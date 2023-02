Resulta tremendamente difícil expresar todos los sentimientos que afloran ante una enfermedad, y más aún cuando el diagnóstico es tan demoledor que no deja lugar a la esperanza. Más complejo, si cabe, es asumir la pérdida después de una lucha donde cada batalla estaba perdida de antemano.

Podríamos llenar cientos de hojas con todos los momentos delicados que hemos vivido durante este año y medio, el papel lo soporta todo, pero solo vamos a recoger los que muestran la generosidad de aquellos que estuvieron acompañándonos en primera línea de fuego.

Pretende ser, por tanto, un escrito de agradecimiento, un testimonio de gratitud infinita a todas aquellas personas que han estado ahí, al otro lado del teléfono, detrás de cada mensaje, en alguna que otra visita... Cierto es que de todos estos se esperaba este acompañamiento, ¿verdad? ¿Para qué están los amigos, la familia, los compañeros, los vecinos...? En este caso, insisto, se le debe añadir valor a cada gesto recibido. Porque escribir o visitar a alguien que quieres, sabiendo que lo que vas a encontrar es doloroso, no es tarea fácil. Por esto, este es el primer agradecimiento: a todas aquellas personas que no se olvidaron de Pauli, mientras estuvo y pudo disfrutar de vuestra ayuda, compañía y muestras de cariño, en algunos casos, incluso a pesar de los muchos kilómetros que nos separan para celebrar un cumpleaños inolvidable.

Desde octubre de 2021 fueron apareciendo personas en nuestras vidas que formarán parte de ella para siempre. ¡Ojalá no hubieran tenido que entrar por esta causa! Pero sin ellas, este camino hubiese sido aún mucho más duro. A cada miembro de la unidad de ELA del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), gracias por todos los cuidados, consejos y atenciones recibidas. A cada persona que conforma la asociación ELA Principado, gracias por las visitas, las orientaciones y la ayuda prestada. A su médica y enfermera del centro de salud de La Felguera, gracias por acudir en cada momento a resolver todo lo poco que se podía resolver.

No me quiero olvidar de todos aquellos que por vuestro trabajo y conocimientos nos ibais resolviendo las dudas y obstáculos que nos surgían a cualquier hora y por cualquier medio. Es cierto que estos forman parte del primer grupo, son amigos, pero habéis ayudado no solo a que su vida fuera un poquito mejor, también a servir de apoyo y auxilio a los que estábamos con él y a derribar barreras que le impedían desarrollar tareas básicas del día a día. Gracias por acudir aquel sábado a las ocho de la mañana sin dudar.

Hemos aprendido mucho de este proceso, a ir resolviendo en cada momento las dificultades que surgían y hemos descubierto que hemos sido capaces de soportar situaciones terriblemente duras, aunque, también hay que decirlo, Pauli nos lo puso muy fácil.

Insistimos en que esta carta es una muestra de agradecimiento, pero no queremos que caiga en el olvido la lucha de estos pacientes que tanta atención necesitan. Nos gustaría, con vistas siempre a mejorar la calidad de vida de los mismos, recordar aspectos tan básicos como que los enfermos neurodegenerativos no deberían tener los mismos plazos de solicitud de material ortoprotésico que otros pacientes. También resaltar que las ayudas para adecuar las viviendas a las necesidades de movilidad se establecen con unos plazos que ellos desafortunadamente no tienen debido a la celeridad de su deterioro; o el endeudamiento que suponen para sus familias los costes del cuidado de los enfermos dependientes. Cuando aminore el dolor y repongamos fuerzas, seguiremos apoyando y dando visibilidad a esta enfermedad con el fin de aportar nuestro granito de arena e intentar mejorar las condiciones de vida de todos los afectados.

Gracias de corazón a todos aquellos que nos habéis acompañado durante este proceso.