Los "ancianos" trenes de Feve asturianos: la edad media es de 31 años (uno por encima de su vida útil) y la mitad están averiados

"Rejuvenecer" el parque de trenes de ancho métrico (antigua Feve) era el objetivo de Renfe cuando, en febrero de 2019, licitó la fabricación de 31 unidades (ahora ampliada a 38, de las cuales 17 serán para la red asturiana), la licitación que ha desembocado en el "Fevemocho". Entonces, la edad media de los trenes de Feve en Asturias se situaba ya en 27 años, muy cerca de los 30, consensuado en el sector como límite de su vida útil. Eso significa que ahora mismo la edad media de los trenes de Feve asturianos está en 31 años. Y que estará en 34 cuando, según la promesa del Ministerio de Transportes, estén listas las primeras unidades que debe fabricar CAF. Traducido a términos humanos, son "ancianos" que ya han superado su esperanza media de vida. La edad media de los trenes en España, mientras tanto, se sitúa en unos 19 años.

La avanzada edad de los trenes de vía estrecha provoca que cerca de la mitad esté fuera de servicio, en los talleres. El parque asturiano de Feve está integrado por 43 trenes. Solo están operativos 26, así que son 17 los averiados, la mayoría desde hace meses, varios desde 2021, e incluso uno de ellos desde hace ocho años.

Renfe dispone de 14 trenes diésel de ancho métrico. Cuatro son de la serie 2400, de la que solo uno está operativo, pues los otros tres están averiados, uno desde abril de 2021, otro desde septiembre de 2022 y el tercero desde el pasado noviembre. De las seis unidades de la serie 2700 solo funcionan tres; las demás están reparándose desde hace dos años en Santander (dos) y Ferrol (una). De las cuatro unidades de la serie 2900 circulan tres, mientras que la otra permanece "ingresada" en los talleres de Renfe de Ferrol desde octubre de 2022.

Además, la operadora pública tiene en Asturias 29 trenes eléctricos de ancho métrico. Son 12 de la serie 3300, cuatro de los cuales están fuera de servicio, uno desde julio de 2015. De la serie 3500 hay ocho unidades, pero tres están averiadas, la más reciente, desde hace cinco meses. Finalmente, Renfe dispone de nueve trenes de la serie 3600, la más moderna, pues fue fabricada en 2007. Tres de esas unidades están averiadas y aparcadas en talleres de la operadora. De esta serie 3600, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, "copiará" Renfe las dimensiones para los trenes que CAF ya debería estar a punto de terminar de fabricar, pero cuya fase de diseño se paralizó hace dos años al comprobarse la incompatibilidad entre sus dimensiones y las de algunos túneles de la red de ancho métrico. Una incompatibilidad que se mantuvo oculta hasta hace unas semanas.

El hecho de que solo estén operativos 26 trenes de ancho métrico en Asturias apenas deja a Renfe margen de maniobra. Porque, según los cálculos de empleados de la operadora, hacen falta cada día 25 convoyes para evitar cancelaciones. De tal manera que solo quedaría ahora uno como reserva para suplir cualquier avería o incidencia. Y estas son habituales, precisamente, por la avanzada edad de las unidades. De ahí que sea "raro" el día que no se registra alguna cancelación", lamentan empleados de Renfe.

¿Por qué hay trenes que llevan años en los talleres? La edad vuelve a ser la clave. Algunas de las series de Feve están ya descatalogadas, por lo que resulta imposible hallar recambios. De tal manera que los mecánicos de Renfe se ven obligados a tirar de ingenio y buscar soluciones "de emergencia", como fabricar sus propios recambios, a veces con piezas procedentes de autobuses.

La integración de Feve en Renfe, hace ahora 10 años, tiene "buena parte de culpa" de la situación. Porque Feve tenía un amplio estocaje de piezas en sus almacenes, "por si acaso" algunas series acaban descatalogadas y dejaban de estar disponibles. "Con la integración, los dirigentes de Renfe ordenaron acabar con el estocaje porque no querían piezas paradas en los almacenes. Nos decían que, si hacían falta de manera extraordinaria, que se pidieran. No atendieron nuestras advertencias y ahora no hay recambios", critica un antiguo empleado de Renfe. De ahí que las cancelaciones de servicios se estén convirtiendo en "costumbre", según empleados de la compañía.