Amandi dura dos meses en el PP, se de de baja y ficha por Foro

Récord: El retorno al PP asturiano de Javier Suárez Álvarez-Amandi, el exviceconsejero de Bienestar Social con Sergio Marqués, ha durado dos meses. Ni los laboratorios más afamados del mundo son capaces de dar con este virus de la escisión, la querulancia y el transfuguismo que afecta desde hace 25 años a la derecha asturiana. El político que en 1998 dimitió de su cargo, con llanto incluido por la crisis en las filas populares, había trasladado hace unos meses su ficha de afiliado de Zamora a Oviedo. Tenía interés en participar en la nueva etapa que se abre en el centro derecha asturiano, pero finalmente lo hará con otro partido. Amandi tuvo ocasión de charlar con Diego Canga acerca de su nuevo proyecto, pero tras semanas de reflexión tramitó su baja en el Partido Popular y comunicó su decisión al candidato a través de una carta en la que le avisa, por ejemplo, de que muchos de los que tiene a su alrededor ya le cuestionan diciendo que solo sabe pedir "papers" y que se refieren al alto funcionario de Bruselas en excedencia como "el medallas".

Expone Amandi en su misiva al cabeza de lista que no le gusta "ni una sola" de las decisiones que ha tomado a pesar del "aparente poder" que le ha dado en Asturias el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo y no se corta lo más mínimo cuando califica de "solemne majadería" la propuesta de someter a examen a los altos cargos del gobierno, si ganase las elecciones. También le da un consejo, fruto de su experiencia: que no pierda el tiempo en viajes en busca del fruto emigrante porque a ellos "como al resto de los asturianos, hay que tenerlos en cuenta a lo largo de los cuatro años que dura una legislatura y no tres meses antes de unas elecciones".

El exviceconsejero pretendía colaborar con los populares asturianos en matera de bienestar social, por ser el campo profesional al que se ha dedicado desde su salida de la política hace más de dos décadas, y para ello se había ofrecido a Canga. Ya lo decía San Mateo: "Muchos son los llamados y pocos los escogidos".

Récord: Amandi ya encontró acomodo nada más cursar la misiva. Ha decidido afiliarse a Foro, el partido de Carmen Moriyón, y cuyo candidato será el actual portavoz parlamentario, Adrián Pumares. Hasta Suma, la nueva formación de Cascos, parece que le tiró los tejos. Vivir para ver.