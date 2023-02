«Más allá de fichajes o pactos, los asturianos quieren soluciones, y la única es el PP»

Álvaro Queipo, nacido en 1988, es el secretario general del PP asturiano y ha sido designado cabeza de lista por el Occidente. Realiza con LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista en prensa desde la crisis interna que cerró la designación de Diego Canga como candidato.

–¿Quién manda en el PP asturiano?

–Los afiliados, siempre, y nuestros concejales, alcaldes, diputados, nuestra senadora. Ahí reside la fuerza del PP.

–Pues los afiliados llevan desde 2017 sin congreso.

–Aún no lo tienen, pero lo tendrán.

–Diego Canga orienta ahora el partido sin el aval de un congreso.

–Trabajamos para construir una oportunidad histórica para Asturias y en eso están las bases, los voluntarios…

–¿Por qué es histórica?

–Primero, tenemos un candidato especialmente bueno, con conocimiento en gestión pública, cincelado en años de servicio en la UE. Y el PP asturiano está trabajado bien. A fecha del 1 de marzo tendremos ya designados 50 candidatos municipales; algo inédito en plazos. Hay más ilusión que nunca.

–Influirá el clima nacional…

–Y el regional. Tenemos un gobierno especialmente malo, el peor de la historia, con una absoluta incapacidad para la gestión. Frente a eso, el PP ofrece un buen candidato. Los votantes del PSOE ya no confían en Barbón.

–¿Y votarán al PP?

–Esos votantes moderados, centrados, con preocupación por Asturias, buscan estabilidad y normalidad. Han de decidir si pueden dar su voto a un proyecto moderado como el de Canga o al PSOE de Barbón, que quiere editar un tripartito en Asturias, con IU y Podemos, a la usanza del nacional. Esa es la decisión.

–El PSOE señalará el bipartito con Vox en Castilla y León.

–Castilla y León tiene su idiosincrasia. Mire, solo hay una forma de echar al PSOE que es votando al PP. Debemos aprender de errores pasados y nosotros lo hemos hecho. Más que nunca, hay que concentrar el voto y por eso hemos construido un proyecto a disposición de los asturianos.

–Sin acuerdos con Foro…

–Lo importante es lo que quieran los asturianos y, más allá de pactos de partidos o fichajes, quieren soluciones, y la única es un gobierno del PP. Cada uno debe pensar qué quiere para su tierra. Nosotros ponemos nuestras energías en construir ese proyecto del cambio.

–Ese acuerdo con Foro no fue fácil con la dirección nacional salvando a Álvarez-Cascos...

–Tenemos una relación fluida y estrecha con la dirección nacional, de plena colaboración. A diferencia del PSOE, estamos muy orgullosos de que dirigentes nacionales nos visiten. No le ocurre al PSOE con los líderes del sanchismo: vienen poco y si vienen, mejor que no lo hubieran hecho.

–Su comida con Cascos detonó la crisis en el PP. ¿Repetiría cita?

–Me apena que se haya usado un suceso puntual en mi vida privada para hacer daño. Y solo beneficia a quien lo promueve, el PSOE. Mientras hablamos de eso no hablamos de que perderemos 7.200 asturianos al año, o que en 10 años se ha reducido una población equivalente a la de Siero y Villaviciosa. El PSOE pone cortinas de humo para que no se hable de los 64.000 parados en Asturias.

–De eso hablaremos, pero ¿esa comida fue idea suya o de la dirección nacional del PP?

–Fue un encuentro puntual con un buen conocedor de las infraestructuras ferroviarias a quien quise consultar unas dudas. Lamento las lecturas malintencionadas. Pero si hablamos de eso no hablamos de lo importante.

–El PP ha incorporado a los órganos del gobierno a personas hasta ahora abiertamente enfrentadas. ¿Es eso gestionable?

–Funciona bastante bien, por no decir muy bien. Los partidos grandes que aspiran a gobernar una sociedad plural tienen diferentes tendencias o visiones. Dejarlas por el camino es perder matices. Incorporar a esos antiguos dirigentes nos ha dado mayor visión de Asturias y todo el mundo está centrado en generar ese cambio histórico.

–¿Canga ha pacificado el PP?

–Su llegada ha sido muy bien recibida en todo el partido. Era la persona adecuada. Miembros del PP asturiano propusieron su nombre y así lo vio la dirección nacional. Canga tiene visión profunda de los problemas, con soluciones a la par, y con voluntad de crear equipos diversos a su alrededor, de todas las edades y territorios.

