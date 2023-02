Pedro Mallada, "rey de los nabos"

Pedro Mallada Suárez, al igual que Leo Messi, nació en la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Este nonagenario agricultor no ha conseguido tantos títulos como el famoso futbolista pero se ha convertido en una estrella del cultivo de nabos por mantener viva durante ocho décadas la tradición de sembrar esta planta, mérito que le fue reconocido el pasado 22 de enero por la Hermandad de La Probe al entregarle el galardón "Nabu de plata" durante el XLI Certamen del queso afuega´l pitu celebrado en La Foz de Morcín.

Nació el 8 de mayo de 1930 después de que sus padres, Carola y Víctor, emigrasen desde Morcín a Argentina en busca de un futuro mejor. En 1932 la familia regresó a Asturias para instalarse en Mieres, donde su padre encontró trabajo en Mina Baltasara. Finalmente, retornó a su pueblo natal de Otura, en Morcín, para incorporarse en las minas de Hulleras de Riosa.

A los 16 años Pedro se incorporó como "ramplero" en la mina de Otura, ubicada en el piso cuarto del monte cercano a su pueblo. "Ganaba 2 pesetas al día", recuerda. Además de trabajar en la explotación carbonífera también colaboraba en las tareas domésticas relacionadas con la agricultura y la ganadería. "De aquella ya plantábamos nabos para quitar la fame", indica. Veinte años más tarde se jubiló parcialmente de la mina por enfermedad, motivo le obligó a dedicar más tiempo a la agricultura y a la ganadería llegando a poseer 17 vacas.

Además de los nabos, que cultiva para comerlos como marca la tradición en la fiesta de Santo Antón aderezados con los productos de la matanza del cerdo, también siembra patatas, maíz, fabes, fréjoles y repollos para consumo familiar. "Hubo años en los que llegamos a recoger 8 toneladas de manzana cuando trabajábamos varias pumaradas", señala.

Cercano a cumplir 93 años, come de todo: "el tocín y el chorizu casero me sientan muy bien", afirma. "Ahora me entretengo en la huerta plantando cebollín, berces, repollos, lechugas, patates, calabacín, pimientos y tomates, además de los nabos".

Se levanta todos los días a las siete y media de la mañana y se acuesta a las siete de la tarde. "Desayuno una pera y una taza de café con cinco galletas. Después, a las ocho paseo por el camino de Otura al Picaretu al que doy 5 vueltas y tomo un poco el sol antes de comer a las doce y media, un buen cocido de pote o garbanzos. A la huerta suelo ir por la mañana hasta la hora comer. Nunca duermo la siesta. Veo un poco la tele y ceno a las 6 de la tarde", sentencia. Disfruta una salud de hierro, ya que "solamente" toma media pastilla para la diabetes y otra para bajar la tensión. "Estuve cinco días ingresado en el hospital cuando me operaron con 82 años de una de la cadera", señala.

Pedro ejerció durante muchos años como alcalde de barrio de Otura y Los Llanos y recuerda con orgullo como consiguieron unidos traer la luz y la carretera a ambos pueblos. Como prueba muestra una factura de 1974 de las 178.720 pesetas que pagaron los vecinos por la obra cuando el gasoil estaba a 10,50 pesetas. "Ahora el monte come los prados porque nadie los trabaja y no hay relevo generacional", afirma. Casado con la maliayesa Olga Gancedo, tiene 2 hijos y 3 nietos. Pedro fue el sexto de los 10 hijos de Víctor y Carola de los que tan solo sobreviven él, nacido en 1930, y sus hermanas menores Asunción (1934), Argentina (1937) y Carmina (1941).

Le deseamos que conserve la buena salud para que siga plantando nabos, al menos, hasta que cumpla los 100 años.