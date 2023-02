Colegios del grupo Fomento en Galicia dejan de separar a niños y niñas

Fomento de Centros de Enseñanza, la entidad propietaria de los colegios asturianos Los Robles y Peñamayor, empieza a dar pasos en otras comunidades hacia la implantación de aulas mixtas de alumnos. El centro vigués Las Acacias-Montecastelo, que se enfrenta a perder la financiación pública, al igual que los dos colegios de la región, por segregar por sexos, ha dicho esta semana que la opción de quedarse sin concierto y convertirse en un colegio privado está completamente descartada. "La ley (la LOMLOE) tenemos que cumplirla, no empecinarnos en algo si no se puede llevar a cabo. El objetivo del centro no es convertirse en privado, son muchas las familias que dependen de él y tenemos un compromiso con ellas. Queremos que siga siendo un colegio al que pueda optar cualquier familia", reconocen fuentes del equipo directivo.

De momento, en Los Robles y Peñamayor guardan silencio, aunque el movimiento de Galicia, viniendo de la misma empresa, podría aventurar un cambio de gestión en Asturias. En la comunidad vecina, la Consejería de Educación cerró este lunes el plazo para renovar la financiación de la educación concertada para los próximos seis años. El Principado está en una fase anterior, ya que la resolución se encuentra en información pública y no será publicada hasta mediados de marzo. Es decir, todavía hay margen para que Los Robles y Peñamayor se pronuncien. Hasta ahora, ambos centros han batallado en los tribunales –y siempre han ganado– por mantener sus conciertos. El caso de Galicia –tiene cuatro colegios de Fomento de Centros de Enseñanza– no es único en España. En el País Vasco, los centros que hasta ahora separaban a sus alumnos por sexo, un total de cinco, ya han anunciado que el próximo curso dejarán de hacerlo. En Asturias, la Consejería pide que el curso que viene Los Robles y Peñamayor implanten aulas mixtas en 3 años –Peñamayor ya lo tiene– y en 1º de Primaria. Al siguiente año escolar, la medida deberá extenderse al resto de niveles hasta 4.º de la ESO para mantener la financiación pública, que es de más de medio millón de euros para siete años. O ese al menos fue el importe del último concierto.