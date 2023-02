Agradecimiento, dolor y esperanza de los ucranianos en Asturias tras un año de guerra: "Aquí hemos encontrado un cielo de paz sobre nuestras cabeza”

“El 24 de febrero de 2022 nos despertamos por el ruido de las explosiones sobre nuestra ciudad, nos fuimos de nuestras casas y desde entonces todos los días nos despertamos con la esperanza de que este horror termine pronto”. La protagonista del relato es Oskana Kurkina que hasta aquella fecha era la coordinadora del orfanato de la localidad ucraniana de Druzhkivka, en la provincia de Donetsk. Las bombas rusas les obligaron a hacer a prisa y corriendo las maletas a los habitantes de aquel centro, 110 personas, que tras pasar por algunos campos de refugiados encontraron acomodo a miles de kilómetros de distancia, pero a salvo, en Asturias. La mayoría de ellos habitan ahora la residencia de Ramón Menéndez Pidal del barrio de El Cristo de Oviedo, que este viernes recibieron la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón, y la consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa; una fecha que también se ha conmemorado con movilizaciones en otros puntos de la región como Gijón y Avilés. “Ahora estamos en un país (España) muy hermoso, donde tenemos todo lo necesario para vivir, aquí hemos encontrado un cielo de paz sobre nuestras cabeza”, agregó Kurkina que hizo un esfuerzo especial por realizar el discurso en castellano ante las autoridades.

Pasan unos minutos de las cuatro de la tarde y un pasillo de desplazados ucranianos (todos tienen en mayor o menor medida algún grado de discapacidad) recibe en el vestíbulo de la residencia a los políticos asturianos entre aplausos y vítores. Uno de ellos le explica a Barbón cómo durante el último año ha ido mejorando la movilidad de uno de sus brazos, que ya desde el nacimiento no podía mover. Lo hace en un perfecto ucraniano que obliga a uno de los traductores a intervenir y explicar la historia. Otro muy lanzado, de nombre Alexander Pierstow (de 22 años) asegura que “me estoy acostumbrando a vivir aquí y me siento como en mi casa, me gusta el orden que hay, pero tengo ganas de volver porque aquella es mi casa”. Es huérfano y agrega que echa mucho de su ciudad natal.

Tras el emotivo recibimiento, Barbón asegura que “hoy, primer aniversario de la guerra, es un día lleno de dolor para los que nos sentimos demócratas y creemos en la paz”. En Asturias, según las cuentas del Gobierno regional, hay 1.584 ucranianos que han pedido el asilo debido a la guerra. Y se han movilizado en ayudas, muchas provenientes del Estado, dos millones de euros. “A este orfanato lo hemos trasladado para salvarles la vida, si algo tenemos los asturianos es un gran espíritu de solidaridad. Asturias tiene que sentirse orgullosa no solo de compartir los colores de la bandera con Ucrania, también de esta defensa de la democracia y del apoyo al pueblo ucraniano ante esta ilegítima invasión rusa”, aseguró.

Ya en el salón de actos de la residencia, los habitantes ucranianos le tenían preparado a los representantes políticos varios números musicales para conmemorar la efeméride y reclamar la paz para su pueblo. Hubo un rezo ucraniano por la paz; una danza en la que se representó cómo un soldado tenía que irse al frente; y un coro formado por diez residentes que interpretó una sentida canción de aquel país del este de Europa. “Lo que más me gusta de España es la empanada, ya nos hemos acostumbrado a la comida y a la cultura, aunque me gustaría volver a Ucrania”, relató otro de los residentes, Daniel Lutchad que en breve cumplirá los 21 años.

“Tenemos fe en la victoria, sabemos que muchos países nos están apoyando”, agregó Urkina, antes de dar las gracias al Gobierno por su hospitalidad, “por darnos protección ante nuestra difícil situación y ayudarnos a sentir más confianza”.

