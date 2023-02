"Esto con Feve ni pasó nunca ni habría pasado ahora", clama el sindicalista Luis Blanco

"Esto con Feve ni pasó nunca antes ni hubiera pasado ahora". Luis Blanco Junquera, secretario del sector de Transportes de Asturias de UGT, con 40 años de antigüedad en Renfe, tiene argumentos sobrados para semejante sentencia. Por ejemplo, en 2007 Feve encargó trenes (la serie 3600) a la misma empresa de los convoyes del "Fevemocho", la vasca CAF, y los túneles eran "los mismos" que ahora. De hecho se copiarán las dimensiones de la serie 3600 para los futuros convoyes.

Ocurre que Feve, que fue troceada y absorbida por Renfe y Adif el 1 de enero de 2013, siempre aplicó el "método comparativo", el mismo que ahora ha requerido una orden ministerial para apuntalar su utilización. Traducido: los dirigentes de Feve, al encargar nuevos trenes, "copiaban" las dimensiones de los que ya circulaban por la red de ancho métrico. Así se aseguraban de que no habría problema como los gálibos (dimensiones máximas del material rodante y su carga para garantizar su paso seguro por elementos como los túneles).

Blanco cree que el "problema" es que el ancho métrico "no pinta nada". Fue "arrinconado" tras la absorción, y lastrado por la "dejadez", la "desidia" y una "gestión deficiente". "Renfe y Adif no querían hacerse cargo del ancho métrico. Fue el invitado pobre, como si hubiera llegado en patera y no supieran a dónde enviarlo. Para ellos es un problema", añade. Su petición, que suena casi a desesperada es clara: "Que se tome en serio el ancho métrico".