El doble reto del turismo sostenible y tecnológico en Asturias: paraíso natural y digital

Toca poner verde al turismo, no queda otra. Y además digitalizarlo o, lo que es lo mismo, exprimir al máximo las nuevas tecnologías y la ahora tan de moda inteligencia artificial para ponerlos al servicio de un sector que no deja de dar alegrías a Asturias. La región cerró 2022 con nuevo récord de visitas: más de 2,4 millones de visitas y 6,1 pernoctaciones, lo que significa subidas del 2,4% y del 6%, respectivamente, respecto a 2019, antes de la pandemia, un año que fue histórico. Además, otro hito: los turistas internacionales en 2022 fueron 455.877, la cifra más elevada hasta ahora.

Así pues, con un sector asentado y de cuyo potencial nadie duda en Asturias, toca pensar en cómo consolidarlo y sacarle el mejor rendimiento. Digitalización y sostenibilidad. Son los dos pivotes de desarrollo de los que todo el mundo habla. Así se puso de manifiesto, por ejemplo, en la última gran cumbre mundial del sector, la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid a finales de enero y en la que el Principado siempre logra los parabienes, aplausos y elogios tanto del público como del empresariado.

Lo de poner verde al turismo, es decir, apostar por la sostenibilidad es irrenunciable y en ello coinciden todos los agentes implicados: administración, técnicos, empresarios. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el llamado sostenible es aquel "que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas".

Al respecto, la viceconsejera de Turismo del Principado, Graciela Blanco, lo tiene claro: "La sostenibilidad es el atributo que mejor nos define y que más valora nuestro público. Y hablo de sostenibilidad entendida más allá del Paraíso Natural, encarnado por la costa mejor conservada de España o las siete Reservas de la Biosfera. Sostenibilidad también es la conservación de una cultura como la de la sidra, nuestro recetario tradicional, nuestras fiestas, nuestra etnografía y nuestro patrimonio. El carácter hospitalario. El turista nos ve como una región auténtica en todos los aspectos. Y esa autenticidad es orgánica, la encuentras en cualquier rincón del Principado. Por eso la marca Asturias tiene tanta credibilidad frente al discurso, aparentemente similar, pero mucho más impostado, de otros destinos".

Alejandra Fernández, técnica de turismo del grupo de desarrollo rural Alto Narcea-Muniellos, uno de los destinos fetiches de aquellos que buscan naturaleza en la región, opina que la sostenibilidad del sector turístico tiene que venir de la mano "de un modelo que ofrezca experiencias de alta calidad a los visitantes, atraiga usuarios tanto de proximidad como internacionales interesados en nuestra naturaleza, cultura local y patrimonio de manera que todo ello contribuya al desarrollo local".

Magdalena Álvarez Coque es empresaria del sector, al frente del alojamiento rural Casa Mario (Posada de Rengos, Cangas del Narcea). Además, es presidenta de la Asociación de Ecoturismo de Asturias. "La sostenibilidad debe convertirse en una norma para todos", sostiene rotunda. "El turismo en zonas rurales siempre lo ha tenido claro, y el compromiso es cada vez mayor, al menos desde la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea, donde la sostenibilidad es una responsabilidad arraigada en este sector, y este compromiso se transmite al visitante, ofreciendo un destino en el que se mantiene el respecto por la naturaleza y una forma de vida tradicional".

La empresaria cree que ha de verse esta apuesta "verde" como una oportunidad. "Nos encontramos con una sociedad cada vez mas concienciada con el respeto a la naturaleza, con hábitos saludables y sostenibles, y con un perfil de cliente que buscan este tipo de turismo: tranquilo, sin masificación, respetuoso con el entorno, y pequeños alojamientos comprometidos con la economía local y que tengan un gestión interna sostenible", sostiene Fernández.

Y advierte: "La sostenibilidad no puede quedarse en un decálogo de buenas prácticas del sector, ha de suponer una integración transversal en el territorio que implique tanto a entidades públicas, sector empresarial como a la población local".

Con todo, los expertos opinan que no vale solo tener el escenario y vender paisaje. Sino que hay que ir a más. "Es necesario diversificar la oferta de destinos, que permita descongestionar zonas masificadas y que invite a descubrir nuevos lugares, sorprender con experiencias en plena naturaleza y apostando por la ruralidad como valor añadido. El cliente cada vez busca experiencias más autenticas, cercanas y reales. No se queda con la simple contemplación de la naturaleza, sino que quiere formar parte de ella, quiere interactuar con la gente local, conocer lo que se hace, cómo se vive, empaparse de la cultura, etc, en resumen, descubrir y disfrutar la identidad del lugar que visita. No sentirse un turista convencional", expone la también empresaria Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea y de Ecoturismo de España.

