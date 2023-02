La Asturias de menos de 950.000 habitantes también está a la vuelta de la esquina

El problema asoma por detrás de Ramiro Lomba. El director de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) abrió el ciclo de charlas del Real Instituto de Estudios Asturianos sobre el reto demográfico hablando delante de la proyección de una transparencia con dos pirámides de población que puestas en paralelo ilustran la gravedad del enfermo. Una es de 1900 y tiene forma de "sombrero puntiagudo, de bruja", amplia en la base de los jóvenes y estrecha en la cúspide de los mayores; la otra, de 2021, se ha invertido: ha perdido casi toda la parte inferior y ha ensanchado hasta el "sobreenvejecimiento" las alturas de la gráfica… Lomba inició la serie de siete conferencias del RIDEA intentando responder a un "¿cómo hemos llegado hasta aquí?" que tituló "Dinámica demográfica de Asturias 1900-2021".

Con exuberante profusión estadística, el economista tinetense remontó el tiempo desde los inicios del siglo XX para explicar cómo ha cambiado todo esto desde los 23.000 nacimientos de 1903, que aún son la cifra más alta de la serie, hasta los menos de 5.000 de 2022, o entre aquella Asturias distinta de 1900, en la que Luarca (hoy Valdés) era el tercer concejo más poblado, hasta un 2021 de cada vez más aguda concentración espacial en el que 647 parroquias asturianas, tres de cada cuatro, marcaron la cifra más baja de población de su historia… Por el medio están el desplome y el retardo de la natalidad y la elevación de la edad de la primera maternidad del entorno de los 24 al de los 34 años en las en las dos últimas décadas del siglo XX; también los escasos e insuficientes picos migratorios de los comienzos del XXI y 1981, el año del "punto de inflexión", a la vez el del máximo de población (1.129.000 habitantes) y el del comienzo de una pérdida y un desequilibrio territorial que aún no se ha detenido.

La pandemia "invirtió el patrón de la migración del campo a la ciudad", resalta el director de SADEI

"Si no hacemos nada, vamos a seguir perdiendo población", dijo Lomba al poco de empezar. En cifras, su idea de no hacer nada es una Asturias de 947.677 habitantes que está a la vuelta de la esquina, en 2030, y que deja muy lejos el debate "irrelevante" de este año sobre la rebaja del millón. Según sus datos, la inacción conduce a un lugar en el que Asturias perdería un 6,4 por ciento de su censo. La caída sería generalizada, pero no igual en todos los sitios: sólo Gijón, Oviedo y Siero se acercarían a la estabilidad de su censo actual, con restas de entre el uno y el dos por ciento. El desplome se dispararía en Avilés, Langreo y Mieres –entre el siete y el once– y acaso lo más llamativo sea que toda la Asturias que está fuera de estos concejos –más del noventa por ciento del territorio– caería más del doble que la media, casi un trece. Es por esa seria advertencia de la estadística que se hace necesario "ganar el futuro", apunta Lomba llegando al momento en el que se hace más urgente que nunca ligar la demografía con la identificación "de las oportunidades para dinamizar nuestra economía".

Una vez que ha vuelto la sentencia universal de que la mejor política demográfica es la política de empleo –esto es del teórico italiano Massimo Livi Bacci–, Lomba baja al detalle para asegurar que "no siempre son las comunicaciones el mejor aliado para que la población se asiente en el territorio" y se apoya en ejemplos contrapuestos: "En los concejos mineros, la mejora de las conexiones sirvió para que la gente se fuese; en Villaviciosa, para que se asentase mucha gente nueva…" Puestos a elegir, "probablemente la fiscalidad diferenciada o algún sistema para primar a quien se asiente" en las zonas demográficamente más deprimidas "sea más relevante a corto plazo", avanza, y aquí vuelve sobre otro de los grandes peligro de esta Asturias desequilibrada: la "pandemia potencial no deseada" de las 84.367 personas mayores de 65 años que viven solas, sobre todo en los ámbitos rurales.

Quizá lo peor es que Lomba empezó asegurando que en 2014 pronunció aquí mismo una conferencia que podría ser la de ayer...

En su repaso histórico merece mención aparte el impacto demográfico de la pandemia: la elevación de la mortalidad, "que aún no ha vuelto a los valores previos", pero sobre todo "la paradoja" que "invirtió el patrón de la migración del campo a la ciudad", aunque queda por ver si eso es tendencia o "accidente". Por si acaso, un ejemplo: Somiedo triplicó las llegadas de residentes de 2019 a 2021.