Canga promete "blindar y proteger" la sanidad pública frente a Barón, que impulsa la privada "con su mala gestión"

El Partido Popular ha centrado sus críticas a la gestión del “periodo Barbón” a la Sanidad. Un servicio que, según ha dicho el candidato autonómico, Diego Canga, está sufriendo un “desplazamiento masivo” hacia el sector privado “por la mala gestión de Barbón”. Canga ha afirmado que entre cuatro y cinco de cada diez intervenciones o pruebas ya se realizan en centros privados (incluidos aquellos con concierto). En concreto, según ha dicho Canga, el 46% de las intervenciones quirúrgicas, el 43% de las resonancias y el 42% de las mamografías de la región se realizan a en centros privados. “Se está produciendo una transferencia de pacientes”, ha dicho Canga, quien ha expresado el compromiso del PP por “blindar y proteger la sanidad pública”.

“Tenemos 168.000 asturianos esperando por una cirugía, los centros de salud sin especialistas y un malestar creciente en los profesionales”, ha dicho Canga, que cree que “no es un problema de fondos, sino de gestión” dado que la inversión por habitante en Sanidad ha aumentado en esta legislatura. “En 2019 la Sanidad le costaba a cada asturiano 1.714 euros; ahora 2.126 euros. Se han incrementado fondos, cada vez somos menos asturianos y crecen las listas de esperas”, ha expresado Canga.

El candidato autonómico del PP ha estado acompañado en su comparecencia de la que será número dos en la lista autonómica, la médico y abogada gijonesa Pilar Fernández Pardo (exsenadora y ex diputada en el Congreso), así como de la portavoz parlamentaria del PP, Beatriz Polledo, quien en el grupo parlamentario se encarga de las cuestiones sanitarias.

Polledo expuso datos de evolución de las listas de espera, unos datos que permiten ofrecer un “diagnóstico” de la situación. Según Polledo, las listas de espera quirúrgicas en el “periodo Barbón” ha aumentado un 22%, con 4.258 persona más que en julio de 2019, y el tiempo medio de espera de los pacientes pendientes de una operación se ha incrementado 20 días.

Las lista de espera en la primera consulta con el especialista ha pasado de 61.582 personas a 99.787, con un incremento del 62%. También ese tiempo de espera por la primera consulta con el especialista se ha incrementado en 20 días. “Hay un tapón”, ha dicho Polledo.

En el caso de las pruebas diagnósticas el aumento de la lista de espera ha sido del 69% y el número de días se ha elevado en 36 días. En total, el conjunto de las listas de espera sanitarias se han elevado un 57%, alcanzando a las 167.557 personas.

Para Polledo, el tapón en las citas de especialista y en las pruebas diagnóstica “falsean” los datos de espera quirúrgica, al tratarse de pasos previos antes de que se dé una fecha para la intervención. “Hay una preocupación grande entre los asturianos y por la incapacidad manifiesta del gobierno para revertir esta situación”, ha dicho Polledo.

La portavoz parlamentaria ha advertido de que los problemas en la atención primaria ocasionan también una saturación de las urgencias hospitalarias “que están desbordadas”. “Esto es un síntoma de que lo que no funciona es la atención primaria; van al hospital porque no encuentran en su centro de salud porque no reciben la atención que requieren”, ha dicho Polledo. La portavoz parlamentaria ha asegurado, además, que el Gobierno no ha escuchado las demandas de los profesionales que, afirma, “tienen desventajas objetivas en sus condiciones laborales”.

Polledo ha cerrado su intervención denunciando “el caos organizativo” y la “politización de la gestión sanitaria”.

Ha sido Pilar Fernández Pardo la encargada de indicar las propuestas que el PP llevará en su programa para revertir esta situación “La gestión de los servicios públicos ha de cumplir tres requisitos: ser eficaz, eficiente y efectiva”, ha dicho Fernández Pardo, para quien la gestión sanitaria asturiana “es bastante eficaz, es muy poco eficiente y casi nada efectiva”, por lo que “necesitamos cambiar el modelo de gestión sanitaria en Asturias”.

A su juicio “la sanidad asturiana está muy politizada” en vez de prestarle más atención a los criterios “de la ciencia, los ciudadanos y los profesionales”. “Se necesita una gestión eficaz y no enchufismos”, ha dicho Fernández Pardo. La número dos a la Junta plantea que la gestión de las listas de espera sea “clínica y hecha por clínicos” y que se depuren correctamente esas listas. En concreto, se refirió a una medida impulsada por el expresidente socialista Javier Fernández para crear un consejo de seguimiento y control de las listas de espera que Barbón “no desarrolló”. “A eso se compromete el PP, contando con ciudadanos, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de usuarios y entidades científicas”, ha señalado.

También Fernández Pardo ha propuesto “potenciar la capacidad de los equipos de atención primaria, porque están desbordados” y prometió más formación y desarrollo científico y técnico para los profesionales de atención primaria, dotando de más personal los centros de salud y mejorando la retribución de los médicos “para darles una mayor motivación”.

La gijonesa ha destacado que “teniendo Asturias la mejor academia para preparar el Mir” todos esos estudiantes “dicen después ‘Adiós, Asturias’”. “Tenemos que ser más atractivos para que opten por trabajar aquí”.

También ha propuesto disminuir un 30% la desviación a especialistas y abordar el tema de la plantilla sanitaria, porque “menos de la mitad es asistencial; hay mucho más personal administrativo que asistencial”, ha dicho. A su juicio, “las plantillas están muy envejecidas, se están jubilando muchos profesionales y no hay una tasa de reposición, algo sobre lo que llevan advirtiendo desde hace años entidades científicas y profesionales”. Fernández Pardo plantea “acabar con la penalización para los médicos que optan por trabajar en su tiempo libre en consultas privadas”.

El reciente llamamiento del presidente del Principado, Adrián Barbón, para que médicos de fuera de Asturias acudan a la región le parece una “barbonada”, un término, ha dicho, “que ya se emplea en Asturias en vez de boutades o políticas irrisorias”. “Es inaudito que haga un llamamiento a los médicos que no quieren venir a Asturias y diga que les acogerá, porque Asturias es la comunidad que peor paga a los profesionales, tiene una carga impositiva mayor y las comunicaciones dejan mucho que desear”, ha indicado para asegurar que cambiar esa situación “es el compromiso adquirido desde el ‘equipo Canga’”.

El candidato autonómico, Diego Canga, ha resaltado el formato de la presentación ayer a los medios, más informal y con proyecciones de datos.