Y aquí entran las nuevas herramientas de la tecnología al disposición del sector. "Las tendencias en Fitur 2023 siguen ahondando principalmente en dos criterios: digitalización y sostenibilidad. Con respecto a la digitalización, los destinos turísticos tenemos el reto de conseguir tanto la digitalización de los recursos públicos como la adaptación del tejido empresarial y todo ello sin perder de vista la creación de producto turístico, su promoción y comercialización", remarca Alejandra Fernández.

En este sentido, días atrás, en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, la catedrática Carmen Adams destacaba la necesidad de situar el patrimonio cultural asturiano en el centro de la promoción turística, a la que vez invitaba a explorar las posibilidades que se abren (y se abrirán) con la inteligencia artificial al servicio del sector. Graciela Blanco recoge el guante: "Que la imagen de marca de ‘Asturias Paraíso Natural’ sea un paisaje contemplado desde la ventana de Santa María del Naranco, uno de los monumentos más representativos del Prerrománico asturiano, es una declaración de intenciones que sitúa al patrimonio cultural en primera línea de nuestros activos turísticos".

Habla la viceconsejera de la Estrategia de Turismo 2020/2030. "Entre los muchos proyectos en los que la relación entre cultura y turismo se fortalecido se encuentran la ampliación del Museo de Bellas Artes, el desarrollo de los itinerarios del Camino de Santiago o el impulso a la cultura sidrera como candidata a patrimonio mundial de la Unesco. Son piezas que contribuyen a presentar una oferta turística tan coherente como variada, una oferta sobre la que se están desarrollando iniciativas de base tecnológica que se van a multiplicar gracias los planes de sostenibilidad turística que estamos poniendo en marcha. Aspectos como digitalización o inteligencia artificial son recurrentes en estos planes que van a suponer el mayor avance para nuestro sector en décadas".

El hito de la Variante

Por delante está el año 2023, llamado a hacer historia en cuanto a la mejora de las comunicaciones en Asturias con la apertura de la ansiada, esperada, demandada y eternamente retrasada variante ferroviaria de Pajares. Más allá de polémicas políticas y líos con la fecha de apertura, lo que parece estar claro es que será este año cuando empiece a funcionar, con un indudable impacto en la oferta turística del Principado. De hecho, explica Graciela Blanco, son dos las grandes apuestas de este año turísticamente: la inyección "histórica" de fondos europeos (los NextGeneration) y la nueva conectividad. En Fitur el Principado se volcó en difundir la llegada de la alta velocidad a Asturias.

"La nueva conectividad nos abre la puerta a promocionarnos, con muchos más argumentos y expectativas de éxito que antes, como destino de negocios, eventos, congresos y viajes de incentivo, pero además también va a ser la oportunidad de captar escapadas vacacionales en temporada baja", reseña la Viceconsejera.

No obstante, tiene que despejar la administración pública algún "nubarrón" que otro con el sector hotelero y hostelero, quien para acabar 2022 ya reclamó un calendario y, lo que es más importante, conocer frecuencias y horarios para poder organizar su oferta y paquetes turísticos a lo largo del año. Esto aún está pendiente.

Graciela Blanco resume: "El sector turístico asturiano está en pleno proceso de optimización de sus recursos bajo criterios de calidad, de digitalización, y con una estrategia centrada en profundizar en el turismo como el motor sostenible de desarrollo económico y social. Estamos viviendo un momento extraordinario: tenemos objetivos y recursos. Esta coincidencia nos va a permitir conseguir metas en apenas dos/tres años, que en otros momentos hubiesen supuesto una década".

Optimista se muestra también Ana Llano, pero en el sentido de que 2023 será el año en el que se consolide el turismo "verde" en el que Asturias tiene todas las de ganar. "Se priorizará lo rural y la conexión con la naturaleza. Cada vez son más los viajeros que buscan experiencias para descubrir cosas distintas. Somos ya destino consolidado de naturaleza y turismo rural, ahora es el momento de aunar ambos conceptos bajo el paraguas del ecoturismo. Es una propuesta donde tiene cabida el aprovechamiento de sus recursos turísticos de manera responsable", concluye.