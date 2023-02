Las redes sociales son muy malas aliadas de la impulsividad. Muchas veces, la gente decide colgar cosas sin darle demasiadas vueltas y las consecuencias pueden ser terribles. Algo así ha sucedido con un viajero asturiano que volaba de Bruselas a Asturias y decidió colgar un vídeo en el que se observa un esperpéntico momento que se ha hecho viral en las redes.

El pasajero decidió, en pleno despegue, avisar al azafato. "Voy a cantarle las cuarenta a este idiota", comienza diciendo el furioso viajante, antes de que llegue el trabajador, que, según pasa cerca, el asturiano no duda en expresarle su enfado: "Perdona, ¿fuiste tú el que dijiste que este avión va a Oviedo? Porque yo no voy a Oviedo y espero que el avión vaya a Asturias, porque como vayamos a Oviedo lo tenemos jodido", clamó. El asistente de vuelo no daba crédito a lo que estaba escuchando, y no dudó en replicar: "el código del aeropuerto pone Oviedo, yo digo el nombre que me sale en el código. Vamos a Asturias, ¿no? Oviedo dónde está, ¿en Andalucía?", contestó. Sin embargo, el turista no quedó satisfecho con la respuesta: "Es que nosotros no vamos a Oviedo. Si quieres puedes decir también que vamos a Jaén. Cambia mucho la cosa. Yo no voy a Oviedo y estos señores tampoco. Gracias a Dios el piloto sabrá dónde vamos, porque si no lo llevamos jodido", criticó. Tras todo el incómodo chorreo, el azafato zanjó el tema y dio la razón al viajero: "Pues lo siento, vamos a Asturias, perdona, muchas gracias". Finalmente, todo quedó ahí, en eso, en un acalorado debate sobre la denominación del destino. "Nada, para la próxima ya lo sabes", le advirtió en pasajero a un azafato que no tuvo inconveniente en corregir "su error".

Días después, el vídeo, que según el pasajero ha confirmado a este periódico, "solo se lo pasé a cuatro amigos por Whatsapp", se hizo viral. "Le pregunté a los del grupo que quién lo había colgado en las redes y nadie sabe nada", insiste el hombre que ya es viral. Sin embargo, quiere pedir disculpas al trabajador del avión: "Lo único que quiero es pedir perdón, a ver si no me van a dejar volver a subirme a un avión", ruega el viajero, quien presume de ser "un aficionado acérrimo al Sporting de Gijón".