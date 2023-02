Heterogéneas y a veces incluso contradictorias: minimalismo vs. maximalismo, lofi vs. 3D, retro vs. última tecnología…, todo ello marcará el ámbito del diseño gráfico de este 2023. Como siempre, según apuntan los expertos, la clave estará en elegir el estilo y las tendencias más adecuadas para cada proyecto. He aquí las más destacadas:

Vuelven los 90. Lo retro nunca pasa de moda, pero siempre se renueva. Después de los revivals de los 70 y de los 80, ahora la actualidad del diseño vuelve con fuerza a los años 90, con una mirada nostálgica a los orígenes de la historia de internet. Abundarán los colores brillantes o iridiscentes, los emojis sencillos, las imágenes pixeladas o las imitaciones de los primitivos marcos de las primeras páginas web. Podrá observarse un resurgimiento de la disruptiva estética grunge, con sus influencias punk y del arte urbano. Marcarán la pauta las texturas ásperas y granuladas, las imágenes muy contrastadas, los collages de aire fanzinero fotocopiado y las páginas manchadas y rasgadas. El grunge vuelve para rebelarse contra los gráficos limpios y planos de la era digital. Ilustración 3D. El continuo avance en las tecnologías de software de diseño gráfico ha democratizado este estilo enormemente. Esta tendencia se aleja de las ilustraciones vectoriales planas para añadir un mayor nivel de detalle, volumen, movimiento, profundidad y dimensión. Estos diseños pueden ir desde lo abstracto hasta lo increíblemente realista, difuminando los límites entre lo físico y lo digital. Menos sigue siendo más. El minimalismo se mantiene como una de las tendencias de diseño más modernas este año. Este estilo elimina los elementos pesados a la vista para dar más presencia al contenido, suprimiendo el estilo y los adornos superfluos y avanzando hacia una presentación de la información mucho más simple, plana y directa. Sin renunciar a los espacios en blanco, algunas de las novedades en diseño minimalista son la aparición de texturas y estallidos de colores brillantes para lograr un resultado más contundente y contrastado. Y más es más. Opuesto al diseño minimalista, el maximalismo abraza el exceso y llena el espacio de objetos, colores y patrones. El resultado llega a saturar los sentidos con combinaciones de colores atrevidas, patrones contrastantes, variedad de fuentes tipográficas, imágenes y texturas en capas y motivos repetidos. Todo ello sin atarse a ningún esquema rígido, sin simetría ni convencionalismos. Diseño de logotipos simplificados . Siguiendo con la filosofía minimalista, este año podrá verse cómo muchas marcas rediseñan su logotipo para simplificarlo, reduciendo el exceso de detalle y los elementos de diseño complejos. Además, las paletas de colores se limitarán a uno o dos tonos. Estos logos limpios y juveniles son más reconocibles en cualquier tamaño, tanto impresos como en pantalla.

. Siguiendo con la filosofía minimalista, este año podrá verse cómo muchas marcas rediseñan su logotipo para simplificarlo, reduciendo el exceso de detalle y los elementos de diseño complejos. Además, las paletas de colores se limitarán a uno o dos tonos. Estos logos limpios y juveniles son más reconocibles en cualquier tamaño, tanto impresos como en pantalla. Letter cutting . Técnica que consiste en utilizar letras y palabras cortadas con distintas tipografías. El corte de estas letras se puede hacer con espacios en blanco o bien con elementos propios del diseño. El objetivo que persigue es el de generar composiciones dinámicas, creativas, originales y visualmente atractivas.

. Técnica que consiste en utilizar letras y palabras cortadas con distintas tipografías. El corte de estas letras se puede hacer con espacios en blanco o bien con elementos propios del diseño. El objetivo que persigue es el de generar composiciones dinámicas, creativas, originales y visualmente atractivas. Imaginación al poder . Con la pandemia ha llegado una tendencia de diseño escapista y onírica, llena de personajes sorprendentes y escenarios inesperados que invitan al espectador a perderse explorando en ellos. Esta es primordialmente una tendencia procedente del mundo de la ilustración que aparecerá en etiquetados, packagings y páginas web.

. Con la pandemia ha llegado una tendencia de diseño escapista y onírica, llena de personajes sorprendentes y escenarios inesperados que invitan al espectador a perderse explorando en ellos. Esta es primordialmente una tendencia procedente del mundo de la ilustración que aparecerá en etiquetados, packagings y páginas web. Tipografía tridimensional. La tendencia 3D llega también a la tipografía, que este año ganará tridimensionalidad con efectos realistas que la harán saltar de la pantalla y el papel. Podrán verse palabras con forma de globo de helio o de cordón de zapatos, unas palabras que serán expresivas en sí mismas, y para ello en algunos casos llegará a sacrificarse incluso una parte de la legibilidad.

La tendencia 3D llega también a la tipografía, que este año ganará tridimensionalidad con efectos realistas que la harán saltar de la pantalla y el papel. Podrán verse palabras con forma de globo de helio o de cordón de zapatos, unas palabras que serán expresivas en sí mismas, y para ello en algunos casos llegará a sacrificarse incluso una parte de la legibilidad. Patrones paramétricos . Para romper los colores sólidos y añadir interés visual, en este 2023 los patrones lucirán motivos más vanguardistas. Llega la geometría paramétrica, con intrincadas estructuras en las que cada línea se transforma en función de sus posiciones relativas. Frente a la rigidez arquitectónica llegan el desorden, la fluidez, el movimiento y los efectos 3D.

. Para romper los colores sólidos y añadir interés visual, en este 2023 los patrones lucirán motivos más vanguardistas. Llega la geometría paramétrica, con intrincadas estructuras en las que cada línea se transforma en función de sus posiciones relativas. Frente a la rigidez arquitectónica llegan el desorden, la fluidez, el movimiento y los efectos 3D. Burbuja extrema . En el diseño, la burbuja es un elemento que transmite positividad, ligereza y diversión. Sin aristas ni esquinas. Más allá de sus aplicaciones en productos infantiles, este año las burbujas estarán en todas partes, con formas exageradas y colores psicodélicos, destacando las tipografías y gráficos redondeados.

. En el diseño, la burbuja es un elemento que transmite positividad, ligereza y diversión. Sin aristas ni esquinas. Más allá de sus aplicaciones en productos infantiles, este año las burbujas estarán en todas partes, con formas exageradas y colores psicodélicos, destacando las tipografías y gráficos redondeados. Emojis omnipresentes. Hoy por hoy, los emojis son una poderosa herramienta de comunicación visual, y el diseño gráfico no puede permanecer ajeno a ellos si quiere generar reacciones y transmitir estados de ánimo de una manera entendible por todas las audiencias. En estos meses se verán más integrados en el diseño gráfico, a veces incluso adoptando un papel protagonista.