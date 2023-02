"Lo importante es que el acuerdo se cumpla", sentencian ferroviarios y usuarios sobre el protocolo entre Transportes y Principado

El protocolo firmado por el Ministerio de Transportes y los gobiernos del Principado y Cantabria para mejorar las cercanías ferroviarias de las dos comunidades autónomas ha generado una mezcla de esperanza y dudas entre los sindicatos y las asociaciones de usuarios. Esperanza porque las medidas recogidas en el texto cubren las principales necesidades de las redes de ancho métrico (antigua Feve), y dudas por el temor que genera el hecho de que el documento carezca de validez legal y sea una mera declaración de intenciones de los firmantes. La pregunta que se hacen unos y otros es clara: ¿Qué pasará si cambian los gobiernos o la persona al frente del Ministerio?

Luis Blanco, secretario del sector de Transportes de UGT en Asturias, aplaude la decisión de fabricar 7 trenes más para Asturias, lo que hará un total de 17: "Hacen falta". Su valoración sobre el acuerdo es "positiva", pero "lo importante es que se cumpla". Cree que la dimisión de la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, es negativa para Asturias. "Perdemos una buena aliada", ya que es "una defensora a ultranza del Noroeste" y "una técnica de reconocido prestigio". Además, "sabe lo que es el ferrocarril". Blanco reclama "consenso político" en torno a las cercanías, para que los cambios de gobierno no afecten al Plan de Cercanías de Asturias, cuyo desarrollo juzga "fundamental". Un apunte más: considera "clave" para el futuro del ferrocarril en la región la ejecución el plan de vías de Gijón hasta Cabueñes, ya que en esa localidad está "la mayoría de los usuarios potenciales", y por tanto sería "la salvación del ancho métrico".

Juan Carlos Lora, responsable del Sector Ferroviario de CC OO en Asturias, cree que el protocolo es una "patada a seguir, a ver lo que pasa". Aplaude las medidas, en especial que se fabriquen 7 trenes más de los previstos. Pero reseña que las medidas llegan "tarde", pues Feve se integró en Renfe y Adif hace diez años, y desde entonces se reclaman medidas como la unificación tarifaria. Ve necesario reformar los horarios de los trenes para adaptarlos a las "necesidades reales de los clientes", y espera que se cumplan todos los compromisos. Cuestiona que sea un protocolo, lo que implica que "no tiene validez legal, ni obliga a nada. ¿Qué pasa si llega otro ministro?", se pregunta. También lamenta la marcha de Pardo de Vera: "Era buena para Asturias".

Diego Sánchez, secretario de Organización y coordinador del Sector Ferroviario en Asturias de CGT, recuerda que siempre defendió que los trenes para Asturias que contemplaba el contrato que provocó el "Fevemocho" eran "insuficientes. Siete más arreglan bastante", reconoce. En cuanto al protocolo, confía en que se respete aunque haya cambios en los gobiernos implicados, "tal y como ocurrió con el Plan de Cercanías de Asturias", elaborado durante el Gobierno del PP y que fue respetado (y ampliado) por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "En ese sentido los precedentes son buenos, pero nunca se sabe qué puede pasar", comenta. Sobre otro aspecto clave del pacto, la integración tarifaria, espera que se haga realidad, porque "llevamos diez años esperando por ella". Pero lanza una advertencia: "Costará dinero. Adaptar los tornos e integrar a Feve en la web y las aplicaciones de Renfe no saldrá gratis".

"Aunque los trenes sean gratis y nuevos, si no se adapta la infraestructura a su sistema de seguridad, si no hay una buena gestión horaria y si no se invierte en la infraestructura seguiremos igual", advierte Carlos Fernández Mayo, de la Asociación de Usuarios de Renfe-Feve en España. Sobre la integración efectiva de Feve en Renfe se limitó a señalar que "va siendo hora después de once años". Pero "queremos verlo hecho realidad en planos, tarifas, web, aplicaciones, etcétera", añade.

