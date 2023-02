Los usuarios aplauden la gratuidad pero rematan: "¿De qué sirve si los trenes siguen llegando tarde?"

Aplauden la gratuidad pero tienen dudas de que las promesas sirvan para reflotar la red de cercanías de ancho métrico. Los usuarios de Feve valoran las compensaciones del Ministerio pero creen que lo óptimo sería ofrecer un buen servicio.

"Lo que está pasando es más que de risa, lo mínimo que podían hacer era que fueran gratuitos", indica Amalia García, sentada en la estación de Avilés. A su lado su marido, Antonio García, dice comprender las dimisiones del presidente de Renfe y de la secretaria de estado de Transportes "aunque debería haber más". Sobre la gratuidad de los trenes hasta 2026 consideran que les parece "una buena propuesta". Hassan El Hamuti, que acaba de bajarse de un tren en la estación, cree que "toda ayuda a las personas que viajan será bien recibida y más después de haber generado un problema". El joven Miguel Flórez suele realizar el trayecto entre Oviedo y Gijón. "Está bien que si hicieron algo mal, compensen a los viajeros con la gratuidad", dice.

No obstante, esta es una compensación amarga: "¿Qué más da que sea gratis si los trenes van a seguir llegando tarde?", reflexiona Miguel Martínez, vecino de Turón y conocedor del transporte ferroviario por interés personal. Afirma que "la gratuidad es un detalle por el ‘Fevemocho’, pero no compensará si no llegas al destino". Utiliza mucho el tren, tanto para desplazamientos laborales como por ocio: "El problema es que, cuando no falla uno, falla otro". "Nunca se depurarán las responsabilidades de lo que ha ocurrido; estamos haciendo de la ineptitud una virtud", añade. El servicio de Renfe es "pasable", el de la antigua Feve es "un desastre", añade. Andrea Álvarez y Laura Vigil, son mierenses y estudiantes de Turismo en Gijón: "Bien que sea gratis, nos alegra que se amplíe esta medida hasta 2026", apunta la primera. Y matiza Vigil: "Menos mal… porque al precio que está el combustible". Cogen el tren a diario y, si bien no han sufrido grandes percances en el último año, consideran que el tiempo de viaje es excesivo: "Tardamos una hora en ir y otra en volver… Es demasiado el tiempo que pasamos en el tren". Aprovechan para ponerse al día y para repasar apuntes durante el viaje.

El acuerdo alzando ayer en Madrid se debate entre la conformidad y el recelo en la estación de tren de Gijón. La realidad es que incluso reina cierto desconocimiento ante la avalancha informativa de los últimos días. Muchos conocen el "Fevemocho" y sus consecuencias, pero no todos conocía su resolución. Vicente Ramos es una de las excepciones. "Era mejor que los trenes llegasen cuando tocaba. Está bien que se haya conseguido la gratuidad del servicio desde los Presupuestos Generales, pero es mejor tener un buen servicio y pagar un precio asequible por él que sufrir los problemas de la actual infraestructura", opina este vecino que a diario viaja a Oviedo por motivos laborales.

Ramos cree que "es difícil valorar si el acuerdo es bueno". Sobre todo, porque "queda mucho para que lleguen los trenes". Los primeros, en 2026. "Es cierto que para Oviedo es un servicio relativamente bueno. A veces tengo que ir a Carbayín con Feve y es horrible. Parece que es mejor ir andando. Los trenes son viejos y es usual que haya retrasos importantes", remata. Lo acordado también despierta cierto escepticismo, como el de María José Mayordomo, viajera ocasional a Oviedo y Mieres. Cree que es "un buen acuerdo para Asturias" que supone, entre otras cosas, el aumento de nuevos trenes a 17 (antes eran 10), su llegada según acaben de fabricarse y las reparaciones y estudio de nuevos horarios. "El perjuicio es importante. Parece una compensación aceptable, pero quiero ver que se cumplan los plazos. No hay que olvidar que las elecciones están cerca", justifica.

Joane Alves ve bien el acuerdo y espera que esas reparaciones acordadas en Madrid sean efectivas pronto. "Los trenes son viejos y hace falta que se renueven. En horas punta se nota que van retrasándose", cuenta esta viajera habitual entre Gijón, Oviedo y Avilés. En ese sentido, reconoce que prefiere el tren al autobús" porque "la conexión entre Gijón y Oviedo es buena y ágil".

La gratuidad del servicio también la acoge con buenas palabras: "Es una ayuda no tener que abordar en el futuro el pago del bono mensual", indica.

Los usuarios de Carreño recibieron con escepticismo el acuerdo. Aplauden que el servicio sea gratuito hasta 2026, lo que "beneficiará a muchísimas familias", pero piden soluciones mayores que acaben con la decadencia que el servicio ha venido sufriendo en las últimas décadas. "Feve es un desastre. Se vio que dejaron de destinar recursos durante años y aunque ahora intenten reflotarlo no es suficiente", considera Laura Castelao.

No solo los usuarios habituales se han hecho eco del acuerdo. "Nosotros no somos de aquí, hemos venido a pasar unos días, pero creo que la decisión supone un agravio comparativo con las otras comunidades", señala un turista de Miranda de Ebro (Burgos) mientras espera el tren en la estación de Candás.