El acto acabo con un intercambio de regalos. Los residentes ucranianos obsequiaron a los políticos asturianos con unas manualidades con los colores de las bandera de su país. Y al revés, los políticos de la región repartieron unas pulseras, con los colores de la de Asturias. “El objetivo es que Asturias forme parte de vuestro corazón como vosotros formáis parte de lo nuestro”, aseguró Barbón. Y terminó proclamando: “No a la guerra, no a la invasión, sí a la victoria de Ucrania”.

Un grito de auxilio y agradecimiento al pueblo asturiano en Gijón

"En esta guerra, Ucrania defiende no solo la vida de sus ciudadanos y la integridad territorial, sino también los ideales de democracia, libertad y humanismo". Lo dijo este viernes la joven Sofía Yakovenko, ucraniana refugiada en Gijón, durante la manifestación organizada en la ciudad en el marco de protestas tras un año de conflicto por la invasión rusa. Pese al frío, fueron más de cien los ucranianos que se dieron cita en el Náutico en una larga marcha por el centro gijonés hasta el teatro Jovellanos. El pueblo ucraniano afincado en Asturias explicó estar "muy agradecido" por su acogida en la región, y explicaron que los niños están dando clase "con normalidad" y "ya pueden comunicarse" con sus compañeros en un español que van aprendiendo poco a poco. Defendieron que su país "se ha convertido en símbolo de indomabilidad, orgullo y voluntad de victoria", pero advirtieron en su manifiesto: "En una situación en la que nuestro enemigo tiene una ventaja en recursos financieros y humanos, la caridad, la asistencia financiera de la gente común es muy importante".

La comitiva marchó protegida por varios agentes de la Policía Local y al grito de "stop genocide" y otras proclamas contra Rusia, "un enemigo cruel y cínico" con un ejército "integrado por orcos" que "violan las leyes de la guerra y los límites de la moralidad humana". Los ucranianos refugiados en Gijón siguen recogiendo donativos para ayudar a enviar material básico y sanitario a su país de origen. Yokovenko explicó: "Los médicos operan a los heridos a la luz de faroles y velas, los bebés nacen en sótanos y lo primero que escuchan es el sonido de sirenas y explosiones". También que unos dos millones de compatriotas habían sido expulsados de territorios ya ocupados.

Mientras el conflicto sigue, buena parte de estos refugiados empiezan a plantearse un futuro permanente en Asturias. Lo explicó el joven Paul Karat, portavoz junto a Yakovenko en el manifiesto leído frente al teatro: "Tenemos la oportunidad de ser parte de la sociedad española, recibimos atención médica, tenemos vivienda, tenemos la oportunidad de aprender el idioma, aprender nuevas profesiones, luego trabajar y pagar impuestos". Ambos proclamaron: "Queremos gritarle al mundo que aún necesitamos su apoyo".

Antes, por la mañana, frente al Ayuntamiento toda la corporación local guardó un minuto de silencio por el aniversario del conflicto. "Es un acto para recordar que ha pasado demasiado tiempo, que estamos ante un hecho injusto e injustificable y que lo que queremos es un mundo en paz", señaló la alcaldesa Ana González, que reivindicó "el derecho de los ucranianos a vivir en paz y en su país". Además, el colegio de La Inmaculada en Gijón acogió también una mesa redonda con el alumnado y con videoconferencias en directo con expertos en la materia.

Silencio por la paz en Avilés

El Ayuntamiento de Avilés se sumó este viernes a la invitación de la FEMP convocando una concentración silenciosa, al mediodía, con motivo del primer aniversario de la guerra en Ucrania. En representación del gobierno local tomó parte la segunda teniente de Alcaldía, Yolanda Alonso, y varios miembros de la Corporación local, a las puertas de la Casa Consistorial. Con este gesto se quería mostrar la solidaridad de los avilesinos con la población ucraniana y sus millones de desplazados, así como para urgir el final del conflicto bélico originado por el presidente ruso contra la nación de Ucrania y el restablecimiento de la paz y la legalidad democrática internacional.