Carlos García Alcalde, de la asociación de usuarios "Asturias al Tren", dice que el protocolo es "un documento de buenas intenciones, pero concreciones sobre la reforma horaria, unificación tarifaria o duplicación de vías, cero. Sin plazos o fechas el documento tiene valor escaso. Puede ser para ahora o dentro de veinte años", apunta. En cuanto a la gratuidad de las cercanías, serán "pan para hoy y cierre de líneas para mañana", augura. Sus peticiones: "Antes del 30 de junio tiene que haber reforma horaria, unificación tarifaria y sacar el estudio del tramo a duplicar entre Gijón y Noreña. Estamos en radical desacuerdo con que Adif se limite a presentar un mero cronograma de obras, eso es lo que hace ahora", finaliza.

Nacho Cuesta: "Barbón olvida el ‘avemocho’, ya basta de engaños" "El AVE debe llegar directo a Oviedo y a Gijón", advierte el vicealcalde de la capital asturiana A. Faes Nacho Cuesta, vicealcalde de Oviedo y socio de gobierno de Alfredo Canteli, a quien está a punto de unirse en pareja electoral, atacó con dureza a los gobiernos socialistas central y regional a cuenta de la polémica alrededor de Feve, que parece haber sacado de foco las reivindicaciones asturianas sobre la alta velocidad. "Barbón habló con la ministra del ‘fevemocho’ pero olvida el ‘avemocho’, con lo uno tapa lo otro, pero ya basta de engaños. Han sobrepasado el margen de mentiras al que se puede someter al Gobierno asturiano, que debería asumir como propia la reclamación para que el AVE llegue a Oviedo y a Gijón". El primer teniente de alcalde ovetense se muestra, en declaraciones a este periódico, contrariado por el triunfalismo que detecta en el presidente regional, Adrián Barbón, tras las reacciones en Madrid después del escándalo de Feve y el diseño de trenes que no pueden pasar por los túneles asturianos. "No tiene razón alguna para sentirse satisfecho de lo que Madrid le ha dado para cerrar el ‘fevemocho’ porque un escándalo de esta magnitud no se disuelve con planes y promesas inconcretas, ni con dimisiones impuestas con las que, además, se le deja mal, pues una de las cesadas fue su máxima defendida", comenta Cuesta, en este último caso en relación a la destitución de la secretaria de Transportes Isabel Pardo de Vera. Resume Cuesta el escándalo del ferrocarril de ancho métrico en la región como "una muestra de la falta de respeto hacia Asturias de los gobiernos socialistas". Al margen de la controversia con Feve, el ovetense reclama al Gobierno central que afronte el problema de la alta velocidad. "Después de veinte años es imprescindible dotar a esta región de un tren igual al que disfrutan otras zonas de España, es decir, un AVE que llegue directo a Oviedo y a Gijón". Y abundó en las cuestiones que aún están pendientes en la región respecto a la línea rápida. "Seguimos sin saber los plazos de apertura, cómo y cuándo se van a afrontar las obras que se necesitan entre Pola de Lena y Oviedo y Gijón, cómo y cuándo se van a solucionar los problemas del tramo de La Robla y, lo que es irrenunciable para los ovetenses, repito, cuándo el AVE va a llegar a directo a las dos grandes ciudades asturianas". Nacho Cuesta critica la complacencia asturiana con el gobierno de España. "Sánchez vive al día y no planifica más allá de sus horizontes personales de futuro político. Y el Principado parece adaptarse a ese mismo ritmo; según dice, fue engañado con el ‘fevemocho’ y también con el AVE, porque nada sabía de retrasos y obras pendientes pero solo pide explicaciones por el primero. Van a hacer unas obras interminables en el trayecto de Lena a Gijón y, cuando estén, en cinco o seis años, seguiremos siendo la única región en que este tren no llega directo a su capital y a su otra gran ciudad", finalizó.