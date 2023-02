¿Hasta dónde llegan ya los osos en Asturias? Se acercan a la costa y ya están en estos dos concejos

En la cordillera Cantábrica no solo hay más osos, sino que cada vez su área de distribución es mayor y avanzan hacia la costa. Tras décadas en decadencia, la especie ocupa hoy una extensión de 18.410 metros cuadrados, más que Asturias y el País Vasco juntos, y llega hasta Oviedo y concejos costeros del Occidente como Cudillero, Valdés y Castropol. Así lo revela un estudio publicado ayer y realizado por investigadores de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, tras haber analizado la evolución de la población osera de los años 80. Los científicos participantes, entre ellos los asturianos Manuel Díaz Fernández y Javier Naves, advierten de que los planes de recuperación, que incluyen las directrices para gestionar la especie, están "desactualizados", pues solo cubren alrededor del 50% del territorio que hoy ocupa el oso. Esto, profundizan, podría implicar una menor supervivencia de los plantígrados en las nuevas áreas y, por tanto, frenar su expansión.

Hace dos semanas, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia presentaron el primer censo de la especie realizado con técnicas genómicas. Los expertos estimaron que la población cantábrica de osos consta de 370 ejemplares (210 machos y 160 hembras), de los cuales 250 pertenecen a la subpoblación occidental y 120 a la oriental. Los anteriores cálculos situaban el censo total en 330. El nuevo estudio del CSIC viene a complementar estas cifras. Los investigadores analizaron cuatro periodos (1982-1992, 1993-2002, 2003-2012 y 2013-2022) y observaron que, a lo largo de estos años, los osos se expandieron hacia el centro de Asturias, aunque conquistando áreas con baja presencia humana. Si se utilizan los términos municipales, donde en algún momento se localizó un ejemplar, hablamos de un área de extensión de 18.410 kilómetros cuadrados. Si se cuenta por cuadrículas de 5x5 km, su hábitat se reduce a 17.000 km2.

No obstante, esa expansión no se da por igual en machos y hembras. Según los autores del estudio, hay "flujo de genes" entre las dos subpoblaciones, la oriental y la occidental, pero la población cantábrica "no funciona completamente como una sola", porque el flujo entre ambas se debe a la migración de machos. "Debido al comportamiento filopátrico de las hembras (permanecer cerca de donde nacieron), aún existen dos linajes maternos diferenciados. El aumento en el número de hembras con crías se tradujo en un incremento de la densidad de esas áreas y en la incorporación de machos migrantes", explican.

Ocurre en todas las poblaciones en expansión: los machos subadultos son los que se dispersan, mientras que las hembras se mantienen en el área de distribución de sus madres, recorriendo en todo caso distancias mucho más cortas que los machos. Los científicos ponen un ejemplo: en Yellowstone, los osos jóvenes cubren distancias cuatro veces mayor que las hembras. En concreto, en la Cordillera el área de expansión de las osas con crías se mantiene más o menos estable. En este sentido, el estudio también revela que la especie está conquistando áreas con bajo impacto humano, pero "no necesariamente buenos para el índice natural". "Y esto –apuntan– puede estar limitando el aumento en áreas de reproducción".

Otro problema detectado es que las zonas protegidas por las administraciones son demasiado pequeñas. Cubren el área de reproducción, pero no los nuevos territorios. "Esto podría implicar una menor supervivencia de los individuos en dichas áreas, impidiendo que los nuevos territorios se conviertan en zonas de presencia permanente de la especie y dificultando gravemente el rango de expansión de las crías", advierten.

El escribano palustre, que habitó Asturias, a punto de desaparecer

Apenas 300 parejas reproductoras quedan en España del escribano palustre, un ave que tuvo su hábitat en Asturias, pero que ya desapareció del Principado hace unas dos décadas. El último censo de esta especie, coordinado por SEO/BirdLife y presentado ayer, constata un declive de aproximadamente el 22% en el caso de la subespecie iberoriental (238-244 parejas) y del 62% en la subespecie iberoccidental (20-30 parejas), en comparación con el último censo, de 2005. El censo también revela que la presencia de esta especie (propia de humedales o pequeños humedales) se ha reducido, ya que ambas poblaciones se concentran actualmente en dos áreas de apenas 10 km2. La iberoccidental ha desaparecido en el País Vasco, Cantabria y Asturias.