Barbón promete prolongar en 2024 la tarifa plana del transporte por carretera

El presidente del Principado asume el propósito de extender a “los años siguientes”, empezando por 2024, la tarifa plana que ahora convive en Asturias con la gratuidad del ferrocarril para usuarios frecuentes y que permite el uso ilimitado del transporte público de viajeros por la región, incluido el de la carretera, a cambio de treinta euros al mes. Adrián Barbón garantiza así la prolongación de la cartelera de precios actuales cuando a partir de 2024, y hasta 2026, los viajes gratis en trenes de cercanías se prorroguen en cumplimiento del acuerdo alcanzado el lunes entre los gobiernos de Asturias y Cantabria y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. “Un billete único podría tener varias opciones”, ha explicado este miércoles el jefe del Ejecutivo regional. “Al adquirirlo para su uso en el transporte por carretera habría un pago de treinta euros. Si es exclusivo para el ferrocarril, sería gratuito”, y así hasta 2026…

Al entrar en las aristas políticas de un compromiso que ha generado reacciones heterogéneas, Barbón utilizó las peticiones de los gobiernos populares de Galicia y Castilla y León de sumarse a la gratuidad ferroviaria para defender, frente a las dudas del PP asturiano, que “el acuerdo es bueno”. No cree, sin embargo, que esa traslación de las condiciones de lo pactado deba hacerse de forma automática. “Estas compensaciones que hemos arrancado tienen que ver con un contrato que estaba en vigor y cuya ralentización por el problema de los gálibos de los trenes desconocíamos total y absolutamente. Yo respeto mucho que quieran renovar su flota o pedir lo que quieran, están en su derecho, pero ellos no estaban vinculados a este contrato”. En todo caso, “yo les diría”, remata, que “a quien tienen que exigir es a un ministro del PP, Íñigo de la Serna, que fue quien dejó diseñado este contrato”.

Respecto al cumplimiento de lo firmado, resalta Barbón que ahora el Ministerio “tiene que buscarse la vida” para cumplir y que no habrá “ningún problema” si cambian las personas que mandan o si el próximo año no hay presupuestos generales del Estado, porque en los actuales, si se prorrogan, “ya está recogida la gratuidad de los trenes no sólo de Asturias y Cantabria, sino de toda España”. “No tengo ninguna duda de que si sigue la administración actual va a cumplir con su palabra, sea esta ministra u otra. Hay un compromiso firmado y eso va más allá de las personas”.

Al candidato del PP, Diego Canga, que acusa a Barbón de mentir cuando afirma que desconocía el retraso del contrato de los trenes mal medidos, “le pueden los nervios porque dijo tajantemente que no íbamos a conseguir nada y ha visto que el acuerdo es bueno”, persevera Barbón, que niega todo conocimiento previo de la pifia de los convoyes. Asegura que cuando la entonces secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, habló en Asturias el 24 de enero de una demora en la llegada de los nuevos trenes de Feve él pensó que “era un retraso mínimo” y que “ningún partido de la oposición o agente social o económico” le preguntó entonces al respecto. A propósito de la dimisión de Pardo de Vera, mientras tanto, presentada por él como gran valedora de los intereses ferroviarios de Asturias, reitera que la ya exsecretaria de Estado “siempre ha estado a la altura” y merece “mi reconocimiento técnico y político”, que el lunes “por dos veces la ministra me aseguró que era una dimisión” y que “ante eso, no puedo hacer nada”. A su sucesor, David Lucas, “le conozco bien”. “Es un compañero veterano del partido, estuvimos juntos hace poco en el Chao Samartín y espero que las inversiones no se vean afectadas”.

Pero este pacto tiene muchos puntos y algunos sin fecha. La integración tarifaria entre los billetes de Renfe y la antigua Feve, persistentemente pendiente desde que las dos compañías se fusionaron hace más de diez años, “se está negociando con el Ministerio” y tiene la promesa, pero no la fecha en el calendario. “Hay que decir que la integración de Renfe y Feve, decidida por un gobierno de Mariano Rajoy, fue un fracaso”, aprovecha el presidente, “porque Feve fue tratada y maltratada como la hermana pequeña. Se debería haber hecho desde el respeto al ancho métrico. Es una vergüenza que la integración tarifaria no se haya hecho diez años después y ahora los gobiernos de Asturias y Cantabria hemos arrancado el compromiso para que así sea”.

De lo que no se habló el lunes fue de la asunción de competencias ferroviarias que cada vez pide más la oposición política en Asturias y a la que Barbón ha puesto incluso precio. “Estuvimos dos horas discutiendo para llegar al acuerdo que llegamos tras una negociación dura y muy tensa, pero solo para ver estas conquistas”, aduce Barbón. La llegada parcial que sugiere algún grupo de la oposición, primero por ejemplo las tarifas y los horarios, “no es posible”, remata el Presidente. “No sé jurídicamente qué encaje tendría. O asumes una competencia o no la asumes. Y mientras no haya una puesta a punto total de la red no la podemos asumir, nos llevaría por delante a las dos comunidades autónomas”. Lo primero, remata, “es saldar una deuda histórica con Asturias y Cantabria y este acuerdo la salda en parte”.