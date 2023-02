Los partidos piden que dimita la Ministra y el cese de Pardo de Vera se vuelve contra Barbón

Ni las dimisiones ni las promesas de la ministra Raquel Sánchez han apaciguado a los partidos de la oposición, que consideran que debería ser la propia Ministra la que dimitiese. Y vuelven contra Barbón el cese de la secretaria de Transportes, Isabel Pardo de Vera, precisamente a la que el Presidente asturiano quería "salvar". "Se ve el peso que tiene en Madrid", reprochan el PP, Foro y Vox,

Álvaro Queipo, diputado del PP, recordó que su partido pedía la destitución de Pardo de Vera, por lo que calificó su dimisión de "paso positivo que llega tarde". Pero recalca que ese era "el único cese al que se negaba Barbón, que vuelve a demostrar que no tiene ningún peso en Madrid". Queipo considera inadecuado el nombramiento de Raül Blanco al frente de Renfe, "porque fue el responsable del estatuto de las electrointensivas que tanto perjudicó a Asturias en beneficio de Cataluña".

Susana Fernández, de Ciudadanos, considera insuficientes los ceses y cree que también debería dimitir la ministra Raquel Sánchez. "La máxima responsable de este vodevil no puede mantenerse en el cargo ni un día más, escondida tras sacrificios ajenos". Ciudadanos exige "un plan de actuación inmediato".

Ana Taboada, de Podemos, considera "justo y razonable" que se asuman responsabilidades, pero cree que las compensaciones anunciadas son "medidas temporales", mientras que se necesitarían "soluciones estructurales". Por ejemplo, la ampliación de servicios: "Parece que solo nos están dando tratamiento para los síntomas y no para la enfermedad". Tampoco satisface la solución a Ovidio Zapico, diputado y candidato de IU: "No resuelve los problemas de la compañía; esperábamos un avance en autogobierno y no un seguidismo de Revilla. Reclamamos cambios estructurales, reconstrucción de las cercanías y negociación de competencias en vez de más convenios".

El portavoz de Foro y candidato autonómico, Adrián Pumares, denunció la "irrelevancia de Barbón en Madrid después de que dimita la única persona que él defendió ante el ‘Fevemocho’". Foro ha registrado una moción en la Junta General "para lograr la unidad política que reclama el Presidente y se depuren las responsabilidades que proceden ante esta chapuza: las de la Ministra de Transportes Raquel Sánchez".

Por parte de Vox, la portavoz Sara Rouco ha indicado que "estas dos últimas destituciones no son suficientes", y considera que la máxima responsable es la ministra, que debería dimitir. Y también Barbón: "Por menos que este ‘Fevemocho’ lo hizo en su día el expresidente Rodríguez-Vigil, que sí dio la cara". Armando F. Bartolomé, del grupo mixto, cree que "ceses y dimisiones no satisfacen tantos agravios a los asturianos". Y considera que "o se materializan compromisos en asuntos ferroviarios o el PSOE descarrilará en las próximas elecciones".

Especialmente dura fue la posición de Comisiones Obreras. "Es un contrasentido; la ministra se esconde y deja caer a la única persona que ha dado la cara y que sabe lo que tiene entre manos", dijo José Manuel Zapico, secretario general del sindicato. Respecto a las promesas del Ministerio plasmadas en un "acuerdo político", Zapico espera que "no quede en otro incumplimiento". "Asturias tiene memoria y no va a olvidar a la Ministra y sus chapuzas en materia ferroviaria", aseguró el líder sindical.