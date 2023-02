El termómetro se desploma hasta los -8.8 grados en Leitariegos a las puertas del fin de semana

Hasta los 8.8 grados negativos han bajado las temperaturas en Leitariegos, uno de los puntos más gélidos de Asturias que durante la madrugada de ayer alcanzó la segunda temperatura más baja de todo el país (con -5 grados). No fue el único sitio con termómetros bajo cero: -8.4 grados en Valgrande-Pajares, -7.7º en Degaña, -3.8º en Felechosa y -3.6º en Pola de Somiedo. En el conjunto del país, más frío: -12.2º en San Isidro (León) o -11.3º en Lérida.

La situación más cruda parece haber pasado ya en Asturias, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La región ya no está en alerta por nevadas y bajas temperaturas y durante el fin de semana le irá ganando algunos grados al termómetro. El sábado y el domingo las mínimas rondarán los 5 grados y las máximas los 10. También sube la cota de nieve y se sitúa entre 500 y 800 metros. Aunque el lunes todo podría cambiar porque los expertos auguran una jornada desapacible en toda España y "los días más fríos del actual invierno".

Después de la #nieve, llega el #frío intenso: tras un fin de semana con heladas generalizadas, la llegada de una masa de aire continental a partir del lunes hará descender aún más las temperaturas. Serán los días más fríos del actual invierno. En este #vídeoAemet te contamos más. pic.twitter.com/gW4gADkLVy — AEMET (@AEMET_Esp) 23 de febrero de 2023

En cuanto a las carreteras, la situación ha mejorado en Asturias con respecto a la jornada del jueves, cuando Pajares tuvo que ser cerrado a camiones. En torno a las nueve de la mañana del viernes seis puertos requerían del uso de cadenas. La subida a Los Lagos de Covadonga contiúa cortada y el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla.

Alerta por frío de nivel 1

La Consejería de Salud ha activado la alerta por frío de nivel 1 (riesgo bajo) ante las estimaciones de la Aemet, que anunciaba temperaturas de hasta -2 grados para los próximos 24, 25 y 26 de febrero en Oviedo/Uviéu, localidad de referencia. Las previsiones indican que las mínimas superarán los umbrales que pueden suponer un riesgo para la salud de la población especialmente vulnerable, por ejemplo, las personas sin hogar, las que sufren pobreza o tienen bajo estatus económico, las mayores de 65 años y las mujeres gestantes.

La medida persigue disminuir la morbilidad y las muertes asociadas al frío y se pone en marcha cuando durante dos días consecutivos o más se alcanzan temperaturas mínimas no habituales que podrían provocar un incremento de la mortalidad.

Riesgo notable de aludes en Picos de Europa

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso en el que se advierte, para mañana viernes 24 de febrero, el sábado 25, y el domingo 26 de riesgo NOTABLE de aludes en Picos de Europa. Según AEMET las precipitaciones de los últimos días, la caída de la cota con placas de viento principalmente en cotas altas, por encima de los 1700 metros, hace que el manto de nieve nueva sea de mayor espesor al norte de los macizos que al sur. Debido al frío, al rehielo del manto y a las precipitaciones ocasionales en forma de nieve granulado hará que este manto de nieve nueva este escasamente ligado a la base y por ello podría movilizarse de forma espontánea o fracturarse dando lugar a aludes que por encima de los 1700 metros podrían llegar a ser de tamaño 3 (capaces de sepultar un vehículo).

Vivir a bajo cero

Teresa García, inmejorable a sus 90 años cumplidos en Navidad, se afanaba en quitar la nieve de la acera de su casa de Pajares “porque si no, se hiela y no hay quien pase”. Es la cuarta nevada que vive Pajares este año, pero la nieve caída posiblemente no dure mucho. “Estamos ya muy arriba”, sentenció la mujer, con la casa muy bien caldeada por una cocina de leña y una chimenea. La última nevada, en la que Pajares batió récord de frío, con nueve grados y medio bajo cero, le cogió en Oviedo, donde pasó veinte días con sus hijos, pero esta vez se ha quedado en el pueblo, aunque se anunciase un frente polar. [Puedes leer más en este enlace].