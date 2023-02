Asturias tirita de frío: la nieve regresa a la Cordillera en una mañana en la que se registró la segunda temperatura más baja de España

Pajares amaneció este jueves con una cuarta de nieve, después de que el termómetro cayese hasta los 4,6 grados bajo cero, después de que este miércoles hiciese “un día de mayo”, con unas temperaturas de en torno a 14 grados, como resaltaban los ateridos vecinos.

Una de ellas, Teresa García, inmejorable a sus 90 años cumplidos en Navidad, se afanaba en quitar la nieve de la acera, “porque si no, se hiela y no hay quien pase”. Es la cuarta nevada que vive Pajares este año, pero la nieve caída posiblemente no dure mucho. “Estamos ya muy arriba”, sentenció la mujer, con la casa muy bien caldeada por una cocina de leña y una chimenea. La última nevada, en la que Pajares batió record de frío, con nueve grados y medio bajo cero, le cogió en Oviedo, donde pasó veinte días con sus hijos, pero esta vez se ha quedado en el pueblo, aunque se anunciase un frente polar.

Precisamente esa revisión de nieve hizo que los vecinos saliesen a la calle este domingo para reclamar más atención por parte de las autoridades. Y es que la nieve tiene otra cara, que sufren los vecinos que viven en estos pueblos. “Las quitanieves despejan la nieve de la carretera, pero la echan a las aceras, que están con 30 centímetros de nieve y tenemos que caminar por el medio de la carretera. La gente mayor no puede salir de casa. Los de Carreteras no quieren limpiarlo, dicen que no es cosa de ellos. Hoy tuve que llevar a mi hija en el Terrano al colegio a las siete y media de la mañana, porque el microbús no puede subir hasta aquí. No es fácil vivir en la nieve. No hay facilidades, y el Ayuntamiento tampoco limpia las calles de nieve”, se quejaba la hostelera Yolanda Álvarez Fernández.

Justo en ese momento llegó a Pajares en una pequeña furgoneta la carnicera de Campomanes, Paula Barcia, con un buen surtido de viandas, especialmente reclamados los chorizos y morcillas. “El mayor problema es el hielo”, aseguró. Cuando nieva, siempre llama a los vecinos para ver si quieren comprar algo y cerciorarse de que puede subir con un mínimo de seguridad. Otra clienta de la carnicera se explayó, pero sin dar su identidad: “Es muy fácil hablar de la España vacía, pero nadie mira para los pueblos”.

La perspectiva de nieve atrajo a muchos turistas, que esperaban poder esquiar este jueves. Se llevaron un chasco, porque la estación no abrió sus puertas. Los visitantes tuvieron que conformarse con pasar el día a la espera de este viernes abran las pistas. Era el caso de la familia cántabra Echeita Fernández, que pasaba las horas en Pajares. “No había gota de nieve esta noche y nos hemos encontrado con el pueblo cubierto”, comentó Belén Fernández. “A ver si mañana podemos ir a esquiar”, añadió, mientras sus hijos Elena y Juan escenificaban una guerra de bolas de nieve.

Por alguna razón se pensaba que el invierno estaba finalizando, si no se había acabado ya, pero la sabiduría popular lo ponía en duda. "Preparados collacios. Hoy sentí cantar un sapu y como diz el refrán si canta antes de abril el iviernu por venir. A meterse por los tizones", decía, el pasado día 15, una vecina de Vís (Amieva), poniendo entre paréntesis las buenas temperaturas de hace una semana. Pero esa premonición ancestral se ha vuelto realidad, pues la nieve y las bajas temperaturas en la comarca suroriental de la región volvieron a ser patentes en las últimas horas, con copiosas nevadas a primeras horas de este jueves, al menos en la zona de Sellañu y otros puntos del concejo de Ponga, informa J. M. Carbajal.

Pese a todo, Pajares no fue el lugar más frío de Asturias. En Leitariegos, en Cangas del Narcea, el termómetro bajó hasta menos cinco grados, siendo la segunda temperatura más baja de España. La nieve trajo muchos problemas en las carreteras situadas en altura, como en la de la Meseta (N-630), donde sobre las cuatro de la madrugada un camión hizo la tijera y cortó la mayor parte de los dos carriles en sentido a León, a la altura del kilómetro 89, ya en la vertiente leonesa del puerto de Pajares. Se instalaron dos semáforos para dar paso alternativamente por el arcén de la carretera, en tanto se desplazaba al lugar del accidente una grúa para retirar el vehículo pesado.

Un total de veinte puertos de montaña exigían a primera hora de la tarde el uso de cadenas o neumáticos de nieve. Estaba por supuesto Pajares, donde se prohibió unas horas el paso de camiones, aunque el paso incesante de quitanieves permitió que los vehículos pesados volviesen a utilizar esta arteria que evita pasar por el Huerna, con el consiguiente peaje. En el municipio de Allande requerían cadenas los puertos de El Palo, Pozo de las Mujeres Muertas y Alto de la Marta. En Aller el puerto de San Isidro; también hacían falta para circular por Leitariegos y puerto del Connio en Cangas del Narcea. Los puertos de Tarna y Collada de Arnicio en el concejo de Caso también precisaban de cadenas, lo mismo que los de Cerredo, Campillos y Valdeprado en Degaña.

Completaban la lista el Alto del Acebo en Grandas de Salime; Tormaleo en Ibias; la Cobertoria en Quirós; el puerto de Somiedo y el de San Lorenzo, en Somiedo y Quirós; Ventana en Teverga y el Alto de Bustellán y el Alto de la Casa del Puerto en Tineo. Así mismo se mantenía cortada la vía que sube a los lagos de Covadonga y también se requerían cadenas para circular por la AS-34 en Allande; la AS-264 en Cabrales en el límite con Cantabria (Sotres); las vías de Genestoso, Cibea y Monasterio de Ermo en Cangas del Narcea, entre otras carreteras secundarias.