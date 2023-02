Poner a Rozada por Sergio Marqués: el plan B imposible que quería Cascos

La dirección del PP estrechó el cerco sobre el Gobierno de Sergio Marqués para forzar su dimisión, y la salida del Ejecutivo del vicepresidente, Ramón García Cañal, y del consejero de Agricultura, Luis Peláez, el 15 de junio de 1998, fue la primera maniobra seria tras tres meses de desaires, con versos de Quevedo y máximas grandilocuentes de por medio. Como la del "Más vale partido sin Gobierno, que Gobierno sin partido", que Francisco Álvarez-Cascos proclamó en una convención del PP asturiano, en la Casa de Cultura de Avilés.

El grado de encono en aquella guerra interna alcanzó tal magnitud que las más mínimas estrategias brillaron por su ausencia, como lo demuestra el fallido plan B que el "general secretario" tenía en mente, a juzgar por la conversación que mantuvo con Ovidio Sánchez, en aquella época presidente de la Junta General del Principado.

–Francisco Álvarez-Cascos: No quiero bromas. Si este dimite, el candidato es Isidro.

–Ovidio Sánchez: No puede ser.

–Álvarez-Cascos: No empecemos. ¿Cómo que no? Es el presidente del partido en Asturias.

–Sánchez: No puede ser por el Estatuto de Autonomía. Para ser presidente hay que ser diputado.

–Álvarez-Cascos: Mándame el Estatuto.

El artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Asturias, en su primer punto, no dejaba ni el más mínimo resquicio a la interpretación. "El presidente del Principado será elegido por la Junta General de entre sus miembros". Isidro Fernández Rozada no era diputado autonómico sino senador, por lo que no podía ser siquiera propuesto por el Grupo Popular como candidato a una hipotética investidura.

"Al ver una planificación así se te cae el alma a los pies"

Ese empeño del vicepresidente del Gobierno central y secretario general del PP en una opción inviable sorprendió a más de uno en el partido. "Cuando ves una planificación así se te cae el alma a los pies. El gran responsable de aquella crisis planteaba algo que no podía ser. Te das cuenta que todo aquello no era por fuero. Y luego, cuando en 2011 rompió el partido después de lo que había dicho de más vale partido sin gobierno, te vuelves a dar cuenta, como sospechaba Mariano Rajoy, que el problema era Cascos". Es la conclusión a la que llega, veinticinco años después, uno de los dirigentes que prefirió mantenerse fiel al partido aunque trató de defender a Marqués.

"¿Cuándo me vais a dar la siguiente puñalada?"

La presión de la dirección del PP sobre Sergio Marqués y sus consejeros fue "in crescendo" con el paso de las semanas y los meses y en varios frentes. Entre los asesores de Marqués quedó grabada una conversación con Rozada, en el despacho que el presidente del Principado tenía entonces en la Junta, en la que le dijo con crudeza: "¿Cuándo me vais a dar la siguiente puñalada?", una pregunta que retumbó en toda la primera planta del Parlamento.

La tensión se mascaba por los rincones del palacio de la calle Fruela, como cuando Leonardo Verdín, despojado de la portavocía parlamentaria y nombrado vicepresidente por Marqués, en sustitución de Cañal, espetó a varios de sus antiguos compañeros del Grupo Popular: "¡Que me miren la maleta, a ver si tengo droga!".

No debió ser fácil de llevar aquel cisma porque uno de sus protagonistas incluso llegó a requerir atención de López-Ibor, famoso por su clínica de salud mental en Madrid. "El enfermo imaginario", revelan que fue el diagnostico del "general secretario".

Marqués denunció entonces públicamente "las presiones abyectas y deleznables" que padecía todo su Gobierno por parte del PP, mientras que la, por aquella época, ministra de Educación y Cultura, culpaba a la consejera asturiana Victoria Rodríguez Escudero de que Asturias no hubiese asumido las transferencias educativas. Un joven Agustín Iglesias Caunedo, portavoz adjunto del PP en el Parlamento asturiano, acusaba al Gobierno autonómico de ir "con la calavera pirata" por bandera política. Y Cascos, en una de sus cada vez más asiduas visitas a Asturias con delegación del mismísimo José María Aznar para dejar a Marqués en un segundo plano, lanzaba otra de sus proclamas: "Más vale honra sin cargos, que cargos sin honra". Y eso que Marqués diría no a seductoras ofertas, trasladadas por Ovidio Sánchez, para ser eurodiputado en las elecciones de 1999, embajador o alto cargo en alguna empresa pública. "Sergio, vale más ser sauce que roble, el sauce dobla y el roble rompe", cuentan que aconsejó Sánchez al presidente autonómico.

Acebes hace oídos sordos: expediente y sentencia

La maquinaria popular ya estaba en marcha y nada podía pararla. Noel Zapico, presidente de la Comisión regional de Garantías, aprovechó una visita a Oviedo de Ángel Acebes, coordinador del partido, para decirle que los argumentos del "simulacro de expediente" a Marqués eran muy endebles y podían ser tumbados, llegado el caso, por cualquier juez. Zapico, fundador del partido, realizó este comentario a Acebes en su casa, a donde le invitó a compartir una tortilla preparada por su mujer, para poner distancia y sosiego del entorno tenso del momento. "Pero Acebes venía con órdenes concretas y no hizo nada", fue la conclusión. El expediente acabaría en sentencia de partido en los despachos de la sede central de la calle Génova pocas semanas después, a finales de julio: el PP suspendía de militancia a Marqués por 8 años, el primer caso para la expulsión, al vicepresidente Leonardo Verdín y al consejero de Fomento, Juan José Tielve, a 4 años.

La Fiscalía archiva, según el PP, "el mayor caso de corrupción de Europa"

Hubo mediaciones del Padre Ángel y del periodista José María García y hasta jaculatorias de Don Boni, el párroco de San Pedro de Gijón, para buscar una salida pacífica. Todos los intentos resultaron estériles y en ese ambiente cargado llegó el debate sobre el estado de la región, en la primera semana de octubre, donde el diputado del PP gijonés Manuel Santoveña acusó al Gobierno regional del "mayor caso de corrupción en Europa" para espanto de los constructores y la patronal. El fiscal jefe Rafael Valero Oltra, ante la contundencia de la denuncia política, tomó cartas en el asunto, pero acabó decretando el archivo. No había nada.