Barbón afirma que una mujer de "la economía, la cultura o la sanidad" será su 2 en la lista

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, afirmó ayer que la número dos de su candidatura para ser reelegido como presidente del Principado será una mujer que dé "un mensaje de fuerza y de confianza a sectores importantes del mundo de la economía, de las empresas, de la intelectualidad, de la cultura o de la sanidad".

Tras acudir a votar a la Asamblea municipal de la Agrupación de Laviana, Barbón recordó que él se ha reservado la posibilidad de elegir a dos o tres puestos de la lista electoral de la FSA, que irá anunciando en el futuro, como el nombre del vicepresidente Juan Cofiño, designado ya como el número tres.

El presidente del Principado indicó que está buscando este perfil, que no será anunciada hasta que no terminen todas las votaciones que se están realizando en las agrupaciones locales del PSOE, "por respeto a la militancia". Indicó que la confección de la candidatura de la FSA al Principado no será "una decisión unipersonal", ya que las listas autonómicas del PSOE "nacen de la voluntad de la militancia que se está proponiendo nombres" y al final será resuelta en la Comisión Ejecutiva Autonómica.

Barbón señaló que su propuesta también va dirigida a aquellas personas que tengan "una visión progresista de la vida, que quieren que Asturias avance, y a la gente que desde el ámbito moderado se quedan huérfanos de partidos y de opciones electorales" y buscan estabilidad y experiencia.

En relación al candidato del PP, Diego Canga, afirmó que aquellos que son elegidos desde Madrid y no por la militancia, en "un procedimiento democrático" como en el PSOE y "no buscándolo en Bruselas, no tienen la libertad" de levantar la mano contra los que le designaron, como él que "plantó cara al Gobierno central" para protestar contra el problema de los trenes de cercanías. "A mí la fuerza me la da la militancia y no un dedo desde un despacho", subrayó Barbón, que ha criticado el "tono insultante" hacia su persona y hacia Asturias que está utilizando el candidato popular, que "ya está en campaña".

Por último, aseguró que espera que Canga, tras el 28 de mayo, realice "una oposición constructiva y no utilicen los insultos, si es que al final se queda en Asturias si no gana las elecciones".