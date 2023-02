Laura aprobó "primero de rural"

Laura Martínez Sicilia, natural de Madrid, se considera una persona afortunada por vivir en Somiedo. Profesional del turismo y tras haber venido a Asturias en diferentes ocasiones, se enamoró del lugar tras conocerlo de manos del fotógrafo y naturalista Ezequiel Martínez, quien en su libro "Viviendo con osos" había entrevistado a vecinos de pueblos somedanos contando su experiencia.

"Siempre me gustó la montaña y la naturaleza. En un momento determinado me replanteé mi vida y tomé la decisión de trasladarme a vivir en un entorno natural que no me ofrecía Madrid. Descubrí Somiedo, que me encantó, porque además lo conocí a través de las personas mayores que entrevistaba Ezequiel y eso es un lujo. Y luego además en este paraíso de la naturaleza donde, además del oso, existe una fauna increíble y un paisaje maravilloso", explica.

Laura llegó en febrero del año pasado a Somiedo con sus ahorros y con una idea de proyectos que, tras empezar a vivir en el concejo, concretamente en la Pola, variaron. "La gente local me decía que esperara a poner cualquier cosa en marcha: espera a vivir un año entero aquí, me decían, no todo el mundo aguanta, hay que estar aquí en todas las estaciones. Por ejemplo, el invierno es duro, no hay casi gente. Tómatelo con calma", señala ella. Y añade: "Las ideas que se desarrollan en la ciudad no son iguales que cuando uno se viene al mundo rural, donde descubres cómo se hacen las cosas. De hecho hubo personas aquí que me dijeron: bueno, Laura, tú ahora estás en ‘primero de rural’, tienes que aprender cómo se hacen las cosas aquí. Es muy importante vivir en el territorio para saber cuáles son las necesidades. Hay que adaptarse a la vida en el pueblo en todos los sentidos: por ejemplo, a los horarios de los negocios locales. Eso es lo que hago desde hace un año. Ahora entro en el segundo año, con lo que supongo que ya habré aprobado el ‘primero del rural’, y estoy en el segundo curso".

Laura Martínez, que se define como una persona muy positiva y luchadora, se dio a conocer entre los vecinos cuando participó con ellos en una campaña de ayuda para acoger en el concejo, en su momento, a familias llegadas de Ucrania.

A finales de junio del año pasado, se incorporó al equipo de Agrosomiedo (cafetería en invierno, tienda en verano), en Pola de Somiedo, y atiende el local junto a una compañera, Isabel Haro. "Agrosomiedo, durante el invierno, se abre principalmente como cafetería, pero no damos comidas, aunque sigue teniendo su zona de tiendas. También sigue funcionando la fábrica de cerveza, donde nuestro maestro cervecero elabora, entre otras, la nuestra: Somedana. La intención es cerrar en marzo para reorganizar y abrir en abril ya como tienda en su mayor parte, como antaño, con todo tipo de productos artesanos, con prioridad de los de Asturias, pero también de otras partes de España como León o Galicia. Fuera tendrá una zona de terraza", explica.

Todo ello no impide a Laura Martínez seguir pensando en sus propios proyectos, que, según matiza, van cambiando a medida que conoce más el lugar donde vive. "Me considero una privilegiada, vivo en un lugar precioso donde además, en hora y media, me planto en la costa", explica ella, que cree que se puede vivir y trabajar en el medio rural asturiano. "También las zonas rurales tienen que adaptarse a la versión 3.0. No se puede vivir como hace 40 años, eso requiere un pensamiento nuevo. La gente local debe saber que, para que venga gente a emprender, lo primero que hay que traer es fibra óptica y contar con unos servicios básicos. Yo estoy convencida de que salir de las ciudades es lo mejor que se puede hacer por salud y bienestar mental. Es más, yo creo que es el futuro".