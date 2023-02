Trenes gratis desde el primer viaje y sin fianza: así lo planea el Principado, aunque no desde ya

Gratis total, desde el primer viaje, sin fianzas, tanto en las cercanías de ancho convencional como en las de Feve, pero a partir del 1 de enero de 2024. Son las líneas maestras del plan del Gobierno del Principado para aplicar la gratuidad en las cercanías de Asturias, pactada con el Ministerio de Transportes este lunes y rubricada en un protocolo que también afecta a Cantabria como compensación por el "Fevemocho". Esos trenes ya son gratis ahora mismo en todo el país, en determinadas circunstancias, para compensar la subida de la inflación. Las cercanías asturianas seguirán siéndolo más allá, hasta que lleguen todas las unidades que debe fabricar la empresa CAF para la red de ancho métrico, 38 en total, de los cuales 17 se destinarán a Asturias. La previsión del Ministerio es que las primeras unidades estén listas en los primeros meses de 2026, pero sigue en el aire cuándo se completará el pedido.

El Gobierno del Principado prevé eliminar los actuales billetes de cercanías de Renfe y Feve, incompatibles entre sí, para que funcionen únicamente las tarjetas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) o un sistema similar. De materializarse el plan del Ejecutivo de Adrián Barbón habría por fin en Asturias un "billete único efectivo", tal y como llevan años reclamando las asociaciones de usuarios y los sindicatos. Porque el Principado sostiene que el billete único existe desde mayo del 2007, cuando las tarjetas del CTA empezaron a utilizarse de forma indistinta en todos los servicios de transporte interurbano por carretera y ferrocarril, así como en los urbanos de Gijón, Oviedo (desde 2015) y Mieres, sin hacer distinción de precio según el modo de transporte elegido, y discriminando únicamente entre origen y destino. Pero, en realidad, hasta que llegó la tarifa plana, muchos usuarios no utilizaban las tarjetas del CTA al no resultarles rentable la tarificación por zonas, y seguían adquiriendo los billetes expedidos por las compañías ferroviarias.

La idea del Principado es, además, que las cercanías puedan utilizarse gratis y sin fianzas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, pues la gratuidad de los servicios solo afecta ahora a los viajeros recurrentes y se gestiona a través de un billete de Renfe o Feve (incompatibles entre sí) por el que hay que depositar una fianza de 10 euros que solo se devuelve si se realizan un mínimo de 16 viajes.

Entre las dudas que no despejó ayer el Principado está la de qué ocurrirá si hay un cambio de gobierno (en España, en Asturias o en ambas) o de la titular del Ministerio de Transportes, o si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2024, donde debe incluirse la financiación de la gratuidad de las cercanías. Y si, de ocurrir cualquiera de esos casos, existen garantías de que se aplicará el protocolo suscrito el lunes, que como tal no es de obligado cumplimiento sino una declaración de intenciones basada en la confianza, sin validez legal.

En todo caso, de cumplirse en toda su extensión, el protocolo augura cambios radicales en la red del transporte público asturiano. "El acuerdo es magnífico, con todo lo que ha vuelto para Asturias y los asturianos", afirmó ayer Alejandro Calvo, consejero de Medio Rural, quien destacó el incremento de la aportación económica del Ministerio para la red pública de transporte en Asturias a partir de 2024.

El Consejero dejó caer que toda esa ayuda se canalizará a través del CTA y que supondrá la incorporación del Ministerio al Consorcio, una vieja aspiración del Gobierno asturiano, los sindicatos y los usuarios. Lo importante, recalcó Calvo, es "hacer de esto un punto de inflexión, que nuestras cercanías se conviertan en otra cosa, en ese futuro metro que articule nuestra zona central. Es una oportunidad para dotarnos de más recursos para sostener nuestra movilidad".

El "Fevemocho" provocó ayer la intervención de la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien resaltó que el Gobierno ya ha asumido responsabilidades políticas por el escándalo de los trenes y ha decidido bonificar las cercanías. "Cuando hay un problema, se ofrece una solución en forma de compensación a las comunidades autónomas por el error producido. Ya me hubiera gustado que en otros momentos de la historia y con otros responsables políticos de otros partidos se hubieran dado las explicaciones que desde el primer momento ha ofrecido Raquel Sánchez", añadió.