–¿Eso de que fue propuesta de dirigentes asturianos es real o una manera de evitar el término «paracaidista»?

–Me sorprende eso, o las acusaciones de ausencia de democracia en el PP. Tenemos una forma de trabajar escrupulosa con los estatutos. Todo se elige conforme a ellos. Los candidatos locales, por ejemplo, pasan un doble tribunal: el comité electoral y el autonómico. Y esos 50 candidatos que tendremos al 1 de mazo están trabajando en la construcción de sus proyectos sin que el comité autonómico haya hecho ninguna corrección. Es un éxito del que me siento especialmente satisfecho.

–Explíqueme de forma sencilla qué ha pasado en el PP en los últimos meses.

–Un proceso de cambio, que como otros muchos genera mucho interés, porque el PP es la referencia para muchos asturianos y para el cambio en Asturias.

–¿Cuentan con Mallada para la candidatura nacional?

–No estamos hablando de eso ahora. Nos centramos en el 28 de mayo y no por el bien del PP sino por el de Asturias. Ni un solo asturiano nos perdonaría que pensásemos en algo que no sea un relevo en Asturias y construir una red municipal de gobiernos del PP.

–La lista de municipios gobernados por el PP es bastante baja; difícilmente se ganan elecciones regionales sin ganar las locales.

–No estoy satisfecho con que tengamos siete alcaldías, son pocas. Y seguramente no sea ni justo con los compañeros que no han tenido la oportunidad de gobernar. Eso es culpa nuestra como partido. Pero hemos hecho autoevaluación y aumentaremos exponencialmente esa presencia municipal. ¿Cuántas? Yo le diría que 78. Espero que esa red municipal sea sostén del gobierno de Diego Canga para traer ese cambio en Asturias. Estamos peor que hace cuatro años: hemos perdido 600 empresas, 3.000 autónomos, tenemos el mayor paro juvenil, hemos destruido empleo y generamos menos puestos de trabajo.

–¿Fue difícil desatascar la candidatura de Gijón? Pablo González se veía candidato…

–En Gijón la candidata se decidió de forma unánime, tranquila, sosegada y debatida, y con plena colaboración de Pablo. Su labor como presidente ha sido impoluta y ha sabido mantenerse al margen para que el comité electoral trabajase de forma independiente y libre. Solo tengo buenas palabras hacia él.

–¿Y la lista autonómica?

–Es responsabilidad de Diego Canga; debe elegir quién quiere que le acompañe en esta aventura apasionante.

–El partido algo dirá...

–Pasará por el comité autonómico.

–¿Cuántos huecos dejarán a cargos de Ciudadanos?

–No me gusta hablar de huecos. Lo importante en la lista es que se materialice lo que la gente espera. Ciudadanos tuvo un peso importante en 2019 y tuvo confianza de votantes por ser un proyecto moderado de centro, pero eso ahora lo representa perfectamente el PP de Núñez Feijóo. No tendría sentido competir con proyectos que tienen encaje en el nuestro. Más que de fichajes, prefiero hablar de capacidad para aunar en nuestras siglas ese movimiento que en 2019 tenía vida propia. Toca centrarse en una alternativa sólida, y esa es el PP.

–Dígame sí o no. Diego Canga, gane o pierda, será el próximo presidente del PP asturiano.

–Diego gana.

–¿Y si no?

–No hay más opción.

–Usted sonó como candidato. ¿Le pasó factura el lío interno?

–No estamos para cálculos personales. Con el desgaste personal de cada uno hacemos lo mejor para que Asturias tenga la mejor alternativa. No sé si me he desgastado, pero estoy encantado de haberlo hecho. El proyecto es mejor que nunca, se trabaja mejor que nunca. Si mi desgaste fue mayor o menor… fue el que tuvo que ser. Seguiré desgastándome encantado.

–¿Qué ofrece Canga que no supo ofrecer el PP asturiano hasta ahora?

–Cada uno tiene su experiencia vital. Él la tiene en gestión pública de asuntos europeos, algo clave porque no podemos imaginar un futuro sin decisiones tomadas en la UE. Eso no significa que antes no estuviésemos preparados, pero no tuvimos la confianza de los asturianos. No se trata de encontrar a Diego Canga y renunciar a lo anterior, sino de sumar todo el bagaje y conocimientos. A todos los expresidentes, con quienes mantenemos un contacto permanente, los escuchamos. Esa es la manera de funcionar.

––Si el PP logra un buen resultado en Asturias será gracias a Feijóo, a los errores de Barbón o al perfil de Canga.

