoz en Infraestructuras y secretario general de los populares ha recalcado que su partido pedía la destitución de Pardo de Vera, por lo que calificó su dimisión de “paso positivo que llega tarde”. Pero Queipo recalca que ese era “el único cese al que se negaba Barbón, que vuelve a demostrar que no tiene ningún peso en Madrid”. También se ha referido Queipo al relevo al frente de Renfe, cuya presidencia asume ahora Raúl Blanco: “Mal recuerdo tenemos de este socialista catalán, que fue el responsable del estatuto de las electrointensivas que tanto ha perjudicado a Asturias en beneficio de Cataluña”. Queipo señaló que Blanco “fue cesado por sus chapuzas y lo colocan al frente de Renfe”. Y también ha afirmado que “para tapar el Fevemocho ahora proponen la gratuidad de los trenes, pero lo cierto es que están acabando con los usuarios porque lo que no hay es interés en la red de cercanías”.

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, considera insuficientes los ceses y cree que también debería dimitir la ministra Raquel Sánchez. “La máxima responsable de este vodevil no puede mantenerse en el cargo ni un día más, escondida tras sacrificios ajenos”. A juicio de Fernández, “estas dimisiones disfrazadas de ceses no solucionan el fiasco ferroviario de Asturias”. Ciudadanos exige “un plan de actuación inmediato con asignaciones económicas, planes concretos y un calendario de cumplimiento creíble y evaluable periódicamente, porque depurar incapacidades no resuelve el abandono ferroviario de Asturias”. La portavoz de los naranjas resalta que “la que era gran aliada del Principado en materia ferroviaria, según Barbón, y cuya destitución sería ‘un error y algo malo para Asturias’ ha tenido que dejar su cargo por su responsabilidad en este esperpento”. “Con amigos como el partido socialista, Asturias no necesita enemigos”, concluye.

También el portavoz de Foro y candidato autonómico, Adrián Pumares, denunció la “irrelevancia de Barbón en Madrid después de que dimita la única persona que él defendió ante el ‘Fevemocho’”. Foro ha registrado una moción en la Junta General “para lograr la unidad política que reclama el Presidente y se depuren las responsabilidades que proceden ante esta chapuza: las de la Ministra de Transportes Raquel Sánchez”. “Barbón tendrá que inventarse otra historia para explicar por qué Pardo de Vera ha sido cesada; es evidente que su criterio no vale nada en Madrid”, ha insistido Pumares.

Por parte de Vox, la portavoz Sara Rouco ha indicado que “estas dos últimas destituciones no son suficientes”, y considera que la máxima responsable es la ministra. “Lo único que demuestra esto que como interlocutores de Madrid y depositarios de la confianza de los asturianos son un fiasco y no valen para lo que hacen”, ha señalado la diputada, quien también cree que el propio Barbón debería dimitir porque “por menos que este ‘Fevemocho’ lo hizo en su día el expresidente Rodríguez-Vigil, que sí dio la cara”.