–Tendremos un buen resultado por la alineación de todos esos astros: el empuje de Feijóo, la capacidad organizativa y de trabajo de Canga y el desastre de Barbón, compartido con el gobierno nacional. Lo hemos visto en el «Fevemocho», o en las cifras de inversión pública, que se anuncian y no se ejecutan, en las comarcas abandonadas. Yo seré candidato por el Occidente: tenemos infraestructuras sin ejecutar, incumplimientos… Nos preocupa mucho la Sanidad. Dirigentes socialistas han expresado lo conveniente que sería cerrar hospitales comarcales. Con ese antecedente es normal que la gente se preocupe. No es lo mismo aumentar gasto que mejorar gestión. El trato al campo asturiano, donde vive el mundo rural, hace que esté en peligro de extinción. Desaparecen poblaciones enteras.

–¿En qué nota el partido esta nueva etapa?

–En la calle. Se percibe ilusión creciente. E irá a más si desde el PP exponemos con claridad nuestro proyecto. Culminará en victoria.

–¿Qué dicen las encuestas?

–Me fío de ellas lo justo, pero reflejan ese aumento de ilusión. No sé si llegaremos a la mayoría absoluta o la pasaremos de largo, pero hay mucho trabajo y debemos ser muy pedagógicos en aquellas zonas en las que el voto histórico es para el PSOE, pero la decepción es muy grande y no se quiere oír hablar de un gobierno con Podemos e IU.

–Insisto. ¿Ustedes gobernarán con Vox?

–Vamos a ganar. No queremos depender de nadie. Toda nuestra estrategia está basada en gobernar el solitario.

–Como candidato por el Occidente sabe que el descontento allí es palpable, incluso habrá una candidatura territorial específica: SOS Occidente ¿Eso le complica?

–No sé qué impacto tendrá esa candidatura. En todas las elecciones surgen nuevas opciones, así que es normal. Lo que me preocupa es lo que hagamos nosotros. Todos nuestros concejales, compañeros y voluntarios quieren dar respuesta a los problemas y que se acaben las promesas reiteradamente incumplidas de un gobierno que ha abandonado al Occidente. Ahora el Occidente abandonará a Barbón. Pagará por esa burla permanente. El PP construye un proyecto serio que no hablará de grandes ideas felices, sino de las cosas de comer, lo que importa.

–¿Y eso se resume en…?

–Reducir burocracia para empresarios o ganaderos, alinearse con un gobierno en España que pueda sacar al lobo del listado de especies protegidas. Cumplir las promesas en infraestructuras, en carreteras y puertos. Eso es lo normal. El abandono del PSOE se volverá en su contra.

–Hay recetas para el Occidente que todos repiten. ¿Cuál es la del PP?

–Hay ingredientes necesarios. Por ejemplo, si hablas con un ganadero no te pide grandes cosas; pide que no molestemos. Es algo que me parece justo: no molestar, no hundir en papeleo, en normativa, o sobreproteger la fauna salvaje. Es muy sencillo: actuar con normalidad. ¿Cuántas veces el PSOE ha prometido la autovía del Suroccidente? Pues volverá a hacerlo. Pero toda la red viaria está en un estado de abandono. También la Sanidad. Queremos que los médicos se queden en los hospitales. Eso no se consigue con marketing sino con osas lógicas que un gobierno sea capaz de cumplir.

–Para evitar la despoblación: ¿Fiscalidad diferenciada o deducciones fiscales?

–Favorecer a los actores económicos, que son muchos. En turismo, desestacionalizar; en ganadería, no perjudicar. Hay que aprovechar mejor la masa forestal. Cabe estudiar medidas en torno a la natalidad y la fiscalidad. Lo que no es razonable son las medidas del PSOE en estos 4 años, como dar ayudas al transporte público a zonas en las que solo hay un taxi. Son ideas diseñadas en despachos en Oviedo.

–¿Qué votará el PP en la ley de recuperación del CES en la Junta?

–Eso está en negociaciones. Veremos qué sale de esos trabajos y negociaremos.

–¿Pero ven bien la creación?

–Sería irresponsable valorar una ley que aún no está elaborada.

–¿Y en la ley de Empleo Público o la de Calidad Ambiental? ¿Favorecerán su aprobación?

–Nuestra posición es clara. Apoyaremos todo aquello que redunde en reducir burocracia, aligerar la administración y hacerla más eficiente. Le digo lo mismo: cuando esos textos lleguen, decidiremos el sentido del voto. Intentaremos que su sentido vaya en ese camino.